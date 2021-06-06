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وأخيرا.. واتساب يسمح بربط عدة أجهزة معا وزوكربيرغ يعلن عن ميزات أخرى طال انتظارها

دعم الأجهزة المتعددة سيدخل الإصدار التجريبي العام خلال الأشهر المقبلة (الأناضول)
دعم الأجهزة المتعددة سيدخل الإصدار التجريبي العام خلال الأشهر المقبلة (الأناضول)
محمد سناجلة - الجزيرة نت
6/6/2021-|آخر تحديث: 6/6/202110:41 AM (مكة المكرمة)

أعلن تطبيق واتساب مؤخرا عن عدة ميزات جديدة ستتم إضافتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لعل أشهرها وأكثرها طلبا من قبل المستخدمين هي ميزة ربط عدة أجهزة معا بدلا من استخدام التطبيق على جهاز واحد فقط، حيث سيكون بإمكان المستخدمين ربط حساباتهم عبر 4 أجهزة مختلفة في نفس الوقت.

كما أعلن التطبيق الشهير رسميا أيضا عن إضافة ميزتين جديدتين طال الحديث عنهما هما ميزة "العرض لمرة واحدة" (view once)، وميزة "وضع الاختفاء" (disappearing mode).

جاء ذلك كما ذكر موقع "ذا فيرج" (The Verge) خلال "الدردشة المطولة" التي أجرتها منصة "وابيتا إنفو" (WABetaInfo) مع مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، وويل كاثكارت رئيس شركة واتساب.

واتساب على الآيباد ممكن في المستقبل

وامتنع كاثكارت خلال المقابلة عن تأكيد التقارير التي تشير إلى أن واتساب سيكون متاحا على أجهزة الآيباد أيضا، ولكنه ألمح بالقول إن ميزة الدعم على عدة أجهزة ستجعل وجود واتساب على الآيباد أمرا ممكنا في المستقبل.

وإضافة إلى خاصية الوجود على عدة أجهزة، أكد زوكربيرغ أن واتساب سيضيف ميزة "العرض لمرة واحدة" الجديدة، والتي ستسمح للمستخدمين بإرسال محتوى يختفي بعد مشاهدته، ويعمل التطبيق أيضا على توسيع خاصية حذف وإخفاء الرسائل، والتي تسمح حاليا بحذف الرسائل بعد فترة زمنية محددة فقط، لكن في المستقبل ستسمح ميزة "وضع الاختفاء" الجديدة بتشغيل خيار حذف وإخفاء الرسائل عبر جميع مراحل المحادثة.

الحماية مستمرة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن ميزة الأجهزة المتعددة لن تضر بالتشفير من طرف إلى طرف الذي يتيحه واتساب للرسائل المرسلة بين الأفراد بهدف توفير الحماية والحفاظ على سرية وخصوصية المحادثات بين المستخدمين.

وأوضح أن التشفير سيبقى كما هو دون تغيير، وقال زوكربيرغ "لقد كان تحديا تقنيا كبيرا أن تتم مزامنة جميع رسائلك ومحتوياتك بشكل صحيح عبر عدة أجهزة حتى عندما تنفد بطارية هاتفك، لكننا تمكنا من حل هذا الأمر، ونتطلع إلى نشره قريبا".

ولم يؤكد واتساب موعد إطلاق ميزتي "العرض لمرة واحدة" و"وضع الاختفاء"، لكن كاثكارت قال إن دعم الأجهزة المتعددة سيدخل الإصدار التجريبي العام "خلال الأشهر المقبلة".

وإلى جانب الميزات السابقة، ذكرت "وابيتا إنفو" أن واتساب يعمل أيضا على توفير نسخة احتياطية للرسائل والمحادثات المشفرة محمية بكلمة مرور، والتي ستسمح للمستخدمين بنقل سجلات الدردشة الخاصة بهم بين أجهزة "آي أو إس" (iOS) وأجهزة أندرويد (Android) في المستقبل القريب أيضا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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