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غوغل أعلنت عنها.. 6 ميزات مهمة سيحصل عليها مستخدمو أندرويد قريبا

واحدة من أهم الميزات التي ستحصل عليها أجهزة أندرويد في بعض بلدان العالم هي نظام الإنذار المبكر من الزلازل (مواقع التواصل الاجتماعي)
واحدة من أهم الميزات التي ستحصل عليها أجهزة أندرويد في بعض بلدان العالم هي نظام الإنذار المبكر من الزلازل (مواقع التواصل الاجتماعي)
19/6/2021

أعلنت غوغل أنها ستمنح الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" (Android) حول العالم عددا من الميزات المهمة والعملية.

وتبعا لـ"غوغل" (google)، فإن واحدة من أهم الميزات التي ستحصل عليها أجهزة أندرويد في بعض بلدان العالم، هي "نظام الإنذار المبكر من الزلازل" (Android Earthquake Alerts System)، والذي يرسل من خلاله تنبيهات للمستخدمين تحذرهم من الزلازل قبل ثوان من وقوعها، ما يساعدهم على الاحتماء في أماكن آمنة.

وكان هذا النظام قد اختبر عند المستخدمين في نيوزيلندا واليونان، ومن المفترض أن يصل إلى أصحاب أجهزة أندرويد في تركيا والفلبين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

أما الميزة الأخرى لمستخدمي أندرويد، فستمكنهم من تمييز الرسائل المهمة بشعارات خاصة؛ ليتمكنوا من الوصول إليها بسهولة فيما بعد، ومن المفترض أن تصل الميزة إلى تطبيقات الرسائل قريبا.

والميزة الثالثة التي ستصل المستخدمين تتعلق بتسهيل التحكم بالهواتف وتطبيقاتها عبر الأوامر الصوتية؛ مما سيسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة استعمال أجهزتهم.

وستحصل أجهزة أندرويد أيضا على ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على صنع ملصقات تعبيرية خاصة بهم، ودمج ملصقين أو وجهين تعبيريين معا لصنع ملصق مميز.

وخامس ميزة ستكون من نصيب مستخدمي خدمات "أندرويد أوتو" (Android Auto)، إذ ستحدّث غوغل هذه الخدمات لتساعد المستخدم على تخصيص الشاشة بالشكل الأنسب له، كما ستحصل هذه الخدمات على تطبيقات جديدة لتسهيل القيادة وتحديد المواقع.

وستضاف إلى أجهزة أندرويد أيضا ميزة تساعد على تحسين تعرف الأجهزة على أصوات المستخدمين لضبط كلمات المرور، وفك تشفير بعض التطبيقات والبيانات عبر الأوامر الصوتية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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