أصدرت شركة التصميم الإيطالية "بينينفارينا" (Pininfarina) تصميم سيارة جديدة تسمى "تيريما" (Teorema)، التي تستشرف سيارة المستقبل ذاتية القيادة والكهربائية بالكامل، مع تصميم خارجي انسيابي ومقصورة داخلية يمكن تكييفها للقيادة طوال الليل.

وفي بيان صحفي من بينينفارينا، يشرح مصمم السيارة كيف تم تطوير المفهوم الجديد باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، من أجل "تفسير جديد كليا لتجربة المستخدم لمستقبل التنقل الكهربائي المستقل بالكامل".

وعلى الرغم من أن مظهر تيريما الخارجي يبدو -بشكل لافت للنظر- كأنه لسيارة من لعبة فيديو الخيال العلمي "سايبربنك 2077" (Cyberpunk 2077)، جعل مصممو بينينفارينا التصميم الداخلي للسيارة نقطة محورية.

فالراكب يدخل السيارة عبر اللوحة الخلفية، التي تنزلق لأعلى وللخارج للسماح للركاب بالسير إلى مقاعدهم. وتقول بينينفارينا إن التصميم يجعل ركوب تيريما "لا يختلف كثيرا عن دخول غرفة المعيشة".

المقاعد يمكن تكييفها إما للجلوس بشكل مستقيم أو للاستلقاء أفقيا في وضع النوم (بينينفارينا)

وتسمح الأقسام القابلة للتعديل بالخصوصية إذا لزم الأمر، في حين يمكن تكييف المقاعد إما للجلوس بشكل مستقيم أو للاستلقاء أفقيا في وضع النوم. وتتميز تيريما التي يبلغ طولها 212 بوصة (540 سم) بتصميم غير عادي لمقعد أمامي منفرد وصفين من المقاعد الخلفية، التي يمكن تكييفها لتكون على شكل سريرين.

تستخدم تيريما أيضا نظام "بينتيلير إلكتريك درايف" (Benteler Electric Drive) المعياري (BEDS)، الذي يسمح لهيكله بالحصول على مساحة داخلية واسعة، بينما يظل منخفضا بالقرب من الأرض.

السيارة الاختبارية لها أوضاع قيادة منفصلة، مما يسمح بمستويات مختلفة من التحكم الذاتي. في الأعلى يوجد وضع التحكم الذاتي من المستوى 5، حيث يمكن للسائق أن يستدير ويواجه الركاب الآخرين ويتفاعل معهم.

في وضع القيادة، يستخدم السائق اثنين من الأذرع للتحكم في السيارة، ويمكن للركاب مراقبة معلومات الرحلة عبر نظام الواقع المعزز المسمى "واي راي" (WayRay) المدمج في المظلة الزجاجية الذكية للسيارة.

وفي الوقت الحالي، يمكن لشركات تصنيع السيارات إجراء استقلالية من المستوى الثاني، فبحسب ما أفاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" (Tesla)، أن الاستقلالية من المستوى الخامس أثبتت أنها أصعب مما كان متوقعا، فمن المحتمل أننا بعيدون جدًا عن رؤية مستوى تيريما الخامس في الحقيقة.

ومع ذلك، في الوقت الذي أعاقت فيه القيود الناجمة عن الوباء عروض السيارات، وكانت مفاهيم السيارات المستقبلية المبتكرة نادرة خلال العامين الماضيين، من الجيد رؤية بينينفارينا وهي تبهرنا بمفهوم يبدو وكأنه قادم من لعبة فيديو تم وضعها في أقصى حدود المستقبل.