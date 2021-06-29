من المقرر طرح الحواسيب الجديدة المزودة بنظام "ويندوز 11" مع نهاية العام الجاري، وسيتم إطلاق التحديثات الجديدة مع بداية العام المقبل

تستعد شركة مايكروسوفت (Microsoft) لإطلاق نظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows11) الجديد قريبا، والذي يتضمن العديد من الابتكارات المتطورة ومنها قائمة ستارت (Start) جديدة ودمج تطبيقات أندرويد وبرنامج تيمز (Teams).

وفيما يلي نظرة سريعة على أهم الوظائف الجديدة بنظام "مايكروسوفت ويندوز 11" المرتقب.

تصميم جديد

يستقر زر "ابدأ" في الركن الأيسر السفلي من الشاشة منذ قيام الشركة الأميركية بطرح نظام التشغيل "ويندوز 95″، حتى مع محاولة مايكروسوفت إخفاءه في نظام "ويندوز 8″، والآن قامت الشركة الأميركية بنقل موضعه إلى منتصف شريط المهام، مع إمكانية تعديل موضعه بشكل لاحق.

وتظهر في قائمة "ابدأ" حاليا مجموعة من أيقونات البرامج والمستندات ذات الصلة بدلا من المربعات "Live Tiles"، التي ظهرت مع طرح نظام "ويندوز 8″، وتعمل وظيفة "سناب لاياوتس" (Snap Layouts) على تقسيم الشاشة إلى نطاقات جاهزة للتطبيقات المختلفة، ويمكن لنظام "ويندوز 11" الجديد حفظ مجموعات التطبيقات المختلفة عن طريق هذه الوظيفة.

تطبيقات أندرويد

يتيح نظام مايكروسوفت "ويندوز 11" الجديد إمكانية تشغيل تطبيقات أندرويد مثل "تيك توك" (Tiktok) "إنستغرام" (Instagram) على الحواسيب مباشرة، حيث تم دمج منصة أمازون لتنزيل تطبيقات أندرويد في متجر ويندوز (Windows Store) الجديد، وعلى الرغم من تطوير هذه التطبيقات للعمل على معالجات الهواتف الذكية، فإن مايكروسوفت تسعى لتشغيل هذه التطبيقات على أجهزة الحاسوب المحمول المزودة بنظام "ويندوز 11" عن طريق برنامج تحويل من شركة "إنتل" (intel).

برنامج تيمز

في ظل تفشي جائحة كورونا ازدادت أهمية برامج دردشة الفيديو، سواء كانت للأغراض التعليمية أو التواصل بين موظفي الشركات، وشهدت هذه الخدمات مثل برنامج "زوم" (Zoom) طفرة هائلة في أعداد المستخدمين، ولذلك قامت الشركة الأميركية بدمج برنامج تيمز في نظام التشغيل، بما في ذلك إظهار الأيقونة الخاصة بالبرنامج في شريط المهام.

متطلبات نظام التشغيل

أكدت الشركة الأميركية أن متطلبات نظام التشغيل الجديد ما تزال في الحد الأدنى، حيث يحتاج نظام "ويندوز 11" الجديد إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايتات وذاكرة داخلية أقل من 64 غيغابايتا مع معالج ثنائي النوى بسرعة واحد غيغاهرتز على الأقل، علما بأنه يمكن ترقية جميع الحواسيب القديمة، التي ظهرت قبل 4 سنوات، إلى نظام "ويندوز 11" الجديد.

الترقية

إلى جانب الحواسيب الجديدة، التي ستأتي مزودة بنظام "ويندوز 11" الجديد بشكل مسبق، ستتم ترقية الأجهزة المزودة بنظام "ويندوز 10" بشكل مجاني.

ومن المقرر طرح الحواسيب الجديدة المزودة بنظام "ويندوز 11" مع نهاية العام الجاري، وسيتم إطلاق التحديثات الجديدة مع بداية العام المقبل.