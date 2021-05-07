البث الحي
تكنولوجيا|العالم

"صندوق الإكراميات"… ميزة جديدة من تويتر لتدفع المال لمغرديك المفضلين

الشركة تقول إن هدف ميزة "تب جار" هو خلق طرق جديدة للمستخدمين من أجل إظهار الدعم لمغرديهم المفضلين

الميزة الجديدة تأتي كجزء من جهد أوسع من قبل الشركة لزيادة قاعدة مستخدميها (غيتي)
الميزة الجديدة تأتي كجزء من جهد أوسع من قبل الشركة لزيادة قاعدة مستخدميها (غيتي)
7/5/2021

قدم موقع تويتر (Twitter) أمس الخميس ميزة "تب جار" (Tip Jar) أو "صندوق الإكراميات"، وهي ميزة جديدة تُسهّل على المستخدمين إرسال الأموال إلى المبدعين المفضلين لديهم على خدمة التدوين المصغر.

وقالت الشركة -في مدونتها- "هذه هي الخطوة الأولى بعملنا لخلق طرق جديدة للأشخاص لتلقي وإظهار الدعم على تويتر بالمال".

وسيتمكن المستخدمون من ربط حساباتهم على تويتر مع "تب جار" بتطبيقات تحويل الأموال، مثل تطبيق "باند كامب" (Bandcamp) أو "كاش آب" (Cash App) أو "باتريون" (Patreon) أو "باي بال" (PayPal) أو "فنمو" (Venmo). ولن يأخذ تويتر أي جزء من الأموال المرسلة من خلال هذه الميزة.

وتُمكّن هذه الميزة أولئك الذين يستخدمون تويتر باللغة الإنجليزية -على نظامي التشغيل "آي أو إس" (iOS) و"أندرويد" (Android)- من بدء إرسال الأموال من خلال "تب جار" اعتبارا من يوم أمس.

وسيتمكن بعض المستخدمين من إضافة "تب جار" إلى ملفاتهم الشخصية لبدء جمع الإكراميات. وقالت شركة تويتر إن هذا يشمل المبدعين والصحفيين والخبراء والمنظمات غير الربحية.

وتأتي الميزة الجديدة كجزء من جهد أوسع من قبل الشركة لبناء المزيد من الميزات لزيادة قاعدة مستخدمي تويتر إلى 315 مليون مستخدم نشط يوميا بحلول نهاية عام 2023. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة أيضا عن إطلاق خدمة "مساحات" (Spaces)، وهي ميزة تتيح للمستخدمين الانضمام إلى الغرف الافتراضية، حيث يمكنهم المشاركة في محادثات صوتية في الوقت الفعلي مع الآخرين.

وتأتي ميزة "تب جار" بعد أسبوع قاسٍ بالنسبة لشركة تويتر التي شهدت انخفاض سهمها بأكثر من 17٪ منذ 29 أبريل/نيسان الماضي، عندما أعلنت عن أرباحها في الربع الأول من السنة المالية.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

في خضم تقنيات التجسس.. سيارتك قد تكون أسوأ من هاتفك الذكي بالنسبة للمعلومات التي تعرفها عنك

خطورة عملية سحب البيانات من السيارات تكمن في أن العديد من السائقين لا يدركون حقيقة أن لدى سياراتهم الكثير من البيانات (رويترز)

أكبر منصة فيديو عبر الإنترنت.. يوتيوب تختبر ميزة الترجمة التلقائية بلغة المستخدم

تتميز غوغل بأنها المترجم الشفهي الأكثر شيوعًا عبر الويب مع دعم 108 لغات. (الأناضول)

مستقبل الوظائف في زمن الجوائح والروبوتات والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة

نعيش في زمن مختلف ستسود فيه الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة (الأناضول)

بخدعة ذكية.. تطبيق سيغنال يفضح تعامل فيسبوك مع خصوصية مستخدميه

فيسبوك حظر حساب سيغنال على إنستغرام بسبب حملته التي كشفت المعلومات التي يمتلكها فيسبوك عن مستخدميه (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

كورونا.. تونس تعلن حجرا شاملا وأرقام جديدة مخيفة من الهند وأعداد المصابين تتراجع بتركيا

المشيشي حذر من انهيار النظام الصحي في تونس جراء تفشي فيروس كورونا (وكالة الأناضول)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم؟

بالفيديو.. تعرف على 9 أرقام قياسية رياضية غير قابلة للكسر

يوسين بولت يحتفل بفوزه بذهبية سباق 100 متر في أولمبياد ريو 2016 (الأوروبية)

يسكنها نحو 20 ألف عربي.. رمضان يعيد لمدينة ييوو الصينية ملامح وجهها العربي

مسجد ييوو الكبير يتسع لنحو 10 آلاف مصل (الجزيرة)