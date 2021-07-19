بدأت مناسك الحج هذا العام ووصل الحجاج اليوم إلى عرفة للوقوف، على أن يستكملوا غدا مناسكهم، وقد أصبح الحج في الوقت الحالي أكثر يسرا باستخدام التقنيات الحديثة، وفي هذا المقال نستعرض أهم التطبيقات التي وفرتها الجهات المعنية لتنظيم الحج:

تطبيق توكلنا

توكلنا هو تطبيق مصمم ليعمل على الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الأجهزة النقالة، وهو أحد التطبيقات الخاصة بوباء فيروس كورونا، يقوم بإدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، والتطبيق مقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ويأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستخدم في الحج للتحقق من تصريح الحج والحالة الصحية للحجاج من المملكة العربية السعودية.

سوار الحج الذكي

ويستهدف هذا السوار تقديم تجربة حج ذكي وميسر، وإثراء التجربة الدينية للحاج، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج.

وسوار الحاج الذكي "نسك" سوار على هيئة ساعة يضعها الحاج حول معصم يده، وتقدم خدمات رئيسة تشمل توفير كامل المعلومات عن الحاج، مثل الحالة الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).

ويسمح هذا السوار بمتابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب.

سوار الحاج الذكي "نسك" سوار على هيئة ساعة يضعها الحاج حول معصم يده وتقدم خدمات رئيسة تشمل توفير كامل المعلومات عن الحاج (مواقع التواصل الاجتماعي)

بنان

تطبيق يثبت على الأجهزة الذكية، وهو مخصص للجهات الأمنية المستفيدة وتم تطبيقة في الجوازات كمرحلة أولى عبر منافذ المملكة للتعرف على هوية الأشخاص من خلال السمات الحيوية (الوجه-البصمة).

ويستخدم في الحج للتثبت من هوية الحجاج بواسطة بصمة الإصبع والوجه وتسهيل دخولهم إلى الأماكن التي يكون فيها اكتظاظ، أو حالات مرض، أو فقدان أوراق ثبوتية.

منصة إحسان

وهي منصة لتسهيل أداء نسك الأضاحي وتوفر المنصة عمليات شراء وذبح وتوزيع الأضاحي بسهولة ويسر على الحجاج.

واستقبل برنامج الأضاحي خلال الأيام الأربعة الأولى منذ إطلاقه في غرة شهر ذي الحجة ما يزيد على 8 آلاف طلب توكيل للمنصة بأداء نسك الهدي والأضاحي، وتوزيعها على مستحقيها خلال الأوقات الشرعية.

ويرمي برنامج (الأضاحي) إلى تسهيل أداء النسك رقميًّا بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وتوفير عدد من المنتجات التي تشمل الأضحية والهدي في الحج، في حين يوفر الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام، وتتولى منصة إحسان، عبر البرنامج، توزيعها على الفئات الأشد احتياجًا داخل المملكة وفق الضوابط الشرعية والصحية لدى جهات متخصصة معتمدة.

مناسكنا

ويتيح "مناسكنا" العديد من الخدمات لضيوف الرحمن، التي تسهم إسهاما كبيرا في مساعدة الحاج على أداء النسك بكل يسر وسهولة، من خلال التعرف على أوقات التفويج ورمي الجمرات وتحرك الحافلات وأوقات الذهاب إلى الحرم لأداء الصلاة، وذلك بـ7 لغات عالمية، فضلا عن التواصل المباشر مع الوزارة وتذليل العقبات التي تواجه الحاج في أثناء أداء الفريضة.

ويتضمن تطبيق "مناسكنا" الأرقام المهمة، وأرقام الطوارئ التي قد يحتاج إليها الحاج خلال رحلته، إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال نموذج الاقتراحات والملاحظات مدعومة بخاصية إضافة الصور، وخدمة استقبال الرسائل التوعوية والإرشادية التي ترسلها الوزارة باللغة التي يستخدمها الضيف في التطبيق، وتشمل رسائل التفويج الإرشادية.

ويقدم خدمات أخرى، أبرزها أوقات الصلاة وتحديد اتجاه القبلة وتحديد المساجد القريبة وحالة الطقس وتحويل العملات ومتابعة أخبار الوزارة وغيرها.

"أسعفني" تطبيق لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال (مواقع التواصل الاجتماعي)

أسعفني

وضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق "أسعفني" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

و"أسعفني" تطبيق لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعاف، وطلب المساعدة بإرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المُبلغ.

وفضلا عن ذلك، يوفر التطبيق أيضًا إمكانية معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى، وإمكانية إنشاء معلومات عن التاريخ الطبي، ويدعم التطبيق بصورة رئيسة المستخدمين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من الصم والبكم لتقديم البلاغات بإرسال رسالة استغاثة أو طلب الخدمة الإسعافية دون الحاجة إلى إجراء أي مكالمة مع غرفة العمليات.