فرضت منصة تويتر (Twitter) يوم الثلاثاء بشكل مفاجئ وغامض قيودا مؤقتة على حساب الصحفية الفلسطينية الأميركية المشهورة مريم البرغوثي التي كانت تتحدث عن الاحتجاجات ضد طرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأثناء التقييد المؤقت، جرى استبدال كل تغريدة من الصحفية بالرسالة التالية "حساب مريم البرغوثي غير متاح مؤقتا لأنه ينتهك سياسة وسائط تويتر".

وقالت البرغوثي إنها تلقت طلبا من المنصة لحذف عدد من تغريداتها، واعتبرت أن المسألة ليست في تعليق حسابها "بل في فرض رقابة عامة على الحسابات الفلسطينية، وبشكل خاص في الأسابيع القليلة الماضية أثناء محاولة توثيق الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض".

واعترفت الشركة بسرعة بخطئها، وتمت استعادة تغريدات البرغوثي، ولكن يبدو أن هناك جزءا من الحادث لم يكن خطأ.

فبالرغم من أن تويتر ربما اتخذت إجراء بشأن حساب الصحفية عن طريق الخطأ، إلا أن هناك موقفا معينا تحتفظ فيه تويتر بالحق في إخفاء تغريدات الصحفية.

وقال متحدث باسم تويتر لموقع "مذر بورد" (Motherboard) في رسالة بريد إلكتروني "لقد اتخذنا إجراء تنفيذيا على الحساب الذي أشرت إليه بالخطأ ودون قصد. وقد تم تلافيه منذ ذلك الحين".

وتنص سياسة تويتر المطالبة بتعديلات الوسائط أو الملف الشخصي على ما يلي "إذا كان الحساب أو محتوى الوسائط غير متوافق مع سياساتنا، فقد نجعله غير متاح مؤقتا ونطلب من المخالف تحرير الوسائط أو المعلومات الموجودة في الحساب للامتثال لقوانيننا مع توضيح السياسة التي انتهكها الحساب أو محتوى الوسائط".

ويعني ذلك أنه إذا كانت صورة حسابك أو صورة العنوان أو الصورة الأخرى التي تنشرها لا تفي بمعايير تويتر، فإن المنصة تفرض تقييدا عليها وقد تفرض أيضا تقييدا على حسابك بالكامل حتى تغيرها.

Gaza doesn't need ood packages and charity, as much as it needs:

1- immediate stop of the deliberate bombing of civilian lives and infrastruction.

2- lift the military-imposed siege, which is employed as collective punishment on 2 million Pals.

Get at the root, not the leaf.

— مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) May 17, 2021