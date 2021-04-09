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4 أسباب لشراء الحبر الأصلي للطابعات بحسب الخبراء

من المهم فهم المنافع الكامنة في اختيار الأحبار الأصلية، التي تنتجها الشركة والمصنعة خصيصا لتتلاءم تماما مع الطابعة

المستخدم لن يحصل على جودة الطباعة نفسها عند استخدامه أحبارا ليست أصلية (مواقع التواصل الاجتماعي)
المستخدم لن يحصل على جودة الطباعة نفسها عند استخدامه أحبارا ليست أصلية (مواقع التواصل الاجتماعي)
9/4/2021

نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى سهولة وسرعة الطباعة في المنزل لعدة أغراض، كطباعة جدول التعليم المنزلي اليومي وألبومات الصور الشخصية والملصقات والكتيبات والمستندات المختلفة، ولكن عندما ينفَد الحبر من الطابعة، سيجد المستخدم نفسه بحاجة إلى شراء حبر جديد يمنحه نتائج عالية الجودة ويساعده في توفير الوقت والمال.

وترى شركة "إبسون" (Epson)، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الطباعة، أن اتخاذ قرارات صائبة أمرٌ مهم للغاية عند شراء مستلزمات الطباعة، ولذا يلزم فهم ميزات اختيار الأحبار الأصلية، التي تنتجها الشركة المصنعة خصيصا لتتلاءم تماما مع الطابعة، بدلا من "الحبر غير الأصلي"، الذي تنتجه الشركات الأخرى، وذلك لتجنّب أي مشاكل محتملة في عملية الطباعة.

جودة طباعة ممتازة

لن يرغب المستخدم في رؤية لطخات أو طباعة رديئة وغير واضحة على الورق عند الطباعة، سواء كانت المطبوعات مستندات عمل مهمة أو واجبات مدرسية.

وبالرغم من إمكانية استخدام الحبر المتوافق أو المعاد تصنيعه في معظم الطابعات، فلن يحصل المستخدم على جودة الطباعة نفسها، بل ومن الوارد أن تصبح الطابعة معرضة لأعطال، أما الأحبار الأصلية فتضمن الحصول على مستندات واضحة بطباعة دقيقة ومتقنة.

تكلفة معقولة

قد تكون تكاليف شراء الأحبار غير الأصلية جذابة لرخص سعرها، ولكن سيكون الأمر محبطا للغاية ومكلفا على المدى الطويل عندما ينتهي بالمستخدم إلى مطبوعات رديئة أو حتى قد تؤدي إلى تعطل الطابعة.

ويمكن للمستخدم بشرائه الحبر الأصلي تجنُّب إنفاق أموال كثيرة والإصابة بإحباطات بسبب النتائج السيئة والمشاكل المترتبة عليها.

يمكن الاعتماد عليه

قد يضيّع المستخدم وقته في تنظيف تسرّبات الأحبار غير الأصلية. أما العبوات الأصلية فقد خضعت للاختبارات وحصلت على الاعتماد من الشركة المصنِّعة لضمان تمتع المستخدم بتجربة استخدام سلسة وسهلة، وتقليل إمكانية حدوث أي متاعب.

دعم من الشركة المصنعة

يستثمر المصنّعون في الأبحاث والمنشآت عالية التقنية ويُخضِعون الطابعات والأحبار لاختبارات صارمة في السلامة والجودة، للتأكّد من أنها تعمل بطريقة موثوق بها وفي تناغم وانسجام.

عند اللجوء إلى علامة تجارية واحدة، يحمي الضمان المستخدم في حالة وجود عيب في الطابعة أو الحبر ويحقق أفضل استثمار طويل الأجل في إنتاجيته.

المصدر : الألمانية

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