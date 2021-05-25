اعتبر تقرير جديد -نشرته صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail)- لشركة تخزين سحابي مقرها سويسرا، أن تطبيق الصحة "فت بت" (Fitbit) هو أسوأ تطبيق للهواتف الذكية يمكن استخدامه إذا كانت البطارية ضعيفة.

وحللت شركة التخزين السحابي "بي كلاود" (pCloud)، 100 من أكثر التطبيقات شيوعا وبحسب الميزات التي تقدمها والتي تستنزف بطارية هاتفك.

وقد وجدت الشركة أن أسوأ تطبيقات من حيث استنزاف البطارية، هي "فت بت" و"فيريزون" (Verizon)- تطبيق لمزود خدمة الاتصالات في الولايات المتحدة- والتي كانت في أعلى القائمة برصيد 92 من 100، تليها "أوبر" (Uber) و"سكايب" (Skype).

وفي المركز الخامس كان "فيسبوك" و"آير بي إن بي" (Airbnb)، مع درجة 82 من أصل 100. ومن بين المراكز العشرة الأولى أيضا، "إنستغرام" (Instagram)، و"سناب شات" (snap chat)، و"واتساب" (WhatsApp)، و"أمازون" (Amazon)، بالإضافة إلى تطبيق "تيندر" (Tinder).

وقالت "بي كلاود" في منشور بالمدونة، "مع اعتراف 93% من مستخدمي الهواتف الذكية باستخدام التطبيقات يوميا، بدأت بطاريات هواتفنا تعاني، وهو ما يجعلنا بلا هاتف بحلول نهاية اليوم. وقد أردنا معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكا للطاقة، لذلك أجرينا دراسة لاكتشاف التطبيقات التي تعتبر قاتلة الهواتف السرية".

وقامت "بي كلاود" بتحليل 3 عوامل، هي العمليات التي يستخدمها كل تطبيق مثل الموقع أو الكاميرا، والبطارية التي تستخدمها هذه التطبيقات، وما إذا كان الوضع المظلم متاحا.

ويمنح الوضع الداكن المستخدمين خيار تحويل خلفية واجهة التطبيق الخاصة بهم من الأبيض إلى الأسود لتسهيل الأمر على العين، وتوفير ما يصل إلى 30% من طاقة البطارية على الهاتف.

وتبين أن "فت بت" و"فيريزون" يسمحان بتشغيل 14 من الميزات الـ16 المتاحة في الخلفية، بما في ذلك الأربعة الأكثر تطلبا (الكاميرا والموقع والميكروفون واتصال واي فاي (Wi-Fi).

وكانت 6 من بين أكثر 20 تطبيقا لاستنزاف البطارية عبارة عن منصات وسائط اجتماعية، هي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات"، وكذلك "يوتيوب" و"واتساب" و"لينكد إن" (LinkedIn).

وتبين أن موقع تويتر، أحد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، غائب بشكل ملحوظ عن المراكز العشرين الأولى، حيث احتل المرتبة الـ25.

ونظرت "بي كلاود" أيضا في التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الذاكرة، بناء على متوسط ذاكرة ​​الهاتف الذي يحتوي على ما يصل إلى 64 غيغابايتا من التخزين، ونظام التشغيل الذي يستهلك ما يصل إلى 10 غيغابايتات تقريبا. وكان "فت بت" و"فيسبوك" من بين الخمسة الأوائل في هذه الفئة.

وقالت "بي كلاود" إن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الفيديو على هواتفهم، يجب أن يختاروا بين "زوم" (Zoom) أو "سكايب" (Skype)، وليس "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams)، إذا كانوا يريدون توفير طاقة البطارية.

وأوضحت أنه "بشكل عام، تشير الدراسة بوضوح إلى أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية ما تزال واحدة من أكبر قتلة الهاتف عندما يتعلق الأمر باستنزاف البطارية".