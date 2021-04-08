سيتمكن مستخدمو موقع "نيوإيغ" (Newegg) الحاملين اسم "محمد" من ترك ملاحظاتهم وتعليقاتهم على المنتجات في الموقع، بعد أن كانوا ممنوعين طوال الـ15 عاما.

و"نيوإيغ" هي متاجر بيع سلع على الإنترنت بما في ذلك أجهزة الحاسوب والإلكترونيات الاستهلاكية. ويقع مقرها في ولاية كاليفورنيا.

وقامت متاجر التجزئة عبر الإنترنت بمراجعة التقنية المستخدمة لفلترة اللغة الخاص بها، بعد أن علمت بحظرها أحد أشهر الأسماء في العالم لمدة 15 عاما.

تم الكشف عن القضية من قبل المستخدم محمد الطيار، وهو موظف حكومي في الكويت، اكتشفها بعد محاولته وضع مراجعة لأحد المنتجات على موقع "نيوإيغ".

وقال الطيار "كنت أكتب مراجعة على موقع نيوإيغ والنظام حدد اسمي (محمد) بأنه "كلمات غير مقبولة – لغة مسيئة"، وقام الطيار بالتغريد يوم الأربعاء حول الموضوع، وشارك صورة لرسالة الخطأ متسائلا "هل اسمي مسيء يا نيوإيغ؟".

I was writing a review @Newegg and the system marked my name (Mohammad) as :

"UNACCEPTABLE WORDS USED – offensive language". Is my name offensive @Newegg 🥚? pic.twitter.com/xXAsQrB6Jc — Mohammad Al-Tayyar ⁦🚭 (@_M87) April 8, 2021

قام المستخدمون الآخرون بسرعة بمشاركة التغريدة، مما يشير إلى أن تجربة الطيار لم تكن مجرد خطأ مؤسف.

في حديثه إلى موقع "ماشابل" (Mashable)، قال الطيار إنه كان يحاول وضع رأيه حول جهاز حاسوب محمول ووحدة تخزين اشتراها لابنته البالغة من العمر 6 سنوات، والتي كانت تستخدمها للتعلم عن بُعد، عندما صُدم بوضع "نيوإيغ" علامة تحذير على اسمه بكونه كلمة سيئة.

ويقول تقرير "ماشابل" إنه "بالنسبة إلى الطيار، كان التحذير مثالًا آخر على الطبيعة المدمرة والمتفشية للإسلاموفوبيا، حيث تسبب الخوف والكراهية تجاه العرب والمسلمين في اعتبار حتى الأسماء الموجودة في ثقافتهم محل شك، مما ألحق ضررا لا يمكن إنكاره بهذه المجتمعات، إنها قضية خطيرة، وهي أكبر بكثير من هذه الحادثة الفردية".

وقال الطيار "في كل مرة أشاهد فيها فيلمًا في وسائل الإعلام أو ألعاب الفيديو.. يتم عرض كل العرب والمسلمين على أنهم لصوص أشرار وأغبياء"، مشيرًا إلى أن العربي غالبا ما يصور بشكل سلبي على أنه "في الصحراء مع الجمال"، ويضيف "الآن النظام [يخبرني] أنه يجب عليّ تغيير اسمي؟".

وأضاف الطيار لموقع "ماشابل" أنه أرسل بريدا إلكترونيا إلى "نيوإيغ" بخصوص هذه المسألة ، لكنه لم يتلقَّ ردا بعد.

ومع ذلك، ردت "نيوإيغ" بسرعة على التغريدة في تويتر (Twitter)، واعتذرت وقالت إن "محمد" قد أزيل الآن من قائمة الكلمات المحظورة. ووفقًا لنيوإيغ، فقد كان الاسم مدرجًا في قائمة الحظر منذ إضافته لأول مرة في عام 2006. وذكرت الشركة أنها حظرت المصطلحات الدينية التي يتم إساءة استخدامها، بما في ذلك "يسوع" و"الله".

وكتب حساب "نيوإيغ" الرسمي على تويتر "تمت إضافة الكلمات عند استخدامها بشكل غير لائق على موقعنا، لذلك من المحتمل أن يكون هناك حادث في ذلك الوقت أدى إلى ذلك.. بغض النظر، نشعر أن هذا خطأ ونقوم بتحديث القائمة ونحن نتحدث. اعتذارنا" لكم.

ومع ذلك، تساءل الطيار عن سبب إضافة اسمه الشائع إلى قائمة الحظر من الأساس. وقال في رسالة إلى ماشابل "محمد اسم ليس دينا"، وأضاف "حتى اسم يسوع هو اسم شائع في الدول العربية (عيسى). إنه اسم. لا ينبغي حظره.. يمكنك حظر عنوان الآي بي (IP) الخاص بالشخص إذا نشر شيئا، أو يجب عليك مراجعته قبل ذلك، ولكن حظر أحد أكثر الأسماء شيوعا في العالم منذ عام 2006؟!".

وأضاف "من المؤسف أن الآخرين أساؤوا استخدام هذه الكلمة في الماضي بما يكفي لإضافتها إلى القائمة"، وغردت نيوإيغ "نحن نعتذر.. ليس لك سوى الحب منا".