تعتبر الإصدارات التجريبية من البرامج الجديدة رائعة عند تجربتها، ولكن في بعض الأحيان تدرك أنها ليست جيدة للاستخدام اليومي.

فإذا قمت بترقية جهازك الآيفون (iPhone) إلى الإصدار التجريبي من نظام التشغيل "آي أو إس 15" (iOS 15)، والذي يتوفر الآن للجمهور، وتدرك أنك بحاجة إلى العودة إلى عالم "آي أو إس 14" (iOS 14.6) المستقر، يمكننا مساعدتك في ذلك.

إن أبسط طريقة للعودة إلى إصدار ثابت هي حذف ملف تعريف "آي أو إس 15 بيتا" (iOS 15 beta) والانتظار حتى يظهر التحديث التالي.

وللقيام بذلك انتقل إلى "الإعدادات" ثم "عام" وحدد "الملفات الشخصية وإدارة الجهاز" ثم حدد "إزالة ملف التعريف" وأعد تشغيل جهاز الآيفون الخاص بك.

ولكن للأسف، لن تتمكن من العودة إلى إصدار غير تجريبي من "آي أو إس" حتى يتوفر تحديث جديد. (يمكنك التحقق مما إذا كان هذا متاحًا بالانتقال إلى (الإعدادات، عام، تحديث البرنامج) إذا كنت لا تريد الانتظار، فيمكنك إجراء استرداد أكثر فعالية، والأمر أكثر تعقيدا، ولكنه سيجعلك تعود إلى حيث كنت في السابق.

أول شيء عليك القيام به هو وضع الجهاز في وضع الاسترداد. يتم ذلك عن طريق توصيل التلفون بجهاز حاسوب (تأكد من تحديثه أولا). لقد اختُبرت هذه التعليمات باستخدام "ماك بوك برو" (MacBook Pro) لكن يجب أن تعمل باستخدام جهاز حاسوب أيضا.

ثم تبدأ بالقيام بما يلي:

بالنسبة إلى "آيفون 8" (iPhone 8) أو الأحدث: اضغط على زر رفع الصوت واتركه بسرعة. اضغط على زر خفض مستوى الصوت، واتركه بسرعة. ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى ترى شاشة وضع الاسترداد.

بالنسبة إلى "آيفون 7" أو "آيفون 7 بلس": اضغط مع الاستمرار على أزرار "واك/سليب" (Sleep/Wake) وزر رفع الصوت في نفس الوقت. لا تترك الأزرار عندما ترى شعار آبل. استمر في الضغط على كلا الزرين حتى ترى شاشة في وضع الاسترداد.

بالنسبة إلى "آيفون 6" والإصدارات الأقدم، أو آيباد (iPad) المزود بزر الشاشة الرئيسية، أو "آيبود توتش" (iPod touch) (الجيل السادس أو أقدم): اضغط مع الاستمرار على أزرار هوم (Home) و"سليب/واك" في نفس الوقت. لا تترك الأزرار عندما ترى شعار آبل. استمر في الضغط على كلا الزرين حتى ترى شاشة وضع الاسترداد.

أيًا كان نوع آيفون الذي لديك، بمجرد اتباع الإرشادات المذكورة أعلاه، سترى رمزا يوضح كابلا متصلا بجهاز حاسوب على شاشة الجهاز الخاص بك. وجه انتباهك إلى جهاز الحاسوب الخاص بك.

اتباع الإرشادات المذكورة أعلاه سترى رمزًا يوضح كابلًا متصلًا بجهاز حاسوب على شاشة جهازك (مواقع التواصل)

سيكون هناك إشعار يسألك عما إذا كنت تريد التحديث أو الاستعادة أو الإلغاء. حدد "استعادة".

سيتم سؤالك عما إذا كنت متأكدا من رغبتك في استعادة هاتفك لأنك على وشك مسح أي تخصيص، والعودة إلى إعدادات المصنع. حدد "استعادة وتحديث".

سيتم إخبارك بأنه سيتم تحديثك إلى "آي أو إس 14.6" (وهو أحدث إصدار من آي أو إس 14). حدد "التالي".

في هذه المرحلة، سيُطلب منك الموافقة على جميع بيانات الترخيص المتنوعة التي وافقت عليها آخر مرة بدأت فيها استخدام آيفون الخاص بك. انقر فوق "موافق".

سيتم إخبارك بعد ذلك أن جهاز الحاسوب الخاص بك يقوم بتنزيل البرنامج لجهاز آيفون. من المفترض أن يستغرق الأمر بعض الوقت، ربما 15 دقيقة أو نحو ذلك، اعتمادا على نظامك وشبكتك.

بمجرد تنزيل نظام التشغيل، سيتم إخبارك بأنه يتم تثبيته على هاتفك (وسيبدأ الهاتف بشكل واضح في تحميل البرنامج، ومن المحتمل إعادة تشغيله مرة أو مرتين). عند الانتهاء، سيتم إخبارك عبر شاشة الحاسوب.

حسنا، الآن قمت بإعادة آيفون إلى "آي أو إس 14.6". كل هذا جيد، ولكن لديك قائمة نظيفة خالية من كل أدواتك، فهل تريد استعادة جميع تطبيقاتك، والتخصيص، والأشياء الأخرى؟ هذا هو المكان الذي تظهر فيه أهمية النسخة الاحتياطية. (لقد قمت بعمل نسخة احتياطية لهاتفك قبل تثبيت الإصدار التجريبي من نظام التشغيل "آي أو إس 15" أليس كذلك؟)

سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد إعداد آيفون باستخدام الإعدادات من هاتف آخر. إذا كان لديك جهاز آخر به جميع إعداداتك، ما عليك سوى اتباع التعليمات. ولكن بافتراض أنك ستقوم بالاستعادة من نسخة احتياطية، فانقر على "الإعداد يدويا".

في هذه المرحلة، ستدخل عن طريق اتصال بشبكة واي-فاي (Wi-Fi).

يمكنك بعد ذلك اختيار الطريقة التي تريد بها استعادة نسختك الاحتياطية: من "آي كلود" (iCloud) أو من جهاز "ماك" (Mac) أو حاسوب شخصي، أو من آيفون، أو من هاتف "أندرويد" (Android).

يمكنك أيضا أن تقرر عدم نقل أي بيانات على الإطلاق. لنفترض أنك قمت بعمل نسخة احتياطية على "آي كلود".

بمجرد تحديد هذا الخيار، سيُطلب منك إدخال اسم معرف آبل وكلمة المرور، وإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى جهاز الحاسوب الخاص بك.

إذا كنت قد أنشأت أكثر من نسخة احتياطية مؤخرا، فستتمكن من اختيار أي منها. (نأمل ألا تكون نسخة احتياطية من "آي أو إس 15" التي لن تكون قابلة للتحويل).

بمجرد اختيارك للنسخة الاحتياطية، سيتم نقلها إلى جهاز آيفون الخاص بك، ويجب أن تعود بعد تنفيذ هذه الخطوات إلى حيث بدأت قبل تثبيت "آي أو إس 15". ويجب أن تكون قادرا على استخدام آيفون الخاص بك بسرعة إلى حد ما. ومع ذلك، سيستغرق الأمر بضع دقائق قبل تحميل كل شيء من النسخة الاحتياطية.