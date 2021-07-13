قضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الفرنسية بتغريم شركة غوغل (Google) -المملوكة لألفابت (Alphabet)- نحو 593 مليون دولار (500 مليون يورو) لإخفاقها في الالتزام على نحو كامل بأوامر مؤقتة موجهة لها في نزاع مع ناشري الأخبار في فرنسا، بحسب وكالة رويترز.

ويتعين على شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة طرح اقتراحات في غضون الشهرين المقبلين بشأن كيفية تعويض وكالات الأنباء وغيرها من الناشرين عن استخدامها لأخبارهم، وإذا لم تلتزم بذلك فسوف تكون عرضة لغرامات إضافية تصل إلى 900 ألف يورو يوميا.

وتأتي الغرامة وسط ضغوط دولية متزايدة على منصات الإنترنت، مثل غوغل وفيسبوك (Facebook)، لمشاركة المزيد من الإيرادات مع منافذ الأخبار، وهي الثانية خلال أقل من شهرين من القضاء الفرنسي الذي كان قد أقر غرامة قدرها 270 مليون دولار بسبب "ممارسات إعلانية غير عادلة" في يونيو/حزيران الماضي مما يجعل إجمالي الغرامات على شركة التكنولوجيا التقنية خلال 35 يصل 870 مليونا.

وعبرت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة عن خيبة أمل شديدة لهذا القرار. وقال متحدث باسم غوغل "تصرفنا بنية حسنة طوال العملية بأسرها.. الغرامة تتجاهل جهودنا للتوصل إلى اتفاق والحقيقة بشأن كيفية عمل الأخبار على منصاتنا".

وتُتهم غوغل من قبل مؤسسات نشر الأخبار "إيه بي آي جي" (APIG) و"إس إي بي إم"(SEPM) ووكالة الأنباء الفرنسية "إيه إف بي"(AFP) بالتقاعس عن بدء محادثات بنية حسنة معها لإيجاد أرضية مشتركة بشأن سداد مقابل المحتوى الإخباري على الإنترنت بموجب توجيه من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة يؤسس ما يطلق عليه "حقوق الجوار".

وتركز القضية نفسها على ما إذا كانت غوغل انتهكت أوامر مؤقتة أصدرتها هيئة مكافحة الاحتكار التي طالبت بأن تتم المحادثات المذكورة في غضون 3 أشهر مع أي ناشر أخبار يطلب ذلك.

وقالت إيزابيل دي سيلفا رئيسة هيئة مكافحة الاحتكار في بيان "عندما تصدر الهيئة تعهدا لشركة ما فيتعين عليها الالتزام قلبا وقالبا (بالقرار). وللأسف لم يحدث ذلك".

وقالت مصادر لرويترز "إيه بي آي جي" -التي تمثل معظم دور نشر الأخبار الفرنسية الكبرى بما في ذلك لوفيغارو (Le Figaro) ولوموند (Le Monde)- لا تزال واحدة من المدعين، رغم أنها وقعت اتفاقية إطار عمل مع غوغل في وقت سابق هذا العام. وقالت المصادر إن هذا الاتفاق الإطاري تم تجميده بانتظار قرار قضية مكافحة الاحتكار.

وكانت اتفاقية الإطار، التي انتقدتها العديد من وسائل الإعلام الفرنسية الأخرى، واحدة من الصفقات الأكثر شهرة ضمن برنامج نيوز شوكاس "News Showcase" من غوغل لتقديم تعويضات عن مقتطفات الأخبار المستخدمة في نتائج البحث، وهي الأولى من نوعها في أوروبا.

وأظهرت وثائق -اطلعت عليها رويترز- أن غوغل وافقت على دفع 76 مليون دولار على مدى 3 سنوات لمجموعة من 121 ناشرا إخباريا فرنسيا لإنهاء الخلاف بشأن حقوق النشر.

جاء ذلك بعد أشهر من المساومة بين غوغل والناشرين ووكالات الأنباء الفرنسية، حول كيفية تطبيق قواعد حقوق الطبع والنشر المعدلة بالاتحاد الأوروبي، والتي تسمح للناشرين بطلب رسوم من منصات الإنترنت التي تعرض مقتطفات من أخبارهم.