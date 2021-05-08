البث الحي
تكنولوجيا|العالم

شاهد بالفيديو- كافيار تطلق نسخة ذهبية من آيفون 12 برو مستوحى من سيارة تسلا

8/5/2021-|آخر تحديث: 8/5/202112:40 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة "كافيار" (Caviar) الروسية عن إطلاق الإصدار الخاص بـ"آيفون 12 برو إكسيلانس إيديشن" (iPhone 12 Pro Excellence Edition) والمستوحى من تصميم سيارة "تسلا طراز أس" (Tesla Model S).

وأوضحت الشركة الروسية أن الإصدار الخاص بآيفون 12 يتوفر إما باللون الذهبي مع لمسات باللون الأسود أو باللون الأسود مع لمسات باللون الذهبي، ويقتصر إنتاجه على 99 نسخة فقط.

ولم تعتمد شركة كافيار في الهاتف الذكي على الذهب الحقيقي، ولكنه يأتي بجسم مطلي بالتيتانيوم بما في ذلك طبقة "بي في دي" (PVD)، والتي تجعل الهاتف الذكي قويا للغاية ويتمتع بمقاومة كبيرة للخدش.

ويظهر شعار كافيار محفورا على جانب الهاتف، وعلى الجانب الآخر يظهر رقم الجهاز من العدد الإجمالي 99 نسخة.

ويتوفر الهاتف الذكي بسعر يتراوح بين 5 آلاف و550 و7 آلاف و70 يورو، حسب الموديل وسعة الذاكرة.

وسبق أن أطلقت شركة كافيار -في شباط/فبراير الماضي- هاتفا ذكيا باسم "سايبر فون" (Cyber Phone)، وهو عبارة عن هاتف "آيفون 11 برو" بتصميم يحاكي شاحنة تسلا "سايبر ترك" (Cybetruck) الكهربائية.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

الهاتف الذكي لخدمة عالم السيارات.. سباق رقمي بين مرسيدس وفولكس فاغن وبي إم دبليو

يغزو الهاتف الذكي عالم السيارات في الوقت الحاضر، ويمكن لقائد السيارة حاليا تخطيط مسار الرحلة بواسطة الهاتف الذكي أثناء تناوله طعام الإفطار، ثم يرسله بعد ذلك إلى نظام الملاحة بالسيارة بنقرة زر.

29/8/2020
المزيد من تكنولوجيا

بعض المستخدمين بدءوا باختباره.. كلوب هاوس تعلن بدء اختبار التطبيق على أجهزة أندرويد

لا توجد أخبار حول كيفية قيام مستخدمي أندرويد بالتسجيل في إصدار كلوب هاوس التجريبي أو كيف يتم تحديد مستخدميه (شترستوك)

من بعيد وبواسطة طائرة مسيرة.. قراصنة القبعات البيض يتحكمون في وظائف سيارات تسلا

تسلا قدمت واحدة من سياراتها من طراز 3 لأي شخص يتمكن من اختراق أنظمة مركباتها (الأوروبية)

طريقة جديدة لجني الأموال من التغريد.. “صندوق الإكراميات” ميزة جديدة أطلقتها تويتر لمساعدة صناع المحتوى

الميزة الجديدة تأتي كجزء من جهد أوسع من قبل الشركة لزيادة قاعدة مستخدميها (غيتي)

في خضم تقنيات التجسس.. سيارتك قد تكون أسوأ من هاتفك الذكي بالنسبة للمعلومات التي تعرفها عنك

خطورة عملية سحب البيانات من السيارات تكمن في أن العديد من السائقين لا يدركون حقيقة أن لدى سياراتهم الكثير من البيانات (رويترز)
الأكثر قراءة

الصين تعلن تفكك صاروخها التائه فوق المحيط الهندي

يزن حطام الصاروخ الذي أطلقته الصين إلى الفضاء نهاية الشهر الماضي 18 طنا (الجزيرة)

عشرات المصابين والمعتقلين.. 90 ألفا يصلون في الأقصى رغم الاشتباكات وقصف إسرائيلي على غزة

صلاة التهجد في ليلة الـ27 من رمضان (رويترز)

13 خطوة سحرية لتنظيف المنزل في ساعات بلا مساعدة

غرفة المطبخ هي الأكثر اتساخا خلال الأسابيع الماضية وصودا الخبز مساعد جيد في التنظيف (غيتي)

“رقصة الأعلام”.. اقتحام الأقصى يوم 28 رمضان هل يفجر الأوضاع أكثر بالقدس؟

من مسيرة &#34;رقصة الأعلام&#34; في ما يسميه الاحتلال &#34;يوم توحيد القدس&#34; بمنطقة باب العامود عام 2019 (الجزيرة)