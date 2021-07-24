يعد جاك دورسي الرئيس التنفيذي لكل من تويتر (Twitter) وشركة المدفوعات سكوير (Square) أحد أبرز داعمي العملة الرقمية بتكوين (Bitcoin) في العالم.

وظهر دورسي يوم الأربعاء الماضي، في حلقة نقاش ضمن برنامج "ذا بي وورد" (The B Word)، الذي يناقش المسائل التي تهم المؤسسات التي تفكر في دخول عالم بتكوين، كما استضاف البرنامج الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla) و"سبيس إكس" (SpaceX) إيلون ماسك، وكاثي وو مؤسس "إيه آر كي إنفيست" (ARK Invest) ورئيسها التنفيذي.

ويعتبر دورسي مروجا رئيسيا لعملة بتكوين، ووسط الجدل حول استخدام الطاقة في عمليات تعدين بتكوين، نشرت منصة "سكوير" تقريرا بعنوان "بتكوين هو مفتاح مستقبل الطاقة النظيفة والوفرة"، بخلاف ماسك الذي صنف مؤخرا عدوا لمجتمع بتكوين بعدما أعلنت تسلا في مايو/أيار أنها ستتوقف عن قبول المدفوعات ببتكوين، نظرا للتأثير البيئي لتعدين العملة المشفرة.

لكن لم يكن هناك صراع يذكر خلال المحادثة التي استمرت ساعة، فقد أوضح ماسك موقفه بأن مجتمع التعدين بحاجة إلى تبني الطاقة المتجددة، وأشار إلى أن التحول يتجه في الاتجاه الصحيح، لا سيما مع إغلاق بعض عمليات التعدين وسط حملة الصين على عملات بتكوين.

وقال إن تسلا ستستأنف "على الأرجح" التعامل مع بتكوين في مرحلة ما إذا استمر ذلك، وبدا ماسك في كثير من الأحيان مهتما أكثر بإقناع محبي بتكوين بأنه لا يزال في صفهم.

في الطرف الآخر كان تفاني دورسي المتزايد لبتكوين هو الجزء الأكثر لفتا للانتباه في المحادثة، وقال دورسي -الذي يبلغ صافي ثروته 14 مليار دولار- إن "مجتمع بتكوين مبني على مبادئ عميقة، إنه يتطور دائما، وقد ذكرني ذلك بالإنترنت عندما كنت طفلا".

وعند سؤاله عن كيفية تأثير بتكوين على العالم، أجاب دورسي "آمل أن يخلق السلام العالمي أو يساعد في خلق السلام العالمي"، وأوضح أن النظام النقدي الحالي يأتي مع "تكلفة كبيرة ويصرف الانتباه عن المشاكل الأكبر" في العالم.

ويعتقد دورسي أن بتكوين، التي تعمل كشبكة لا مركزية خالية من إشراف الشركات أو الحكومة، يمكن أن تعالج عدم المساواة والتحديات المالية.

وأضاف "قد يبدو الأمر سخيفا بعض الشيء، لكنك عندما تصلح هذا المستوى التأسيسي فإن كل شيء آخر فوقه سيتحسن بطريقة دراماتيكية، سيكون هذا التحسن ملحوظا على المدى الطويل، لكن أملي هو السلام بالتأكيد".

تأتي تعليقات دورسي الأخيرة في أعقاب ظهوره في مؤتمر بتكوين 2021 (Bitcoin 2021) في يونيو/حزيران في ميامي، حيث قال إنه "سيترك تويتر وسكوير" من أجل بتكوين، وأضاف "لا أعتقد أن هناك أي شيء أكثر أهمية في حياتي للعمل عليه".

وأنشأ دورسي ومغني الراب جاي زي في فبراير/شباط صندوقا بقيمة 500 بتكوين (حوالي 16 مليون دولار اليوم) للمساعدة في نشر وتطوير بتكوين في أفريقيا والهند، كما أعلنت سكوير مؤخرا أنها تطور محفظة أجهزة للعملات المشفرة.

وكانت اللحظة الوحيدة التي شهدت توترا طفيفا أثناء المناقشة عندما ضغط ماسك على دورسي بشأن ما إذا كان تويتر سيقبل بتكوين كعملة تداول من المعلنين، والتي لم يرد عليها مؤسس تويتر وحاول التهرب من السؤال.