قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن هناك دائمًا احتمالا لإخفاق شاحنة سايبر ترك (Cybertruck) القادمة. ومع ذلك، يخطط ماسك للحفاظ على تصميم سايبر ترك مثل سيارة العرض التي ظهرت أول مرة في عام 2019، بشكل شبه المنحرف المعدني العملاق.

وأوضح أيضًا أنه لا يهتم بأي خطر من أن تخفق سايبر ترك لأنه يحب تصميمها.

وكتب ماسك على حسابه في "تويتر" (Twitter) "هناك دائمًا احتمال أن تتعثر سايبر ترك لأنها لا تشبه أي شيء آخر، ولكن ذلك لا يهمني. أنا أحبها كثيرًا حتى لو لم يحبها الآخرون. تبدو الشاحنات الأخرى كأنها نسخ من الشيء نفسه، ولكن سايبر ترك تبدو كأن كائنات فضائية من المستقبل قد صنعتها".

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2021