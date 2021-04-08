المستخدم سيكون بعد إطلاق الميزة قادرا على إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة وتلقي الأموال منهم

أعلن تطبيق سيغنال (Signal) للمراسلات المشفرة عن اختبار ميزة المدفوعات الجديدة داخل المملكة المتحدة، في خطوة أخرى لجذب مزيد من المستخدمين.

وقال التطبيق في بيان نشره عبر موقعه، إنه سيتم طرح أحدث إصدارات سيغنال التجريبية اليوم، والتي تحتوي على تحسينات في الأداء، وعددا كبيرا من إصلاحات الأخطاء، وتحسينات على إعدادات كتم الصوت.

وأضاف البيان، أن الإصدار يتضمن أيضا، ميزة "مدفوعات سيغنال" (Signal Payment)، التي تمكن المستخدمون من إرسال وتسلم المدفوعات التي تركز على الخصوصية بسهولة مثل إرسال أو تلقي رسالة.

وأوضح التطبيق، أنه يريد أن تتمتع تلك الميزة بالخصوصية والسرعة، وتعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة، حيث تم إضافة برتوكول "موبايل كون" MobileCoin، الذي يمتلك عملة خاصة تسمي موب "MOB".

وبحسب البيان، فإن المستخدم سيكون بحاجة إلى ربط محفظة موبايل كون بالتطبيق، ومن ثم يستطيع إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة، وتلقي الأموال منهم وتتبع الرصيد ومراجعة سجل المعاملات بواجهة بسيطة.

وأكد عدم قدرة سيغنال على الوصول إلى بيانات المعاملات المختلفة للمستخدمين، مشيرا إلى استعداد التطبيق على التوسع في تلك الميزة بعد استقبال التعليقات داخل المملكة المتحدة.