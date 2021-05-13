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ثغرة في شرائح كوالكوم تهدد مستخدمي هواتف أندرويد حول العالم

الثغرة اكتشفت داخل شرائح "الموديم" التي طورتها كوالكوم لمعالجات الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد

الثغرة قد تؤثر على أكثر من مليار جهاز أندرويد حول العالم (الأوروبية)
الثغرة قد تؤثر على أكثر من مليار جهاز أندرويد حول العالم (الأوروبية)
13/5/2021

حذّر خبراء من شركة "تشك بوينت" (Check Point) المتخصصة في أمن البيانات من وجود ثغرة في شرائح "الموديم" التي طورتها شركة كوالكوم (Qualcomm)، والتي قد تؤثر على خصوصية هواتف أندرويد (Android) حول العالم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن الثغرة -التي تحمل الرمز "سي في إي-2020-11292" (CVE-2020-11292) اكتشفت داخل شرائح "الموديم" التي طورتها كوالكوم لمعالجات الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

والخطير في الأمر -تبعا للإحصاءات- أن هذه الثغرة قد تؤثر على أكثر من مليار جهاز أندرويد حول العالم من فئات تمتد من الجيل الثاني (2G) القديمة وحتى أجهزة الجيل الخامس (5G) الحديثة.

ويمكن استغلال هذه الثغرة -وفقا لتقرير تشك بوينت- في الوصول إلى الهواتف الذكية وقراءة الرسائل النصية الموجودة بها والاستماع إلى المكالمات الهاتفية، وحتى إلغاء قفل بطاقة "سيم" (SIM) الخاصة بالهاتف.

من جهتها، أشارت كوالكوم إلى أنها أصدرت إصلاحا للثغرة المذكورة، لكن وصول الإصلاح للمستخدمين قد يستغرق بعض الوقت إلى حين إطلاقه من شركات إنتاج الهواتف عبر تحديثات برامج التشغيل.

وتفاديا لأخطار الثغرة، ينصح خبراء التقنية حاليا بالابتعاد عن صفحات الإنترنت أو المواقع غير الموثوقة، وتحميل التطبيقات من متجر غوغل الإلكتروني الرسمي فقط.

المصدر : مواقع إلكترونية

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