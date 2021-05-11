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واتساب ويب يحصل على أكثر تغيير مطلوب من أغلب المستخدمين

أيام استخدام كاميرا هاتفك من أجل مسح رمز الاستجابة السريعة لتسجيل الدخول إلى واتساب قد ولت (وكالة الأناضول)
أيام استخدام كاميرا هاتفك من أجل مسح رمز الاستجابة السريعة لتسجيل الدخول إلى واتساب قد ولت (وكالة الأناضول)
11/5/2021

تعتبر منصة واتساب (Whatsapp) المملوكة لشركة فيسبوك (Facebook) في الأساس تطبيقًا قائمًا على الهاتف المحمول، إلا أن نسخة الويب وتطبيق الحاسوب موجودان أيضًا لتسهيل الحياة لأي شخص يتطلع إلى متابعة الدردشة عند استخدام الحاسوب المكتبي أو المحمول.

وأتاحت المنصة لتطبيق الحاسب إمكانية مزامنة المحادثات من تطبيق الهاتف المحمول منذ عام 2015، ورغم أن هذه الإصدارات من واتساب سهلة الاستخدام بلا شك، فإنها تعاني من قيود كبيرة.

ومن أجل استخدام منصة واتساب ويب أو تطبيقها عبر الحاسوب في الوقت الحالي، فإنك لا تزال بحاجة إلى أن يكون هاتفك المحمول معك.

ويبدو أن أيام استخدام كاميرا هاتفك من أجل مسح رمز الاستجابة السريعة لتسجيل الدخول إلى واتساب قد ولت، إذا كانت الأخبار عن الاختبارات التجريبية التي ستطلقها صحيحة.

ويبدو الآن أن واتساب استمعت إلى المطالب، وتختبر تطبيقًا عبر شبكة الإنترنت لا يحتاج إلى هاتف.

ويعد مطلب وجود هاتفك المحمول معك شرطا رئيسيًا بالنسبة لإصدار واتساب ويب أو تطبيق الحاسوب، وهو أمر كان المستخدمون يتطلعون إلى تغييره منذ زمن.

الإصدار التجريبي

وتضمن الإصدار الأخير من منصة واتساب ويب التجريبية الملاحظة التالية لأولئك المشاركين "لست بحاجة إلى إبقاء هاتفك متصلاً لاستخدام واتساب ويب وتطبيق الحاسوب".

ويشير الإصدار التجريبي أيضا إلى أنه يمكن استخدام ما يصل إلى 4 أجهزة في وقت واحد.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك لا تحمل هاتفك المحمول أثناء جلوسك أمام الحاسوب، مما كان يمنعك من استخدام الإصدار غير المحمول من الخدمة.

وفي حال شقت ميزات الاختبارات التجريبية طريقها إلى الإصدار الرسمي من واتساب ويب وتطبيق الخدمة للحاسوب، فإن ذلك يسهل حياة الكثير من الناس.

ويعني هذا أنك إذا كنت بعيدًا عن هاتفك وأردت استخدام واتساب ويب، أو إذا فقدت هاتفك المحمول، أو إذا كان هاتفك الذكي يتم إصلاحه، فمن المأمول أن تتمكن المنصة قريبًا من تلبية رغباتك.

يذكر أن منصة تلغرام المنافسة تقدم مثل هذه الميزة منذ زمن، واختار العديد من مستخدمي الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك في الأشهر القليلة الماضية الانتقال إلى تلغرام على خلفية مشاكل تحديث سياسة الخصوصية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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