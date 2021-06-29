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طورتها شركة بريطانية لبطل سباق سيارات.. شاهد قاتلة الدراجات الكهربائية في العالم

29/6/2021

تقدم الدراجات النارية الكهربائية الآن بديلاً عمليًا لنظيراتها من محركات الاحتراق الداخلي بفضل نماذج الشحن السريع التي يمكنها شحن الدراجة بما يصل إلى مدى 320 كيلومترا.

ولكن شركة بريطانية غير معروفة تريد جعل الدراجات الكهربائية المستقبلية أسرع بكثير. ولذلك، صممت وايت موتور سيكل كونسيبت (White Motorcycle Concepts) نموذجًا أوليًا فريدًا تدعي أنه يمكن أن يحطم رقم قياسيا. فبعد عامين من التطوير، كشفت الشركة عن الدراجة النارية الكهربائية الثنائية الدفع والموجهة هيدروليكيًا.

وكان الرقم القياسي الحالي مسجلا باسم بطل العالم السابق ماكس بياجي، وأسرع دراجة نارية كهربائية في العالم فوكسان واتمان (Voxan Wattman) بسرعة قصوى تبلغ 408 كيلومترات في الساعة، عبر مسارين في اتجاهين متعاكسين على مسافة ميل طيران بمتوسط سرعة 367 كيلومترا في الساعة.

لكن، وكما -يوحي اسم النموذج الأولي للدراجة الجديدة "دبليو إم سي 250 إي في"  (WMC250EV)- يمكن أن تفوز على تلك السرعة بهامش كبير.

وتتميز الدراجة بفتحة تمتد من الأمام إلى الخلف. ونظام مجرى الهواء هذا -والذي يطلق عليه اسم "في آير" (V-Air)- يجعلها "الدراجة النارية الأكثر كفاءة في الديناميكيات الهوائية في العالم" وفقًا لما ذكره صانعها.

ومن خلال دفع الهواء عبر منتصف الدراجة بدلاً من حولها، تقلل الدرجة عامل دفع الهواء بنسبة تصل إلى 70% بحسب الأرقام التي تم اختبارها في منشأة هوريبا ميرا (Horiba MIRA) بالمملكة المتحدة.

الدراجات النارية الكهربائية

وتتموضع مجموعة الدفع الكهربائية وحزم البطارية في النصف السفلي. كما أن النموذج الأولي يستخدم نظام تعليق مزدوج الذراع.

ويتم تشغيل العجلة الخلفية بسلسلة بواسطة محركين كهربائيين بقوة 30 كيلووات. في حين يعمل اثنان بقوة 20 كيلووات على تشغيل العجلة الأمامية. ويولدون معًا ما مجموعه 100 كيلووات أو 134 حصانًا.

ويتم تشغيل الدراجة بواسطة بطارية ليثيوم أيون بقدرة 15 كيلووات، وتصنع معظم المكونات إما من الكربون أو الألومنيوم.

ورغم أن الخطة تهدف إلى جلب التكنولوجيا إلى الجماهير، فإن هذا المفهوم المحدد مصمم بالكامل لراكبه روب وايت.

وكان وايت أحد المخضرمين في رياضة السيارات حيث شارك بمسابقات "فورميلا-وان" (Formula One) و"لي مانز بروتوتايب" (Le Mans Prototype) و"في 8 سوبركار" (V8 supercar) و"ورلد إنديورنس شامبيونشب" (World Endurance Championship). وقد تم مسح صورته الظلية بالليزر من أجل بناء هيكل الدراجة.

ويتم الآن اختبار هذه التقنية من خلال محاولة الوصول إلى الرقم القياسي للدراجات النارية الكهربائية البريطانية شبه الانسيابية في وقت لاحق من هذا العام، ويليه الرقم القياسي العالمي عام 2022.

ويعتقد وايت أنه يمكن تحقيق سرعة تزيد على 400 كيلومتر في الساعة عبر الدراجة التي تزن 300 كيلوغرام. وتتميز بالمظهر الديناميكي الهوائي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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