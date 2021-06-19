مع قدوم فصل الصيف يرغب كثير من عشاق الموسيقى في الاستماع إلى أغانيهم المفضلة على الشواطئ أو في الحدائق أو في أثناء التجول وسط المناظر الطبيعية الخلابة. وهنا تظهر أهمية مكبرات الصوت اللاسلكية المدمجة المزودة بتقنية البلوتوث، التي توفر العديد من الوظائف العملية مثل شحن بطارية الهواتف الذكية.

ويمكن توصيل مكبرات الصوت المحمولة بالهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة الجوالة الأخرى وتشغيل الموسيقى من دون استعمال أي كابلات، فضلا عن إمكانية تشغيل خدمات بث الموسيقى على الإنترنت وتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على وحدات الذاكرة المحلية.

وأوضح راينر شولديت، من مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية، قائلا "بفضل البطاريات المدمجة فإن معظم مكبرات الصوت المحمولة المزودة بالبلوتوث تكفي متطلبات المستخدم في أثناء التنقل والتجوال".

مدة تشغيل البطارية

وتعد مدة تشغيل البطارية من أهم معايير شراء مكبرات الصوت اللاسلكية المحمولة، وأوضح سيفين هانسن، من مجلة الكمبيوتر شيت (c’t) الألمانية، قائلا "هناك اختلافات كبيرة جدا بين مكبرات الصوت المحمولة المزودة بالبلوتوث في ما يتعلق بزمن تشغيل البطارية، الذي يراوح بين 10 و25 ساعة".

غرض الاستعمال

ومن الأمور المهمة الواجب مراعاتها عند شراء مكبرات الصوت المحمولة المدمجة بالبلوتوث التثبت من غرض استعمال السماعة اللاسلكية. ونصح راينر شولديت قائلا "إذا رغب المستخدم أن يستعمل مكبرات الصوت المحمولة المزودة بالبلوتوث على الشواطئ أو على حمامات السباحة، فلا بد أن تكون محمية تقاوم رذاذ الماء وفقا لمعايير الحماية آي بي (IP)، وإلا فقد يتسبب قليل من الرذاذ أو حتى السقوط في الماء مدة قصيرة في تلف السماعة اللاسلكية".

ومع ذلك يتسع نطاق النماذج في ما يتعلق بميزة الحماية من رذاذ الماء، ويمتد نطاق الحماية لمكبرات الصوت المحمولة المزودة بالبلوتوث من المقاومة للماء وصولا إلى الأجهزة التي لا تتحمل سوى الضباب الخفيف أو الأنماط المخصصة للاستعمال في الأماكن الداخلية والجافة فقط، ولا تتناسب مع الاستعمال في الهواء الطلق.

وأضاف سيفين هانسن أن أسواق الإلكترونيات تزخر بأنواع لكل أغراض الاستعمال تقريبا، وإذا رغب المستخدم في شراء مكبرات الصوت المحمولة من أجل الاستماع إلى الموسيقى في الجلسات الفنية ومواقع العمل، فلا بد من مراعاة وظيفة مقاومة الغبار والأتربة.

وتمثل فئة الحماية "آي بي" معيار مقاومة الماء، وعادة ما تتكون فئة الحماية من رقمين، حيث يشير الرقم الأول للحماية من توغل الأجسام الغريبة، في حين يشير الرقم الثاني إلى مقاومة الماء، وكلما كان الرقم أعلى كان ذلك أفضل، فمثلا يشير الرقم صفر إلى عدم توفر أي حماية، والرقم 1 يوضح توفر حماية من قطرات الماء المتساقط عموديا، أما الرقم 8 فإنه يوضح أن مكبرات الصوت المحمولة اللاسلكية يمكنها تحمل الغمر الدائم في الماء دون حدوث أي تلف بها.

اقتران مكبرات الصوت اللاسلكية بالهاتف الذكي أو الحاسوب المكتبي يتم عادة بسهولة وبشكل موثوق به (الفرنسية)

جودة الصوت

وأما جودة الصوت فإن سيفين هانسن ينصح بضرورة تجريب مكبرات الصوت اللاسلكية قبل الشراء. وبطبيعة الحال فإن الصوت يعدّ من التحديات التقنية لمكبرات الصوت المحمولة اللاسلكية، نظرا إلى أن النغمات العميقة تنشأ من خلال حجم السماعة، ولذلك إذا رغب المستخدم في الاستماع إلى النغمات العميقة بجودة فائقة، فعندئذ سيضطر إلى دفع تكلفة باهظة.

وأضاف راينر شولديت أن مكبرات الصوت المحمولة المزودة بالبلوتوث عادة ما تأتي بجودة صوت جيدة، ولكن لا يمكن مقارنتها بجودة وثراء مكبرات الصوت المحمولة التقليدية الخاصة بأجهزة الهاي فاي. وفي مقابل ذلك غالبا ما توفر السماعات اللاسلكية مزيدا من الراحة في أثناء الاستعمال في الهواء الطلق حيث يمكن الاستفادة من البطارية المدمجة في بعض مكبرات الصوت لشحن الهواتف الذكية، فضلا عن أنه يمكن استعمال بعض الأنواع الأخرى في المكتب المنزلي لإجراء المؤتمرات والمحادثات مع الزملاء بواسطة الميكروفون المدمج.

طريقة الاستعمال

وعادة ما يتم اقتران مكبرات الصوت المحمولة المزودة بالبلوتوث بالهاتف الذكي أو الحاسوب المكتبي بسهولة وبشكل موثوق به، وتتشابه طريقة الاستعمال في جميع الأنواع تقريبا، حيث توجد أزرار للتشغيل وللإيقاف المؤقت ورفع شدة الصوت وخفضها أو وظيفة التخطي (Skip) من أجل الانتقال إلى الأغنية التالية.

ويمكن للمستخدم شراء مكبرات الصوت المحمولة المزودة بالبلوتوث بتكلفة معقولة ما دامت لا تحمل شعار الماركات التجارية الشهيرة، ولكن إذا رغب المستخدم أن يستمتع بمزيد من جودة الصوت ومدة أطول لتشغيل البطارية فإنه يتعين عليه دفع تكلفة أعلى.

ونصح سيفين هانسن بضرورة ضبط مستوى الصوت بما يتناسب مع البيئة المحيطة عند استعمال مكبرات الصوت المحمولة اللاسلكية في الشرفة أو حديقة المنزل، نظرا إلى أن الصوت يصدح من الأجهزة الصغيرة بسرعة أكبر، ومن ثم ينبغي مراعاة ذلك عند استعمال مكبرات الصوت المحمولة المزودة بالبلوتوث.