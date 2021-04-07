البث الحي
تكنولوجيا|العالم

مفاجأة مدوية.. اختراق حساب زوكربيرغ على فيسبوك يظهر حرصه على خصوصيته باستخدام تطبيق منافس

المغردون سخروا من زوكربيرغ لاستخدامه سيغنال المنافس الرئيسي لتطبيق واتساب المملوك لشركته (رويترز)
المغردون سخروا من زوكربيرغ لاستخدامه سيغنال المنافس الرئيسي لتطبيق واتساب المملوك لشركته (رويترز)
7/4/2021

اكتشف الباحث في الأمن السيبراني ديف ووكر أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (Facebook) مارك زوكربيرغ كان من بين 533 مليون مستخدم تم تسريب معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت بعد اختراق فيسبوك والذي اكتشف حديثا.

وكتب ووكر على تويتر "فيما يتعلق بـ#FacebookLeak، من بين 533 مليون شخص في التسريب، المفارقة هي أن مارك زوكربيرغ مدرج للأسف في التسريب أيضًا".

وقام ووكر بتغطية جزء من رقم زوكربيرغ، لكنه قال إنه وجد أن رقم هاتف زوكربيرغ المسرب كان مرتبطًا بحساب لتطبيق سيغنال (Signal)، وهو تطبيق الدردشة الذي يحتوي على تشفير من طرف إلى طرف، وهو منافس مباشر لتطبيق واتساب (WhatsApp) المملوك لفيسبوك.

وتم تصحيح المشكلة بحسب ما أكد متحدث باسم الشركة لموقع ماشابل (Mashable). لكن المتحدث لم يعلق على ما إذا كانت معلومات زوكربيرغ من بين البيانات التي تم تسريبها.

سيغنال تطلب الاحتذاء بزوكربيرغ

ردا على اكتشاف ووكر، استمتع تطبيق سيغنال بهذه الأخبار، حيث غرد "مع اقتراب الموعد النهائي لقبول شروط خدمة واتساب يوم 15 مايو/أيار المقبل، احتذ بمارك"، في دعوة للجمهور إلى التحول لسيغنال كما فعل رئيس واتساب مارك زوكربيرغ.

وتتضمنت سياسة الخصوصية المحدثة الخاصة للواتساب -التي كان من المقرر تنفيذها في البداية في الثامن من فبراير/شباط الماضي ولكن تم تعليقها بعد رد فعل عنيف عام- تغييرات تتعلق بكيفية جمع البيانات واستخدامها.

ولن يتمكن المستخدمون الذين لا يقبلون تغييرات واتساب من قراءة الرسائل أو إرسالها، ولكن سيتمكنون من استقبال المكالمات والإشعارات "لفترة قصيرة".

مغردون يسخرون من رئيس واتساب

وتعرض مارك زوكربيرغ مؤسس شركة فيسبوك إلى موجة واسعة من السخرية على منصات التواصل، بعد اكتشاف استخدامه سيغنال المنافس لتطبيق المراسلات التابع لشركته "واتساب".

وأوضح ووكر في تغريدة أخرى أن "مارك زوكربيرغ يحترم خصوصيته من خلال استخدام تطبيق سيغنال غير المملوك لفيسبوك والذي يضمن تشفير المحادثات التي تتم بين طرفي الدردشة".

وعبّر مغردون عن سخريتهم بعد اكتشاف استخدام مؤسس فيسبوك تطبيق سيغنال المنافس، مشيرين إلى أنه يضرب المثل في عدم الثقة في تطبيقه وضرورة الانتقال الفوري من واتساب.

في المقابل أبدى آخرون إعجابهم بطريقة استغلال سيغنال الأمر، مؤكدين أنهم متميزون في عرض أنفسهم بطرق إبداعية على مدى الفترة الماضية، إلى جانب تميزهم في الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وعلّق الصحفي التقني إبهيشيك باكسي مغردا "ملعوبة بشكل جيد! على الرغم من أنه ربما يكون موجودا فقط لتقديم عرض استحواذ أو إنشاء مجموعة أفكار ملهمة".

وقالت الصحفية كارول كادوالادر في تغريدة لها أيضا "مضحك جدا، الجميع حقا بشكل رسمي يغادر تطببيق واتساب المملوك لفيسبوك بما في ذلك مارك زوكربيرغ".

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

يمكن عن طريقه إرسال واستقبال الأموال.. تطبيق سيغنال يعلن عن ميزة الدفع الجديدة

سيغنال أكد عدم قدرته على الوصول إلى بيانات المعاملات المالية المختلفة للمستخدمين (مواقع التواصل )

آخر ضحايا آبل وسامسونغ .. إل جي توقف رسميا إنتاجها للهواتف الذكية

إل جي كانت من بين أفضل 5 شركات لتصنيع الهواتف الذكية لكنها فشلت في الصمود حيث هيمنت سامسونغ وآبل على السوق الأميركية (رويترز)

بدلا من الإعلانات.. كلوب هاوس يسمح لصناع المحتوى بجني الأموال

كلوب هاوس يريد التركيز على تحقيق الدخل المباشر لصناع المحتوى، بدلا من الإعلانات (شترستوك)

حرب أشباه الموصلات بين الصين وأميركا.. كيف أصبح القلب النابض لصناعة التكنولوجيا في غرفة الإنعاش؟

أشباه الموصلات هي رقائق سليكونية شديدة الدقة تستخدم في الدوائر الإلكترونية للأجهزة الكهربائية المختلفة (رويترز)
الأكثر قراءة

اختراق أجنبي لقصر قرطاج وتآمر على الحكومة.. ما قصة التسريبات التي هزت تونس؟

الفخفاخ (يسار) قدم استقالته للرئيس التونسي مستبقا إجراءات بسحب الثقة عنه في البرلمان (رويترز)

وثائق أميركية تكشف حقائق صادمة عن زعيم تنظيم الدولة وخيانته لرفاقه

أبو إبراهيم القرشي وقع في قبضة الأميركيين عام 2008 وأفشى أسرار تنظيمه ورفاقه (مواقع التواصل)

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (غيتي)

ما لا تعرفه عن مبابي.. عائلة رياضية وهوس خاص وكان بإمكانه اللعب للجزائر أو الكاميرون

مبابي: تقديم يد المساعدة للناس ليس بالأمر الصعب إنه لا يغير حياتي لكنه يغير حياتهم (غيتي)