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ميزة جديدة لهواتف بكسل من غوغل تحمي صور المستخدمين الخاصة.. تعرف عليها

مستخدمو أجهزة بكسل حديثة (بكسل 3 وما بعد) سيتمكنون من استخدام هذه الميزة (رويترز)
مستخدمو أجهزة بكسل حديثة (بكسل 3 وما بعد) سيتمكنون من استخدام هذه الميزة (رويترز)
محمد سناجلة - الجزيرة نت
9/6/2021

ذكر موقع "ذا فيرج" (The Verge) أن غوغل أضافت ميزة جديدة طالما حلم بها المستخدمون لهواتف "بكسل" (Pixels)، وهي ميزة حماية الصور ومقاطع الفيديو الخاصة والشخصية جدا في ملف مقفل، بكلمة مرور تمنعها من الظهور في المكتبة الرئيسية للصور والفيديوهات الملتقطة.

وقالت غوغل عبر منصة "9تو5 غوغل" (9to5Google) إن خاصية "المجلد المقفل" (Locked Folder) هذه متاحة حاليا في آخر تحديثات هواتف بكسل فقط، ولكنها ستغدو متاحة لبقية أجهزة أندرويد خلال ما تبقى من العام الجاري 2021.

وما على المستخدمين الذين يملكون أجهزة بكسل حديثة (بكسل 3 وما بعد) سوى الذهاب إلى الصور (Photos)  ثم المكتبة (Library)  ثم الأدوات المساعدة (Utilities) ثم قفل الملف، وبمجرد قفله فلن يتمكن أحد سواك من رؤية صورك وفيديوهاتك السرية أو الخاصة.

بعد إعداد الملف المقفل، يمكنك نقل ما تريد من صور وفيديوهات خاصة إليه في أي وقت تريد. وهنا، فإن هذه الصور والفيديوهات ستزال من المكتبة لتوجد فقط في ذلك الملف المقفل، لكن هناك سلبية واحدة فقط في هذه الحالة، إذ لا يمكنك إعداد نسخ احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو التي تم نقلها للملف المقفل، ومع ذلك يمكن إعادة أي صورة أو مقطع فيديو إلى المكتبة العامة إذا شعرت أنه لم يعد هناك حاجة لحمايتها والحفاظ على سريتها.

وقالت غوغل أيضا إن بإمكان المستخدمين ضبط الكاميرا في أجهزتهم لحفظ الصور الملتقطة مباشرة في الملف المقفل، مما يمنعها من الانتقال إلى صور المكتبة العادية بعد التقاطها، وهذا قد يكون مفيدا في كثير من الحالات، مثلا إذا كنت تلتقط بعض صور السيلفي الخاصة جدا، وتريد الحفاظ على هذه الخصوصية بشكل فوري ودائم.

إن هذه الخاصية الجديدة من غوغل تحافظ على خصوصيتك وأسرارك المصورة بشكل كامل.

وقد أطلقت غوغل هذه الميزة الجديدة كجزء من تحديثات يونيو/حزيران لأجهزة بكسل التابعة لها، وتتضمن التحديثات الجديدة أيضا القدرة على مطالبة مساعد غوغل بالرد على مكالمة معينة أو رفضها، وكذلك القدرة على "التصوير الفلكي" لمقاطع الفيديو لأجهزة بكسل 4 وما بعدها، وهي ميزة أخرى كثيرا ما وعدت غوغل بها سابقا، وتم تحقيقها الآن مع التحديثات الجديدة.

المصدر : الجزيرة

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