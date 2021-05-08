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وصل لعدد من المستخدمين.. كلوب هاوس على أندرويد يدخل حيز الاختبار

تأتي هذه الخطوة في ظل منافسة شرسة يشهدها تطبيق كلوب هاوس مع باقي منصات التواصل الاجتماعي حول العالم

لا توجد أخبار حول كيفية قيام مستخدمي أندرويد بالتسجيل في إصدار كلوب هاوس التجريبي أو كيف يتم تحديد مستخدميه (شترستوك)
لا توجد أخبار حول كيفية قيام مستخدمي أندرويد بالتسجيل في إصدار كلوب هاوس التجريبي أو كيف يتم تحديد مستخدميه (شترستوك)
8/5/2021

أعلن تطبيق المراسلات الصوتية الشهير كلوب هاوس (Clubhouse) عن دخوله مرحلة الاختبار التجريبي في أنظمة أندرويد (Android) وذلك بعد حصره على مستخدمي "آي أو إس" (iOS) منذ بداية انطلاقته وحتى الآن.

وكشف هذا التطبيق عن أحدث إصدار له، عبر تدوينة، سلط خلالها الضوء على بعض التغييرات التي تم إدخالها مؤخرا على النسخة الحالية في نظام "آي أو إس".

وقد بدأ طرح نسخة تجريبية لعدد محدود من المستخدمين، ولكن لم يتم إصدار النسخة النهائية بعد، ومن المتوقع ظهور "كلوب هاوس" على أنظمة الأندرويد خلال الأسابيع المقبلة.

وجاء في المنشور "لم يتم نشر كلوب هاوس على أندرويد بعد، لكننا بدأنا في طرح إصدار تجريبي على عينة من المستخدمين لغايات الاختبار".

وأضاف "إذا سمعت شخصًا يقول إنه يستخدم كلوب هاوس، على تطبيق أندرويد الرسمي، فيرجى الترحيب به بحرارة. لا يمكننا الانتظار للترحيب بالمزيد من مستخدمي أندرويد في كلوب هاوس خلال الأسابيع المقبلة".

ولا توجد أخبار حول كيفية قيام مستخدمي أندرويد بالتسجيل في الإصدار التجريبي، أو كيف يتم تحديد مستخدمي الإصدار التجريبي. ولكن مع بدء الإصدار التجريبي على مدار الشهر، نأمل أن نحصل على فكرة عن موعد طرح أندرويد الكامل قريبًا.

وتضمنت باقي التغييرات تعديلات بسيطة في سبل الأمان، وإضافة طلب الانضمام للأندية من أجل تسهيل التواصل بين المستخدمين بشكل متكرر، إلى جانب طريقة جديدة لمعرفة المتحدث بالغرفة.

وتأتي تلك الخطوة في ظل منافسة شرسة يشهدها هذا التطبيق الشهير، مع باقي منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، والتي أعلنت مؤخرا عن إضافة خدمات صوتية جديدة، مثل: فيسبوك (Facebook) وتويتر(ُTwitter).

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة سند

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