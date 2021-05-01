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ميزة جديدة من آبل لمتجر التطبيقات "آب ستور" تسهل العثور على التطبيق المنشود

تعمل آبل بطرحها هذه الميزة على تقليل كمية الكتابة المطلوبة باستبدالها بنقرات شاشة أسرع بكثير.

70 % من مستخدمي آب ستور يعتمدون على البحث من أجل العثور على التطبيقات (رويترز)
70 % من مستخدمي آب ستور يعتمدون على البحث من أجل العثور على التطبيقات (رويترز)
1/5/2021

أعلنت شركة آبل (Apple) طريقة جديدة تسرع البحث في متجر التطبيقات "آب ستور" (App Store)، بتضمين اقتراحات إضافية عند البحث بالكلمات، لتسهيل عملية الوصول.

ونشر حساب متجر آبل مقطع فيديو، عبر تويتر، أظهر الطريقة الجديدة التي يعتمد فيها المستخدم على تضييق البحث بكتابة إحدى الكلمات، ثم الاختيار من اقتراحات الأقسام، حتى يجد التطبيق المنشود.

وعلّق الحساب على مقطع الفيديو، مغرّدا "نقدم اقتراحات البحث في متجر التطبيقات! حدد (أو ألغ تحديد) اقتراحات متعددة لتحسين البحث حتى تتمكن من العثور على مزيد من التطبيقات والألعاب المذهلة، تُطرح اقتراحات البحث اليوم بدءا من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا".

وباتباع هذا النهج، تعمل آبل على تقليل كمية الكتابة المطلوبة باستبدالها بنقرات شاشة أسرع بكثير.

وظهرت اقتراحات البحث لدى بعض أجهزة آيفون في وقت سابق في أبريل/نيسان الماضي كجزء من الاختبار، أما الآن فينبغي أن تُطرح الميزة عبر جميع أجهزة آيفون في المناطق المدعومة.

وتعدّ مسألة استخدام اقتراحات البحث بسيطة جدا، فمثلا في حال كنت تبحث عن تطبيق يساعدك على صنع البيتزا، فيمكنك كتابة "بيتزا" في حقل البحث في متجر التطبيقات ورؤية كلمات إضافية منبثقة مثل "صنع"، أو "طلب"، أو "آلة حاسبة".

ويؤدي تحديد أحد هذه الاقتراحات إلى تصفية النتائج بوجه أكبر، فاختيار الآلة الحاسبة يفضي إلى عرض التطبيقات المستخدمة لحساب مكونات النسبة الصحيحة لعجينة البيتزا.

ولا يسمح لك كل بحث بتحديد اقتراحات متعددة في الوقت الحالي، كما لا يعرض كل بحث مرشحًا مقترحًا أيضًا.

ولم يتضح بعد إذا كان هذا التغيير يجعل الأمر أسهل أو أصعب على صغار المطورين للحصول على مزيد من الظهور لكنه من المفترض أن يكون مفيدًا لكل من يستخدم آب ستور.

وتقول آبل إن 70% من مستخدمي آب ستور يعتمدون على البحث من أجل العثور على التطبيقات، لذلك يمكن أن يكون لهذه الميزة تأثير كبير في قابلية الاكتشاف للتطبيقات المغمورة وتأثير إيجابي في المبيعات لدى بعض المطورين.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة سند

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