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بعد اختراق فيسبوك الأخير.. بخطوتين كيف تعرف أنك مخترق وتحمي نفسك؟

العثور على أكثر من 533 مليون حساب من 106 دول تحتوي على معلومات حساسة في منتدى قرصنة

يمكن للمتسللين استخدام معلوماتك الشخصية لإلحاق الضرر بك وتدمير سمعتك وتهديدك (رويترز)
يمكن للمتسللين استخدام معلوماتك الشخصية لإلحاق الضرر بك وتدمير سمعتك وتهديدك (رويترز)
7/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202101:00 PM (مكة المكرمة)

كُشفت خلال الأيام القليلة الماضية معلومات عن تسريب البيانات الشخصية لمئات الملايين من مستخدمي فيسبوك (Facebook) حول العالم عبر الإنترنت.

وبشكل أكثر تحديدا تم العثور على أكثر من 533 مليون حساب من 106 دول تحتوي على أرقام هواتف وأسماء كاملة ومواقع وعناوين بريد إلكتروني ومعلومات حساسة أخرى منشورة على الملأ في منتدى قرصنة.

وحسبما أفاد موقع "إنسايدر" (Insider)، يضاف الاختراق الأخير لفيسبوك إلى أكثر من 4 مليارات سجل عبر الإنترنت تمت سرقتها أو تسريبها عن طريق الخطأ في السنوات العشر الماضية وفقا لبيانات من شركة "برايفسي رايتس كليرنغ هاوس" (Privacy Rights Clearinghouse).

وذكر متحدث باسم شركة فيسبوك على تويتر أن "هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقا في عام 2019، اكتُشفت هذه المشكلة وأصلحت في أغسطس/آب 2019".

وبالنسبة لأولئك الذين قد لا يزال لديهم نفس الاسم الكامل أو تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف المحمول أو العنوان الفعلي أو عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمناه في عام 2019 لا تزال هذه البيانات المسربة حساسة، وإليك كيفية معرفة ما إذا كانت التفاصيل الخاصة بك من بين المعلومات المسربة.

الخطوة الأولى: كيف تعرف أنك مخترق؟

يعد التحقق لمعرفة ما إذا كنت متأثرا أمرا بسيطا للغاية، فما عليك سوى زيارة موقع "هاف آي بين بوند" (Have I been Pwned) وإدخال عنوان بريدك الإلكتروني.

فقط انقر فوق "بوند" (pwned) بجانب شريط البحث، إذا كان حسابك ليس مخترقا فستحصل على صفحة خضراء تقول "أخبار سارة"، مع نصائح لكيفية زيادة الأمان.

أما إذا تم تسريب تفاصيل حسابك فسترى شاشة حمراء تقول "أوه.. لا"، ويخبرك كم عدد خروقات البيانات التي تم العثور لنفس البريد الإلكتروني وإذا تم "لصقها" في موقع ويب آخر.

الموقع هو مشروع للباحث الأمني تروي هانت،​​ وهو مخصص لتنبيه الأشخاص إلى ما إذا كانت تفاصيلهم الشخصية قد تم تسريبها في أي من الانتهاكات الأمنية الرئيسية الموثقة، بما في ذلك حادث فيسبوك الأخير.

إذا تم تسريب عنوان بريدك الإلكتروني (والحساب المرتبط به) في أي من الانتهاكات فسيخبرك الموقع بمعرفة الانتهاك المحدد المتورط فيه والموقع أو الخدمة التي تأثرت.

الخطوة الثانية: تفادي التسريبات

إذا وجدت نفسك ضحية لهذا الانتهاك الأخير على فيسبوك أو أي اختراق آخر فمن المستحسن أن تقوم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك في الحساب المتأثر وأي حساب آخر مرتبط بعنوان البريد الإلكتروني.

ولمزيد من الأمان يمكن أن تكون خدمة إدارة كلمات المرور مفيدة في إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة بشكل خاص، ومن غير المحتمل تخمينها، إلى جانب تخزينها بشكل آمن.

وسواء كانت التفاصيل الخاصة بك تظهر في أداة البحث بالموقع أعلاه أم لا فمن المستحسن ممارسة إجراءات أمان قوية عبر الإنترنت في كلتا الحالتين، وذلك بإنشاء مصادقة ثنائية "2إف إيه" (2FA) في أي خدمة عبر الإنترنت تقدم ذلك، مما يضمن أنك ستحتاج إلى الفحص الأمني ​​الثاني (مثل رسالة مرسلة إلى هاتفك) من أجل الوصول إلى حسابك أو تغيير التفاصيل الخاصة بك.

المصدر : مواقع إلكترونية

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