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نصائح ذهبية لاستعمال بطاريات الباور بانك بصورة سليمة

من الأفضل عدم شحن الهواتف المحمولة بواسطة بطارية الباور بانك بدون مراقبة، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من درجة الحرارة من وقت إلى آخر

من الأفضل عدم شحن الهواتف المحمولة بواسطة بطارية الباور بانك بدون مراقبة بالإضافة إلى ضرورة التحقق من درجة الحرارة من وقت إلى آخر (الألمانية)
من الأفضل عدم شحن الهواتف المحمولة بواسطة بطارية الباور بانك بدون مراقبة بالإضافة إلى ضرورة التحقق من درجة الحرارة من وقت إلى آخر (الألمانية)
16/7/2021-|آخر تحديث: 16/7/202107:54 PM (مكة المكرمة)

قالت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة إن بطاريات "الباور بانك" (Power Bank) تساعد في إطالة فترة تشغيل الهواتف المحمولة أثناء التنقل بعيدا عن مصادر الطاقة، وهي عبارة عن بطاريات قابلة لإعادة الشحن، وفيها العديد من منافذ التوصيل.

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة احتياطات السلامة والأمان عند التعامل مع بطاريات الباور بانك، لأن التعامل معها بصورة غير سليمة قد يؤدي إلى حدوث أضرار أو نشوب حريق.

درجة حرارة التشغيل المثالية

ومن هذه الاحتياطات المهمة تجنب تعرض بطاريات الباور بانك لدرجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة، وتتراوح درجة حرارة التشغيل المثالية لمعظم هذه البطاريات بين صفر و35 درجة مئوية مثل الهواتف الذكية، وإذا تعرضت البطارية للسخونة المفرطة فقد يتسبب ذلك في حدوث تماس كهربائي أو إطلاق تفاعلات حرارية داخلية، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انفجار في الحالات الشديدة.

ومن الأفضل عدم ترك بطارية الباور بانك في السيارة أو على لوحة القيادة أثناء الصيف، كما نصحت الهيئة الألمانية بعدم شحن الهاتف الذكي بواسطة الباور بانك مع وضعهما في جيب السروال، لأن الحرارة الناشئة عن عملية الشحن إلى جانب حرارة الصيف قد تؤدي إلى الإصابة بحروق.

كما ينبغي توخي الحرص والحذر في حالة سقوط بطارية الباور بانك على الأرض أو إذا كانت تالفة بشكل عام، سواء كانت منتفخة أو مشوهة، ففي مثل هذه الحالات يجب التخلص منها بطريقة صحيحة، وإذا كانت البطارية ساخنة بدون توصيلها بمصدر التيار الكهربائي أو جهاز آخر أثناء الشحن فإن ذلك يعد من علامات الخطورة الأخرى، وهو ما يستدعي عدم استعمالها، وإذا فرغت شحنة بطارية الباور بانك بصورة أسرع من المعتاد فإن ذلك يدل أيضا على وجود عيوب فيها.

ومن الأفضل عدم شحن الهواتف المحمولة بواسطة بطارية الباور بانك بدون مراقبة، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من درجة الحرارة من وقت إلى آخر، وإذا أصبحت البطارية ساخنة للغاية بحيث يصعب على المستخدم حملها في يده ففي هذه الحالة يجب فصلها عن مصدر التيار الكهربائي فورا، علاوة على أنه لا يجوز القيام بعملية الشحن لفترات طويلة للغاية، مثل شحن الهواتف المحمولة طوال الليل.

علامة "سي إي"

وعلى الرغم من احتياطات السلامة والأمان المتبعة فإن بطاريات الليثيوم أيون وبطاريات الباور بانك تنطوي على خطر الانفجار والحريق، ولذلك يتعين على المستخدم مراعاة علامة "سي إي" (CE) أثناء عمليات الشراء، والتي تعني أن المعايير المستخدمة في صناعة البطارية متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وإذا رغب المستخدم في استعمال بطارية الباور بانك في الهواء الطلق فمن الأفضل أيضا مراعاة فئة الحماية "آي بي 67" (IP67) التي تشير إلى أن هذه البطارية مقاومة للغبار والأتربة ورذاذ الماء، بالإضافة إلى تحمل خطورة الغمر المؤقت في الماء حتى عمق متر واحد ولمدة 30 دقيقة.

نشوب حريق

ولا تقتصر أضرار بطاريات الباور بانك على الهواتف المحمولة التي يتم شحنها فحسب، بل إنها قد تتسبب في حدوث أخطار مثل نشوب حريق أو وقوع انفجار، وقد تشتمل بطاريات الباور بانك التي يتم شراؤها عبر الإنترنت على علامات "سي إي" مزيفة أو مضللة، ولذلك يتعين على المستخدم ضرورة التحقق من هذه المنتجات قبل شرائها.

وينبغي توخي الحرص والحذر مع المنتجات مجهولة الهوية، وأوصى الخبراء الألمان بأنه من الأفضل عدم شراء بطاريات الباور بانك التي لم يتمكن المستخدم من تحديد الشركة المنتجة لها، مع ضرورة التشكك في المنتجات الرخيصة للغاية التي تعد بتوفير معدلات أداء عالية.

قدرة الخرج

ويتوجب على المستخدم أيضا التحقق من قدرة خرج (القدرة الكهربائية الخارجة) بطارية الباور بانك مع الجهد الكهربائي للهاتف المحمول المراد شحنه وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف، وغالبا ما تشتمل هذه البطارية على عدة منافذ بقدرات أمبير مختلفة، وتوفر بعض الموديلات ما يعرف بوضع الشحن الذكي، وتقوم بمواءمة الجهد تلقائيا حسب الهاتف المحمول المراد شحنه.

ويتعين على المستخدم عدم ترك الأجهزة التي لا يرغب في استعمالها فارغة الشحنة لفترة طويلة، بل ينبغي عليه إعادة شحنها جزئيا من وقت إلى آخر، وهو ما يساعد على إطالة العمر الافتراضي لها.

المصدر : الألمانية

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