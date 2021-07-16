البث الحي
تكنولوجيا|العالم

ما هو أفضل برنامج لتحرير الصور؟.. مجلة ألمانية تجيب

يمكن الحصول على برنامج "أدوبي فوتوشوب سي سي" عن طريق الاشتراك فقط (الفرنسية)
يمكن الحصول على برنامج "أدوبي فوتوشوب سي سي" عن طريق الاشتراك فقط (الفرنسية)
16/7/2021

أجرت مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية اختبارا شمل 8 برامج لتحرير الصور، وأظهرت نتائج الاختبار تصدر برنامج "أدوبي فوتوشوب سي سي" (Adobe Photoshop CC)، بفضل سهولة استعمال الإصدار الحالي مقارنة بالإصدارات السابقة، بالإضافة إلى توافر الكثير من الوظائف المفيدة.

وانصب اهتمام الخبراء الألمان على التحقق من سهولة الاستعمال، إلى جانب فحص الوظائف، وجاءت خلاصة الاختبار أنه على الرغم من توافر الكثير من الوظائف الأوتوماتيكية فإن تحرير الصور يتطلب بعض التدريب.

وقد نالت البرامج "الجيدة" تقييما أفضل من برنامج أدوبي في بعض الوظائف الفردية، فمثلا تفوق أحد البرامج على برنامج أدوبي من خلال توافر أزرار سريعة لتعديل التباين والإضاءة، في حين تفوق برنامج آخر من خلال وظيفة تحديد أحد نطاقات الصورة بسهولة لإجراء عمليات الإصلاح المحدودة.

ومن بين البرامج الثمانية -التي خضعت لاختبار المجلة الألمانية- نال برنامج "أدوبي فوتوشوب سي سي" تقييم "جيد جدا"، وجاء تقييم "جيد" من نصيب 6 برامج أخرى، ونال برنامج واحد تقييم "مقبول".

وبالنسبة لمقارنة التكلفة بالأداء فقد نصحت المجلة الألمانية ببرنامج "أشامبو فوتو كوماندر 16" (Ashampoo Photo Commander 16) الذي نال تقييم "مقبول"، لأنه يمتاز بسهولة استعماله وانخفاض تكلفته، وذلك على الرغم من أنه لا يمكن مقارنة وظائفه ببرنامج "أدوبي فوتوشوب سي سي".

وأشارت المجلة الألمانية إلى أنه يمكن الحصول على برنامج "أدوبي فوتوشوب سي سي" عن طريق الاشتراك فقط، وهناك 3 برامج يمكن الحصول عليها عن طريق الاشتراك أو الشراء، و4 برامج متاحة للشراء فقط.

وتتمثل ميزة الاشتراك في حصول المستخدم على تحديثات البرنامج بانتظام في إطار الاشتراك، إلا أن نسخة الاشتراك تنطوي على عيوب، منها أن المستخدم يحتاج دائما إلى اتصال بالإنترنت، فضلا عن أن نسخة الشراء تكون أرخص على المدى الطويل.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

خبراء الهولوغرام يبتكرون تقنية جديدة تتيح للبشر التفاعل مع كائنات افتراضية مجسمة كأنها تعيش معهم

توصلت “مجموعة أبحاث التصوير المجسم” في جامعة بريغهام يونغ الأميركية إلى إنشاء صور واقعية تماما، قادرة على التحرك في الهواء مثلها مثل الأجسام، التي نراها في حياتنا، وذلك باستخدام حزم ضوئية حقيقية.

2/6/2021
المزيد من تكنولوجيا

بعد كسر الزجاج خلال عرضها لأول مرة.. إيلون ماسك لا يستبعد فشل سايبر ترك

إطلاق سايبر ترك في عام 2019 أثار ضجة بسبب التصميم غير العادي للسيارة وبسبب حادثة إلقاء رئيس التصميم كرة معدنية على إحدى النوافذ وتحطم الزجاج (رويترز)

منها عدم تركها بالسيارة أو الجيوب.. هذه نصائح الخبراء الألمان لاستخدام بطاريات الباور بانك

من الأفضل عدم شحن الهواتف المحمولة بواسطة بطارية الباور بانك بدون مراقبة بالإضافة إلى ضرورة التحقق من درجة الحرارة من وقت إلى آخر (الألمانية)

الرموز “البطيخية” في مواجهة الذكاء الاصطناعي.. آخر ما توصلت له المقاومة الفلسطينية لمواجهة مقص الرقيب

البطيخ الأحمر اعتبر منذ عقود إحدى أيقونات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال بسبب تشابه ألوانه مع ألوان العلم الفلسطيني (موقع الفنانة باسمة كشتة)

بعد فشلها في جلب المستخدمين.. تويتر تحذف خاصية “فليتس” بعد أقل من سنة على إطلاقها

تويتر أضافت خاصية الأخبار سريعة الزوال التي يطلق عليها &#34;فليتس&#34; نهاية العام الماضي (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

عرضان من روسيا وتركيا.. الأفغان يعودون إلى الدوحة للتفاوض ويواصلون معاركهم في عدة جبهات

(الجزيرة)

سد النهضة.. السودان يكشف عن انخفاض وارد المياه لسد الروصيرص 50% وإثيوبيا تتجهز لفيضانات "خطيرة"

(الجزيرة)

فيضانات أوروبا.. أكثر من 100 قتيل في ألمانيا وتحذير من كارثة ببلجيكا وفرار الآلاف في هولندا

بعد سن الخمسين.. إليك قائمة الأطعمة الصحية التي يجب تناولها

تناول حصة واحدة من العنب يزود الجسم بحوالي 90 سعرة حرارية (بيكسابي)