تواصل شركة فيسبوك (Facebook) الأميركية حملتها ضد تحديثات الخصوصية التي أطلقتها مواطنتها آبل (Apple) من خلال الإصدار الأخير لنظام تشغيل هواتف آيفون "آي أو إس 14" (iOS 14)، حيث أضافت إشعارا داخل تطبيق فيسبوك لنظام "آي أو إس" يخبر المستخدمين أن المعلومات التي تجمعها من التطبيقات والمواقع الأخرى يمكن أن "تساعد في الحفاظ على خدمة فيسبوك مجانية".

وأشار الباحث التكنولوجي أشكان سلطاني لأول مرة إلى الإشعارات المنبثقة الجديدة يوم السبت، لكن متحدثًا باسم فيسبوك وجه موقع "ذي فيرج" (The Verge) إلى منشور في مدونة في وقت سابق من الأسبوع الماضي يفصل التحديث.

وتشير الشركة إلى الإشعارات على أنها "شاشات توضيحية"، وقالت إنها قدمت "مزيدا من التفاصيل حول كيفية استخدام البيانات للإعلانات المخصصة"، وفقًا لمدونة دان ليفي، نائب رئيس فيسبوك للإعلانات ومنتجات الأعمال.

ويقول المنشور: "يتطلب منا هذا الإصدار من (آي أو إس) أن نطلب الإذن لتتبع بعض البيانات من هذه الأجهزة لتحسين إعلاناتك. تعرف على كيفية تقييد استخدام هذه المعلومات إذا لم تقم بتشغيل إعداد هذا الجهاز".

وأضاف "نستخدم المعلومات التي تم تلقيها حول نشاطك من تطبيقات ومواقع ويب أخرى من أجل عرض إعلانات أكثر تخصيصا لك، والمساعدة في الحفاظ على فيسبوك مجانيا ودعم الشركات التي تعتمد على الإعلانات للوصول إلى عملائها".

من متطلبات الاشتراك الجديدة من المطورين في أحدث إصدارات "آي أو إس 14″، إلزامهم الحصول على موافقة صريحة من مالكي الأجهزة للسماح بمشاركة مُعرّف المعلنين المعروف اختصارا بـ"آي دي إف إيه" (IDFA) وجمعه عبر التطبيقات.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.

"Help keep Facebook free of charge" pic.twitter.com/mOB9WJpz9A

— ashkan soltani (@ashk4n) April 30, 2021