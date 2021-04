سيتمكن مستخدمو موقع "نيوإيغ" (Newegg) الحاملين اسم "محمد" من ترك ملاحظاتهم وتعليقاتهم على المنتجات في الموقع، بعد أن كانوا ممنوعين طوال الـ15 عاما.

و"نيوإيغ" هي متاجر بيع سلع على الإنترنت بما في ذلك أجهزة الحاسوب والإلكترونيات الاستهلاكية. ويقع مقرها في ولاية كاليفورنيا.

وقامت متاجر التجزئة عبر الإنترنت بمراجعة التقنية المستخدمة لفلترة اللغة الخاص بها، بعد أن علمت بحظرها أحد أشهر الأسماء في العالم لمدة 15 عاما.

تم الكشف عن القضية من قبل المستخدم محمد الطيار، وهو موظف حكومي في الكويت، اكتشفها بعد محاولته وضع مراجعة لأحد المنتجات على موقع "نيوإيغ".

وقال الطيار "كنت أكتب مراجعة على موقع نيوإيغ والنظام حدد اسمي (محمد) بأنه "كلمات غير مقبولة – لغة مسيئة"، وقام الطيار بالتغريد يوم الأربعاء حول الموضوع، وشارك صورة لرسالة الخطأ متسائلا "هل اسمي مسيء يا نيوإيغ؟".

I was writing a review @Newegg and the system marked my name (Mohammad) as :

"UNACCEPTABLE WORDS USED – offensive language".

Is my name offensive @Newegg 🥚? pic.twitter.com/xXAsQrB6Jc

— Mohammad Al-Tayyar ⁦🚭 (@_M87) April 8, 2021