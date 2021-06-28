البث الحي
تكنولوجيا|العالم

بتقنية الليزر المحمول جوا.. إسرائيل تطور سلاحا لاصطياد المسيرات

نموذج أولي من التقنية الجديدة بقوة 100 كيلووات، يضم نطاقا يبلغ 12.5 ميلا (20 كيلومترا)، قد يتم طرحه في غضون 3 إلى 4 سنوات، مما قد يعني أن نموذجا يعمل بكامل طاقته قد يستغرق وقتا أطول حتى يظهر.

لتقنية الليزر تأثير حركي ينتقل بسرعة الضوء، وهي أيضا سلاح دقيق للغاية (مواقع التواصل)
لتقنية الليزر تأثير حركي ينتقل بسرعة الضوء، وهي أيضا سلاح دقيق للغاية (مواقع التواصل)
28/6/2021

كشف تقرير لرويترز تعاون وزارة الدفاع الإسرائيلية مع شركة تدعى "إلبيت سيستيمز" (Elbit Systems) لتطوير سلاح بتقنية الليزر المحمول جوا، قادر على اصطياد الطائرات المسيرة من السماء، بالإضافة إلى أهداف طيران أخرى.

وينقل التقرير عن مسؤولين قولهم إن الاختبارات كانت جيدة، وإن النموذج الأولي قد يكون جاهزا عام 2025، وقد أسقط سلاح الليزر المحمول جوا الذي يعمل بقدرة 100 كيلووات طائرة مسيرة في إسرائيل.

كيف تعمل التقنية؟

وقال مسؤول كبير يدعى أورين ساباغ إن شركة إلبيت تصنع أيضا نظام "سي ميوزيك" (C-Music)، وهو نظام دفاع جوي مصمم "للتشويش" على الصواريخ القادمة قبل أن تتمكن من ضرب الطائرات. وسيستخدم سلاح الليزر الجديد أساليب تتبع لا تختلف عن نظام "سي ميوزيك"، وهو يدمر الأهداف من خلال عملية التسخين السريع، لإشعال النار في الهدف جوا في غضون "بضع ثوان"، وفقا للتقرير.

ولم يتم الكشف عن نظام الليزر بعد، ولكن قد يتم دمجه في شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتعددة المستويات، والتي تشمل نظام القبة الحديدية المصمم لإخراج الصواريخ القصيرة المدى.

وقال العميد يانيف روتم من قسم البحث والتطوير في إسرائيل إن نموذجا أوليا بقوة 100 كيلووات يضم نطاقا يبلغ 12.5 ميلا (20 كيلومترا) قد يتم طرحه في غضون 3 إلى 4 سنوات ، مما قد يعني أن نموذجا يعمل بكامل طاقته قد يستغرق وقتا أطول حتى يظهر.

من الواضح أن نظام الليزر المحمول جوا سوف يتمتع بميزة تتمثل في توفير الدعم التكتيكي من فوق السحاب، مما يجعله فعالا خلال الطقس العاصف الذي يقلل من فعالية الليزر الأرضي، وهذا هو السبب في أن الجيش الأميركي يطور أيضا نظام دفاع ليزر محمول جوا.

والميزة الأخرى لتقنية الليزر هي أن لها تأثيرا حركيا ينتقل بسرعة الضوء، كما أنه سلاح دقيق للغاية، حيث يمكنك تصويب الشعاع على هدف متحرك لإحداث ضرر فيه.

ويعمل هذا التركيز على تلف المركبات، مما يجعل تقنية الليزر في نهاية المطاف بديلا فعالا للتكلفة العالية للأسلحة التقليدية، وستكون أسلحة الليزر مكملا محتملا لأنظمة الدفاع ضد الطائرات المسيرة.

وبينما لا يستطيع الليزر إسقاط سرب كامل من الطائرات المسيرة في وقت واحد، فإنه يمكن أن يستهدف العديد من هذه الطائرات بالتتابع، وعند إقرانه بنظام استهداف لتتبع المركبات، يمكن لليزر حرق الطائرة بما يكفي لتعطيلها في غضون ثوان، ثم الانتقال إلى طائرة أخرى.

وهذا ليس أول سلاح ليزر محمول جوا قادر على القضاء على أهداف طائرة. ففي أوائل الثمانينيات، تم تجهيز طائرات "بوينغ إن كيه سي 135 إيه" (Boeing NKC-135A) بليزر معدل، ومن 2002 إلى 2014، تم تجهيز "بوينغ يال-1" (Boeing YAL-1) أيضا بنظام ليزر متقدم محمول جوا.

واستخدم هذا الأخير الكشف بالأشعة تحت الحمراء لتحديد الصواريخ القادمة أو التهديدات الأخرى، ولم يتم تصميم أي من طائرتي بوينغ لإسقاط الطائرات المسيرة في ذلك الوقت، وهي السمة المميزة لنظام الليزر الإسرائيلي الجديد.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

العمود الفقري لتقنيات التجسس حول العالم.. ماذا تعرف عن وحدة 8200 الإسرائيلية؟

تعتبر الوحدة “8200” إحدى أقوى أذرع هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، ويمتد عملها إلى أنحاء العالم؛ نظرًا لما تملكه من إمكانيات وخبرات تستطيع من خلالها تغذية مختلف المؤسسات الإسرائيلية بالمعلومات اللازمة.

18/5/2021
المزيد من تكنولوجيا

بـ 400 كيلومتر في الساعة وفجوة داخلها.. شاهد أسرع دراجة كهربائية على الأرض

طوق نجاة للفرق الطبية.. جهاز قطري لتنقية الهواء من الفيروسات يحصد ذهبية جنيف للاختراعات

باحثون قطريون يبتكرون جهازا للتنفس وتنقية الهواء (الجزيرة)

لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفدرالية الأميركية.. أسوأ كوابيس عمالقة التكنولوجيا

ما يُفزع قطاع التكنولوجيا هو الدور الذي يمكن أن تلعبه لينا خان في الصياغة النهائية لقوانين الاحتكار (وكالات)

خطر الألعاب الإلكترونية المجانية.. برامج تستغل حاسوبك لتعدين العملات المشفرة

وجدت شركة آفاست أن البرامج الضارة استُخدمت حتى الآن لتوليد ما قيمته 2 مليون دولار من عملة مشفرة معروفة باسم مورينو (غيتي)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميا؟

مزايا النظام الغذائي العسكري.. خطة إنقاذ عاجلة لخسارة الوزن قبل المناسبات

مزايا النظام العسكري على المدى القصير مفيدة بصورة واضحة في فقدان الوزن (غيتي)

إسهام السود في التاريخ الإسلامي.. فاوضوا الروم باسم الإسلام وقلبوا مزاج مصر العلمي والسياسي ومهّد الجاحظ لثورتهم بالعراق

logo

من سبتة إلى بروكسل.. ماذا وراء الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا؟