أعلنت شركة "كافيار" (Caviar) الروسية عن إطلاق الإصدار الخاص بـ"آيفون 12 برو إكسيلانس إيديشن" (iPhone 12 Pro Excellence Edition) والمستوحى من تصميم سيارة "تسلا طراز أس" (Tesla Model S).

وأوضحت الشركة الروسية أن الإصدار الخاص بآيفون 12 يتوفر إما باللون الذهبي مع لمسات باللون الأسود أو باللون الأسود مع لمسات باللون الذهبي، ويقتصر إنتاجه على 99 نسخة فقط.

ولم تعتمد شركة كافيار في الهاتف الذكي على الذهب الحقيقي، ولكنه يأتي بجسم مطلي بالتيتانيوم بما في ذلك طبقة "بي في دي" (PVD)، والتي تجعل الهاتف الذكي قويا للغاية ويتمتع بمقاومة كبيرة للخدش.

ويظهر شعار كافيار محفورا على جانب الهاتف، وعلى الجانب الآخر يظهر رقم الجهاز من العدد الإجمالي 99 نسخة.

ويتوفر الهاتف الذكي بسعر يتراوح بين 5 آلاف و550 و7 آلاف و70 يورو، حسب الموديل وسعة الذاكرة.

وسبق أن أطلقت شركة كافيار -في شباط/فبراير الماضي- هاتفا ذكيا باسم "سايبر فون" (Cyber Phone)، وهو عبارة عن هاتف "آيفون 11 برو" بتصميم يحاكي شاحنة تسلا "سايبر ترك" (Cybetruck) الكهربائية.