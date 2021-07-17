قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن هناك دائمًا احتمالا لإخفاق شاحنة سايبر ترك (Cybertruck) القادمة. ومع ذلك، يخطط ماسك للحفاظ على تصميم سايبر ترك مثل سيارة العرض التي ظهرت أول مرة في عام 2019، بشكل شبه المنحرف المعدني العملاق.

وأوضح أيضًا أنه لا يهتم بأي خطر من أن تخفق سايبر ترك لأنه يحب تصميمها.

وكتب ماسك على حسابه في "تويتر" (Twitter) "هناك دائمًا احتمال أن تتعثر سايبر ترك لأنها لا تشبه أي شيء آخر، ولكن ذلك لا يهمني. أنا أحبها كثيرًا حتى لو لم يحبها الآخرون. تبدو الشاحنات الأخرى كأنها نسخ من الشيء نفسه، ولكن سايبر ترك تبدو كأن كائنات فضائية من المستقبل قد صنعتها".

To be frank, there is always some chance that Cybertruck will flop, because it is so unlike anything else. I don’t care. I love it so much even if others don’t. Other trucks look like copies of the same thing, but Cybertruck looks like it was made by aliens from the future. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2021

وأثار حدث إطلاق سايبر ترك في عام 2019 ضجة بسبب التصميم غير العادي للسيارة ولأن ماسك طلب من رئيس التصميم في شركة تسلا محاولة تحطيم نوافذ السيارة، وهو ما حدث، إذ ألقى رئيس التصميم كرة معدنية على إحدى النوافذ، وفوجئ ماسك عندما تحطم الزجاج، على الرغم من بقائه في مكانه.

وعل الرغم من الإطلاق المفاجئ وعدم اليقين بشأن الوقت الذي ستتمكن فيه شركة تسلا من البدء بتسليم سايبر ترك، فإن أوامر الطلبات الأولية تدفقت. وتفاخر إيلون ماسك بأن الشركة شهدت 250 ألف طلب في غضون أسبوع تقريبًا من أول ظهور لسايبر ترك.

وفي شهر سبتمبر/أيلول من عام 2020 في اجتماع المساهمين السنوي لشركة تسلا وفعاليات "باتري داي" (Battery Day)، كشف إيلون ماسك عن تلقي تسلا كثيرا من طلبات سايبر ترك لدرجة توقفت الشركة عن عدها.

وقال إن "الطلبات هائلة، أكثر من 500 ألف طلب، أعتقد أنها ربما 600 ألف. إنها كثيرة، توقفنا عن العد".

وكان ذلك قبل أن يعرض المنافسون خططهم لمزيد من الشاحنات التقليدية التي تعمل بالبطاريات، مثل "فورد إف-150 لايتنينغ" (Ford F-150 Lightning) و"جي إم سي هامر إيف في" (GMC Hummer EV).

ويقول ماسك الآن إن تسلا لا تخطط لوضع مقابض لأبواب سايبر ترك، دون تحديد ما إذا كانت هذه السيارة يمكن أن تفي بالمعايير الفدرالية لسلامة المركبات في الولايات المتحدة.

وذكر أن تسلا قررت إضافة نظام توجيه رباعي العجلات إلى سايبر ترك، يجب أن يمكنها من التحرك قطريًا في خط مستقيم والدخول أو الخروج من بعض النقاط الضيقة.

وكتب ماسك "حافظنا على تصميم الإنتاج تمامًا مثل عرض السيارة مع بعض التعديلات البسيطة لجعلها أفضل. لا مقابض للأبواب، تتعرف السيارة عليك وتفتح الباب. توجيه جميع العجلات الأربع أمر مفيد للتعامل مع الانعطافات الضيقة".

وتجعل ميزة التوجيه الرباعي سايبر ترك أكثر تنافسية مباشرة مع "جي إم سي هامر إيف في" التي تتسم بميزة الوضع الجانبي.

ولم يعلق ماسك على "سايبر كواد" (Cyberquad)، وهو منتج كان من المفترض أن يرافق سايبر ترك.

وفي الربع الأول من العام الحالي وصفت تسلا شاحنة سايبر ترك بأنها قيد التطوير، ومن المتوقع أن تقدم الشركة تحديثًا مرحليًا ونتائج الربع الثاني في 26 يوليو/تموز الجاري.