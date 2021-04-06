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أعلن عن ميزة جديدة.. كلوب هاوس يساعد صناع المحتوى على جني الإيرادات

كلوب هاوس يريد التركيز على تحقيق الدخل المباشر لصناع المحتوى، بدلا من الإعلانات (شترستوك)
كلوب هاوس يريد التركيز على تحقيق الدخل المباشر لصناع المحتوى، بدلا من الإعلانات (شترستوك)
6/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202112:08 PM (مكة المكرمة)

أعلن تطبيق "كلوب هاوس" (Clubhouse) عن ميزة جديدة، تتيح لمنشئي المحتوى الحصول على أموال من المستخدمين مباشرة، في أول خطوة لتحقيق الأرباح عبر تطبيق المراسلات الصوتية الشهير.

وقال التطبيق في بيان أمس، الاثنين، عبر موقعه الإلكتروني "يسعدنا أن نبدأ بطرح ميزة المدفوعات، وهي أول ميزة لتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى في كلوب هاوس".

وأضاف "سيتمكن جميع المستخدمين من إرسال المدفوعات اليوم، وسنقوم بإطلاق القدرة على تلقي المدفوعات على دفعات، بدءا من الاختبار لمجموعة صغيرة اليوم.. نأمل في جمع التعليقات، وتحسين الميزة، ونشرها للجميع قريبا".

وأوضح البيان، أن المبدأ التوجيهي للتطبيق هو بناء منصة تضع منشئ المحتوى في المقام الأول، مشيرا إلى أن الهدف هو مساعدة المبدعين في بناء مجتمع وجمهور، وأن يكونوا ذوي تأثير واسع.

وذكر بول دافيسون، الشريك المؤسس للشركة الناشئة، أن كلوب هاوس يريد التركيز على تحقيق الدخل المباشر لصناع المحتوى، بدلا من الإعلانات.

وإذا قام صانع المحتوى بتمكين ميزة المدفوعات، فسيتمكن المستخدم من النقر على زر إرسال الأموال وإدخال المبلغ الذي يريد تقديمه.

ولن تأخذ الشركة الناشئة أي جزء مما يحصل عليه صانع المحتوى، حيث تذهب الأموال لهم بشكل كامل، وأكدت الشركة على أن تلك الخطوة، ستكون الأولى من بين العديد من المميزات، التي تتيح للمبدعين الحصول على أموال مباشرة من كلوب هاوس، خلال الفترة المقبلة.

وبينما يمكن لجميع المستخدمين الآن إرسال الأموال، تم تمكين ميزة المدفوعات الآن لمجموعة اختبار صغيرة من المتحدثين، ومع ذلك، تطرح الشركة القدرة على تلقي المدفوعات بالتدريج؛ لأنها تجمع التعليقات وتضبط الميزة.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة سند

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