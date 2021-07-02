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لن تحتاج سواها.. تويتر تجعل مفتاح الأمان طريقة المصادقة الثنائية الوحيدة

باستخدام الميزة الجديدة يمكن لمستخدمي تويتر إعداد مفتاح أمان مادي دون الحاجة إلى إضافة رسالة نصية أو رمز مصادقة كنسخة احتياطية (مواقع التواصل الاجتماعي)
باستخدام الميزة الجديدة يمكن لمستخدمي تويتر إعداد مفتاح أمان مادي دون الحاجة إلى إضافة رسالة نصية أو رمز مصادقة كنسخة احتياطية (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/7/2021

أضافت منصة تويتر (Twitter) في العام الماضي خيارا للمستخدمين لتسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها باستخدام مفتاح أمان مادي كطريقة مصادقة ثنائية، ولكن كان عليك تمكين طريقة مصادقة أخرى لاستخدامه.

وتعمل تويتر الآن على تحسين هذه الميزة للسماح للمستخدمين بإضافة مفتاح أمان دون تمكين طريقة مصادقة ثنائية أخرى في حسابك.

وقال حساب الدعم الفني عبر تويتر في تغريدة "يمكن أن تكون مفاتيح الأمان الآن خيار المصادقة الثنائية الوحيد في كل من تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب".

وباستخدام هذه الميزة الجديدة يمكن للمستخدمين إعداد مفتاح أمان مادي دون الحاجة إلى إضافة رسالة نصية أو رمز مصادقة كنسخة احتياطية.

وتوضح تويتر في تدوينة أن هذا التغيير مهم، لأنه لا يمكن لكل مستخدم الحصول على طريقة مصادقة ثنائية أخرى أو يريدها إلى جانب مفتاح الأمان، مثل شخص لا يريد إرسال رقم هاتفه إلى خوادم تويتر.

وقالت المنصة "نضيف اليوم خيار استخدام مفاتيح الأمان كطريقة المصادقة الثنائية الوحيدة، ويعني ذلك أنه يمكنك تسجيل مفتاح أمان واحد أو أكثر باعتباره النموذج الوحيد للمصادقة الثنائية "2إف إيه" (2FA) عبر حسابك ضمن تويتر".

ومفاتيح الأمان المادية هي أجهزة صغيرة تخزن رموز المصادقة للتطبيقات ومواقع الويب، وبهذه الطريقة لا يمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى حساباتك دون الوصول إلى هذا المفتاح المادي.

وأضافت آبل دعما لمفاتيح الأمان المادية مع "آي أو إس 13.3" (iOS 13.3) التي تعمل عبر موصل "يو إس بي- سي/ لايتنينغ" (USB-C/ Lightning) عبر الأجهزة المتوافقة.

ووفقا لموقع تويتر، يتم الآن نشر الميزة الجديدة للمستخدمين في تطبيقات "آي أو إس" و"أندرويد"، بالإضافة إلى موقع المنصة عبر الويب.

المصدر : مواقع إلكترونية

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