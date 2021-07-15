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تويتر تخسر أمام فيسبوك وإنستغرام.. قررت إزالة ميزة "فليتس" التي أطلقتها نهاية 2020

تويتر أضافت خاصية الأخبار سريعة الزوال التي يطلق عليها "فليتس" نهاية العام الماضي (مواقع التواصل الاجتماعي)
تويتر أضافت خاصية الأخبار سريعة الزوال التي يطلق عليها "فليتس" نهاية العام الماضي (مواقع التواصل الاجتماعي)
15/7/2021-|آخر تحديث: 15/7/202103:12 PM (مكة المكرمة)

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تويتر (Twitter) أنها ستزيل خاصة فليتس (Fleets) في 3 أغسطس/آب المقبل وأنها تعمل على بعض الأمور الجديدة.

وكانت المنصة قد أطلقت الخاصية قبل أقل من عام إلا أنها لم تثبت نجاحا في مواجهة الميزات المنافسة لها في فيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram).

تم طرح فليتس في جميع أنحاء العالم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث كانت الفكرة منها أن التغريدات القديمة تسببت في مشاكل لكثير من الناس، لذا فإن التغريدات التي يتم حذفها تلقائيا ستشجع حتى المستخدمين المترددين على مشاركة المحتوى، حيث لا يمكن كتابة الرد على فليتس إلا كرسالة مباشرة، ولكنها لا تظهر في الجدول الزمني العام.

وكتبت تويتر في مدونتها: "كنا نأمل أن تساعد فليتس المزيد من الأشخاص على الانضمام إلى المحادثة على تويتر. ولكن في الوقت الذي قدمنا ​​فيه فليتس للجميع، لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين ينضمون إلى المحادثة عبر فليتس كما كنا نأمل".

ومع ذلك، تقول الشركة إنها مستعدة للتعلم من أخطائها وعيوبها، حيث جاء في إحدى مشاركات المدونة: "سنستكشف المزيد من الطرق لمعالجة ما يمنع الأشخاص من المشاركة على تويتر".

وستبحث المنصة أيضًا عن دمج التكنولوجيا المستخدمة في فليتس في محرر التغريدة والكاميرا.

وغرد رئيس المنتج الاستهلاكي بتويتر، كايفون بايكبور، "الرهانات الكبيرة محفوفة بالمخاطر والمضاربة، لذا فبعضها يمكن ألا ينجح". وأضاف "إذا لم نضطر إلى إنهاء الميزات من حين لآخر، فسيكون ذلك علامة على أننا لا نتحرك بشكل فعال بما يكفي".

ويمثل هذا الفشل ضربة كبيرة لخطط الشركة للحصول على 315 مليون مستخدم نشط يوميا بحلول نهاية عام 2023.

المصدر : الألمانية

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