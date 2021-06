تشهد منصات التواصل العربية حملات داعمة للقضية الفلسطينية، وتتصدر قوائم التفاعل عادة، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الأحداث في الأراضي المحتلة. وتتباين تلك الحملات ما بين مبادرات إنسانية، ومقاطعات دولية، وعرائض إلكترونية، إلى جانب دعوات للتصويت على استفتاءات تنسب غالبا إلى مؤسسات عالمية كبرى.

وكالة الرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة "سند"، رصدت حملتين من بين تلك الحملات، التي لاقت رواجا عبر منصتي "فيسبوك" (Facebook) و"تويتر" (Twitter) إلى جانب تطبيق "واتساب" (Whatsapp)؛ الأولى دعوة للتصويت لفلسطين في استفتاء يجمعها بإسرائيل، وزُعم أنه تابع لشركة "غوغل" (Google)، أما الثاني فنُسب إلى منظمة "اليونسكو" (UNESCO) التابعة للأمم المتحدة، ويطالب التصويت بنفي السيادة الإسرائيلية على القدس واعتبارها مدينة محتلة.

حاولت "سند"، تتبع الرابطين عن طريق تحليل بياناتهما، والتواصل مع المؤسسات المعنية، لمعرفة حقيقة تلك الحملات الكاذبة، وكيفية الاستفادة من الزخم العربي حولها، لخدمة أغراض أخرى بعيدة عن دعم القضية.

أظهرت عمليات البحث عبر منصتي فيسبوك وتويتر، تجاوبا عربيا مع تلك الدعوات، حيث حرص المستخدمون على مشاركة رابط الاستفتاء المزعوم صلته بغوغل، ودعوا أصدقاءهم ومتابعيهم للدخول إلى الرابط، بدعوى دعم قضية الشعب الفلسطيني.

ولم يختلف محتوى التغريدات والمنشورات كثيرا، حيث جاءت معظمها لتركز على التصويت من أجل وضع اسم فلسطين على الخريطة، وهو الأمر الذي اعتبره البعض انتصارا مهما حال تحقيقه بالفعل.

Of course 👉 🇵🇸

Vote to show we care :https://t.co/GmDjdHAno0

Retweet ☝️ pic.twitter.com/oZcwqLxJZl

— 👑 KIПG VΛDЦKΛ 🇮🇩🇵🇸 (@KING__VADUKA) May 22, 2021