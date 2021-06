علقت نيجيريا منصة تويتر (Twitter) "إلى أجل غير مسمى بسبب الأنشطة المستمرة للمنصة التي تخالف وجود الشركات في نيجيريا"، وفقا لبيان من وزير الإعلام والثقافة في البلاد، كما أبلغت الهند المنصة الأميركية أن لديها فرصة واحدة أخيرة للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، أو مواجهة "العواقب"، وفقًا لنسخة من خطاب رسمي موجه للشركة اطلعت عليه رويترز.

ويبدو أن تويتر أصبحت الهاجس الأكبر للحكومات ورؤساء الدول التي تحاول بطريقة ما أن تقيد أو تتعدى على سقف الحرية المفروض من قبل الشركة التي دافعت عن قوانينها وطبقتها على دونالد ترامب رئيس أكبر دولة في العالم خلال فترة رئاسته التي كانت توصف من قبل المنتقدين بأنها رئاسة التغريدات.

فبالرغم من استخدام الرئيس الأميركي السابق للمنصة في نشر تغريداته المثيرة للجدل عليها وتزايد أعداد المتابعين، فإنها وقفت في وجهه عدة مرات وحذفت له عدة تغريدات قبل أن توقف حسابه في نهاية المطاف.

وحاليا تجد المنصة نفسها في موقف صعب، فمن جهة يتهمها البعض بقمع حرية التعبير عبر حذف تغريدات يرى البعض أنها تعبر عن آراء يجب أن تسمع، ومن جهة أخرى ترى بعض الأنظمة أن تويتر تتسع لآراء تجدها هذه الحكومات حرية مبالغا بها ويجب تقييدها، وما بين التوسيع والتضييق تجد تويتر أن معاييرها تختلف من دولة إلى أخرى بحسب الثقافة والنظام السياسي الذي يحكمها.

وتسبب حذف تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري هدد فيها بمعاقبة الانفصاليين الذين يحاولون زعزعة أمن البلاد، في قيام الحكومة النيجيرية بمنع الوصول للمنصة.

وكتب الرئيس محمد بخاري على تويتر "العديد من الذين يسيئون التصرف اليوم هم أصغر من أن يدركوا الدمار والخسائر في الأرواح التي حدثت أثناء حرب بيافرا. أولئك الذين مروا بالحرب، سيعاملونهم باللغة التي يفهمونها". وكان بخاري لواء خلال حرب بيافرا، التي خلّفت أكثر من مليون قتيل.

وقال فريق السياسة العامة في تويتر، في بيان أمس السبت، إنه "قلق للغاية" وسيعمل على استعادة الوصول إلى نيجيريا. وذكرت وكالة رويترز أن موقع تويتر لا يمكن الوصول إليه من قبل بعض شركات الجوال في نيجيريا، ولكن يبدو أنه يعمل بشكل متقطع على شركات اتصالات أخرى في لاغوس وأبوجا، وهما من أكبر مدن البلاد.

We are deeply concerned by the blocking of Twitter in Nigeria. Access to the free and #OpenInternet is an essential human right in modern society.

We will work to restore access for all those in Nigeria who rely on Twitter to communicate and connect with the world. #KeepitOn

— Twitter Public Policy (@Policy) June 5, 2021