أدى انقطاع سريع إلى تعطيل مواقع الويب الرئيسة في جميع أنحاء العالم، وشملت قائمة المواقع المتأثرة "ريد ديت" (Reddit)، و"إيباي" (eBay)، و"تي ويتش" (Twitch)، و"ذا غارديان" (The Guardian)، و"فايننشال تايمز" (Financial Times)، و"إندبندنت" (Independent)، و"نيويورك تايمز" (New York Times) فضلا عن موقع الحكومة البريطانية.

ويبدو أن عددًا من المواقع الإلكترونية الرئيسة، بما في ذلك موقع الحكومة البريطانية، قد تضرر بسبب انقطاع الخدمة العالمية لاستضافة المواقع الإلكترونية فاستلي (Fastly).

وقد واجه الذين سجلوا الدخول إلى موقع الحكومة البريطانية (gov.uk)، بالإضافة إلى مجموعة من مستخدمي المواقع الآخرين، في وقت سابق رسالة تقول إن الخدمات غير متوفرة "503 Service غير متوفرة".

وأبلغت شركة فاستلي لتزويد المحتوى عبر الإنترنت (CDN) بحدوث انقطاع عبر شبكتها، أثر في المواقع التي تستخدم نظامها الأساسي.

وأكدت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها أنها وجدت المشكلة وأن شبكتها العالمية تعود إلى الاتصال بالإنترنت، وفي أثناء كتابة الخبر، يبدو أن عددًا من الخدمات قد تمت استعادته، لكن أوقات التحميل بطيئة، ويبدو أن الوصول إليها متقطع.

وكانت هناك تقارير سابقة تتحدث عن تعطل بعض المواقع الأخرى أيضًا، منها "باي بال" (PayPal) و"سي إن إن" (CNN) و"سبوتفاي" (Spotify )، وكلها تبدو الآن كأنها تعمل بصورة طبيعية.

We identified a service configuration that triggered disruptions across our POPs globally and have disabled that configuration. Our global network is coming back online. Continued status is available at https://t.co/RIQWX0LWwl

