البث الحي
تكنولوجيا|العالم

منها موقع الحكومة البريطانية.. عطل كبير يضرب مواقع ويب رئيسية بأنحاء العالم

العطل حرم المستخدمين من تصفح مواقع مهمة من بينها موقع الحكومة البريطانية (غيتي)
العطل حرم المستخدمين من تصفح مواقع مهمة من بينها موقع الحكومة البريطانية (غيتي)
8/6/2021

أدى انقطاع سريع إلى تعطيل مواقع الويب الرئيسة في جميع أنحاء العالم، وشملت قائمة المواقع المتأثرة "ريد ديت" (Reddit)، و"إيباي" (eBay)، و"تي ويتش" (Twitch)، و"ذا غارديان" (The Guardian)، و"فايننشال تايمز" (Financial Times)، و"إندبندنت" (Independent)، و"نيويورك تايمز" (New York Times) فضلا عن موقع الحكومة البريطانية.

ويبدو أن عددًا من المواقع الإلكترونية الرئيسة، بما في ذلك موقع الحكومة البريطانية، قد تضرر بسبب انقطاع الخدمة العالمية لاستضافة المواقع الإلكترونية فاستلي (Fastly).

وقد واجه الذين سجلوا الدخول إلى موقع الحكومة البريطانية (gov.uk)، بالإضافة إلى مجموعة من مستخدمي المواقع الآخرين، في وقت سابق رسالة تقول إن الخدمات غير متوفرة "503 Service غير متوفرة".

وأبلغت شركة فاستلي لتزويد المحتوى عبر الإنترنت (CDN) بحدوث انقطاع عبر شبكتها، أثر في المواقع التي تستخدم نظامها الأساسي.

وأكدت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها أنها وجدت المشكلة وأن شبكتها العالمية تعود إلى الاتصال بالإنترنت، وفي أثناء كتابة الخبر، يبدو أن عددًا من الخدمات قد تمت استعادته، لكن أوقات التحميل بطيئة، ويبدو أن الوصول إليها متقطع.

وكانت هناك تقارير سابقة تتحدث عن تعطل بعض المواقع الأخرى أيضًا، منها "باي بال" (PayPal) و"سي إن إن" (CNN) و"سبوتفاي" (Spotify )، وكلها تبدو الآن كأنها تعمل بصورة طبيعية.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

آخرها مفاعل نطنز الإيراني.. التقنيات والأساليب المستخدمة في الحروب الإلكترونية على المنشآت الحساسة

تابعنا بالأمس ما حدث في منشأة نطنز النووية، ومع أن الحادث الخطير لم يسفر عن تسريب أو كارثة أو حتى إصابات، فإن تداعياته كبيرة، فالطريقة والتقنية المستخدمة في الهجوم قد تهددان أمن الدول والأفراد.

12/4/2021
المزيد من تكنولوجيا

هل شاركت فيها؟.. طرق احتيال تستخدم دعم فلسطين ذريعة لخداع المستخدمين

حملات الدعم الكبيرة التي ظهرت على منصات التواصل لم تكن كلها تهدف لنصرة الشعب الفلسطيني (مواقع التواصل)

طالت الأنظمة والتطبيقات على جميع أجهزتها.. مؤتمر آبل للمطورين ينهي يومه الأول بالإعلان عن هذه التحديثات

مؤتمر آبل للمطورين (WWDC) لعام 2021 انعقد عبر الإنترنت وعرضت الشركة فيه أحدث التحسينات على أنظمة التشغيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

فاجأ أخاه برحلة للفضاء.. بيزوس يفتتح أولى رحلات شركته للسياحة الفضائية

خبر انضمام بيزوس إلى الرحلة نشره الملياردير بنفسه في مقطع فيديو على إنستغرام (رويترز)

منها نظام تشغيل آيفون جديد و شريحة “إم 2”.. هذا ما ينتظره الجمهور من مؤتمر آبل للمطورين اليوم

عادة ما يكون هذا الحدث السنوي فرصة لمطوري التطبيقات من أجل رؤية الأدوات والتقنيات التي تخطط آبل لإطلاقها (آبل)
الأكثر قراءة

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز مدة شهر؟

يسيئون خلالها للإسلام ونبيه ومقدساته.. تاريخ "مسيرة الأعلام" في القدس وأسباب حرص المستوطنين على تنظيمها

يتعمّد المستوطنون إيقاع الأذى النفسي والمادي بالفلسطينيين خلال المسيرة (رويترز)

انهيار اقتصادي مؤلم.. هذا ما تنذر به فقاعة الأسعار العالمية

البنوك المركزية الرئيسية في العالم تصر على سياساتها النقدية المتساهلة (غيتي إيميجز)

على وقع خلافات إسرائيلية بشأن "مسيرة الأعلام".. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وحملة اعتقالات بالضفة والقدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم (قسطل)