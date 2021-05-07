الشركة تقول إن هدف ميزة "تب جار" هو خلق طرق جديدة للمستخدمين من أجل إظهار الدعم لمغرديهم المفضلين

قدم موقع تويتر (Twitter) أمس الخميس ميزة "تب جار" (Tip Jar) أو "صندوق الإكراميات"، وهي ميزة جديدة تُسهّل على المستخدمين إرسال الأموال إلى المبدعين المفضلين لديهم على خدمة التدوين المصغر.

وقالت الشركة -في مدونتها- "هذه هي الخطوة الأولى بعملنا لخلق طرق جديدة للأشخاص لتلقي وإظهار الدعم على تويتر بالمال".

وسيتمكن المستخدمون من ربط حساباتهم على تويتر مع "تب جار" بتطبيقات تحويل الأموال، مثل تطبيق "باند كامب" (Bandcamp) أو "كاش آب" (Cash App) أو "باتريون" (Patreon) أو "باي بال" (PayPal) أو "فنمو" (Venmo). ولن يأخذ تويتر أي جزء من الأموال المرسلة من خلال هذه الميزة.

وتُمكّن هذه الميزة أولئك الذين يستخدمون تويتر باللغة الإنجليزية -على نظامي التشغيل "آي أو إس" (iOS) و"أندرويد" (Android)- من بدء إرسال الأموال من خلال "تب جار" اعتبارا من يوم أمس.

وسيتمكن بعض المستخدمين من إضافة "تب جار" إلى ملفاتهم الشخصية لبدء جمع الإكراميات. وقالت شركة تويتر إن هذا يشمل المبدعين والصحفيين والخبراء والمنظمات غير الربحية.

وتأتي الميزة الجديدة كجزء من جهد أوسع من قبل الشركة لبناء المزيد من الميزات لزيادة قاعدة مستخدمي تويتر إلى 315 مليون مستخدم نشط يوميا بحلول نهاية عام 2023. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة أيضا عن إطلاق خدمة "مساحات" (Spaces)، وهي ميزة تتيح للمستخدمين الانضمام إلى الغرف الافتراضية، حيث يمكنهم المشاركة في محادثات صوتية في الوقت الفعلي مع الآخرين.

وتأتي ميزة "تب جار" بعد أسبوع قاسٍ بالنسبة لشركة تويتر التي شهدت انخفاض سهمها بأكثر من 17٪ منذ 29 أبريل/نيسان الماضي، عندما أعلنت عن أرباحها في الربع الأول من السنة المالية.