أعلنت شركة آبل (Apple) طريقة جديدة تسرع البحث في متجر التطبيقات "آب ستور" (App Store)، بتضمين اقتراحات إضافية عند البحث بالكلمات، لتسهيل عملية الوصول.

ونشر حساب متجر آبل مقطع فيديو، عبر تويتر، أظهر الطريقة الجديدة التي يعتمد فيها المستخدم على تضييق البحث بكتابة إحدى الكلمات، ثم الاختيار من اقتراحات الأقسام، حتى يجد التطبيق المنشود.

وعلّق الحساب على مقطع الفيديو، مغرّدا "نقدم اقتراحات البحث في متجر التطبيقات! حدد (أو ألغ تحديد) اقتراحات متعددة لتحسين البحث حتى تتمكن من العثور على مزيد من التطبيقات والألعاب المذهلة، تُطرح اقتراحات البحث اليوم بدءا من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا".

🗣 Introducing search suggestions on the App Store!

Select (or deselect) multiple suggestions to refine your search so you can find even more amazing apps and games.

Search suggestions roll out today starting with the USA, Canada, the UK, and Australia. pic.twitter.com/viaZHlCZMb

— App Store (@AppStore) April 29, 2021