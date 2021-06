أعلن جيف بيزوس -الرئيس التنفيذي لشركة "بلو أوريجن" (Blue Origin) والرئيس التنفيذي السابق لشركة "أمازون" (Amazon)- أنه سيطير على متن مركبة "بلو أوريجنز نيو شابرد" (Blue Origin’s New Shepard) الفضائية.

ودعا بيزوس شقيقه مارك للانضمام إليه جنبا إلى جنب مع الفائز الذي لم يتم الإعلان عنه بعد في مزاد للحصول على مقعد للرحلة الفضائية.

وتهدف شركة رحلات الفضاء التابعة لبيزوس والمنافس الأكبر لشركات السياحة الفضائية -من أمثال "سبيس إكس" (SpaceX) لصاحبها إيلون ماسك، و"فيرجن غالاكتيك" (Virgin Galactic) لصاحبها ريتشارد برانسون- إلى إطلاق أول رحلة فضاء شبه مدارية مأهولة في 20 يوليو/تموز القادم.

وتم الإعلان عن خبر انضمام بيزوس إلى الرحلة في مقطع فيديو على إنستغرام نشره الملياردير بنفسه اليوم الاثنين.

ويقول بيزوس "أنت ترى الأرض من الفضاء وتغيرك، إنها تغير علاقتك بهذا الكوكب، بالإنسانية"، ويضيف "أريد أن أسافر في هذه الرحلة لأنه الشيء الذي أردت أن أفعله طوال حياتي. إنها مغامرة. إنها صفقة كبيرة بالنسبة لي".

ويبدو أن بيزوس "يفاجئ" شقيقه بدعوته للسفر إلى الفضاء لأنها ستكون "ذات مغزى"؛ حيث يقول جيف "لقد دعوت أخي للحضور على متن هذه الرحلة الأولى لأننا أقرب الأصدقاء".

ويقول مارك -شقيق جيف بيزوس- "لم أكن أتوقع أنه سيكون على متن الرحلة الأولى، وبعد ذلك عندما طلب مني الذهاب معه شعرت بالذهول.. يا لها من فرصة رائعة، ليس فقط لخوض هذه المغامرة ولكن لأكون قادرا على فعلها مع أعز أصدقائي".

أما إذا لم يكن لديك شقيق ملياردير، فيمكنك الذهاب للفضاء عن طريق المزايدة على المقعد الآخر على متن الرحلة من خلال موقع "بلو أوريجن" الإلكتروني حتى 12 يونيو/حزيران الجاري. وقد بلغت المزايدة على المقعد حتى وقت كتابة هذا التقرير مبلغ 2.800.000 دولار.

Bidding is underway now and concludes with a live online auction on June 12th. Interested bidders must register by June 10th. Details at https://t.co/7Y4The9OmR

— Blue Origin (@blueorigin) June 7, 2021