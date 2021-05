جذبت منصة التغريد الشهيرة "تويتر" (Twitter) اهتمام المسلمين في نقاشاتها وتغريداتها المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، في ظل جاهزية المنصة وتشجيعها على تلك النقاشات المرتبطة بالشهر؛ إذ رصدت تويتر أكثر من 10 ملايين تغريدة مرتبطة بشهر رمضان خلال 30 يوما سبقت الشهر الفضيل.

ومع استمرار الحالة الوبائية في رمضان الحالي والتباعد الاجتماعي الناتج عنها؛ تزايد استخدام النشطاء لمنصات التواصل، ووجدوا فيها مكانا مفضلا لسد فجوة الاتصال التي خلفها الوباء، وقربا من بعضهم البعض.

ووفرت منصة تويتر تجهيزات لإثراء المحادثات والنقاشات الرمضانية، لا سيما من أجل تبادل التهنئات والجلسات الحوارية بطرق مختلفة؛ احتفاء بالمناسبة السنوية، وأطلقت حملتها تحت شعار "جمعات رمضان" التي شارك فيها عدد من الشخصيات العربية الشهيرة.

وأوضحت تويتر -لوكالة "سند" للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة – قيامها بعدة حملات متنوعة باستخدام مزاياها، وخصوصا الميزة الأبرز في الآونة الأخيرة على المنصة وهي ميزة "المساحات"، الخاصة بالغرف الصوتية، والتي دار عبرها نقاشات مختلفة في مواضيع عدة بشأن الشهر المبارك.

وأتاحت تويتر الاثنين الماضي ميزة "مساحات" لجميع الحسابات التي تضم 600 متابع فما فوق، بعد إطلاقها في العام الماضي، وهي الميزة التي توفر للمستخدمين إمكانية سماع أصواتهم والتحدث بشكل حي ومباشر، لتشع المحادثات الحقيقية والمفتوحة على تويتر، بحسب بيان للمنصة.

كما أشار البيان إلى أنه لاحقا سوف يضاف عدد من الخدمات التحسينية للميزة؛ مثل مكافأة المضيفين، وإتاحة تذاكر لحضور المساحات يكسب بها المضيفون إيرادات يحتفظ تويتر بجزء صغير منها، إضافة إلى خدمات أخرى مثل تثبيت جدول ووضع تذكير، واستضافة مشتركة، وإمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، ومزيد من الطرق للعثور على مساحات.

وبرز خلال رمضان تركيز الشركة على ميزة "مساحات"، حيث أدار موظفون مسلمون في "تويتر" حلقات نقاشية مختلفة دارت حول عادات الشهر المبارك، واستُضيف في بعضها آخرون.

أولى تلك الجلسات كانت عن رمضان وجرى الإعلان عنها سابقا عبر حساب "تويتر إيمان" في بداية الشهر، وتلتها جلسة أخرى عن معان رمضانية بعدها بأيام، وثالثة عن التوازن بين العقيدة والوظيفة في سياق مجالات الفنون الإبداعية والصحة العقلية والتكنولوجيا.

Mark your calendars👀

Tomorrow, @oihamza will go live on Spaces to chat with Muslim employees at Twitter about how they are finding #Ramadan so far. Feel free to drop by! pic.twitter.com/KTu1rMRtop

— Twitter Faith (@TwitterFaith) April 14, 2021