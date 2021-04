اكتشف الباحث في الأمن السيبراني ديف ووكر أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (Facebook) مارك زوكربيرغ كان من بين 533 مليون مستخدم تم تسريب معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت بعد اختراق فيسبوك والذي اكتشف حديثا.

وكتب ووكر على تويتر "فيما يتعلق بـ#FacebookLeak، من بين 533 مليون شخص في التسريب، المفارقة هي أن مارك زوكربيرغ مدرج للأسف في التسريب أيضًا".

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn’t owned by @facebook

This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE

