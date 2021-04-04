حدثت عدة مواقف بين سكان أريزونا وسيارات اختبار وايمو بينت مدى استياء المواطنين من السيارات ذاتية القيادة

أعلن جون كرافسيك الرئيس التنفيذي لشركة "وايمو" (Waymo) أنه سيتنحى عن منصبه بعد 5 سنوات ونصف السنة من قيادة شركة تطوير السيارات الذاتية التابعة لغوغل (Google)، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للشركة التي تسببت بسخط كبير بين سكان ولاية أريزونا.

فقد تسببت سيارة ذاتية القيادة تابعة لوايمو بوقوع حادث في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما توقفت بشكل غير متوقع في منتصف الطريق، بسبب عطل فني تزعم الشركة المرتبطة بغوغل أنه نادر الحدوث.

وادعى ضابط شرطة في حادث آخر عام 2020، أن التوقف المفاجئ لمركبة وايمو تسبب في تصادم. وتم تفصيل الحوادث في تقارير الشرطة التي تم إصدارها حديثا والتي حصل عليها موقع "فونيكس نيوز تايمز" (Phoenix New Times)، وتلقي ضوءا جديدا على وظيفة وعمليات المركبات ذاتية القيادة، والتي غالبًا ما تكون سرية.

التقارير الواردة عن ولاية أريزونا -بموجب قانون السجلات العامة- توضح بالتفصيل جميع القضايا المتعلقة بوايمو منذ يناير/كانون الثاني 2020.

وقد تفاخرت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، بمدى جودة أداء سياراتها ذاتية القيادة، ومع ذلك لم تكن الشركة شفافة تماما مع سكان مترو فينيكس، حيث رفضت تسليم البيانات التي توضح عدد المرات التي فشلت فيها الوظيفة المستقلة للمركبات أثناء القيادة حول منطقتي تشاندلر، وتيمبي، ومناطق فالي الأخرى.

يساعد أحدث تقارير الشرطة في تفسير سبب معاناة الشركة في نشر أسطول دون سائق بالكامل. فعلى الرغم من أن مركباتها يمكن أن تعمل في وضع القيادة دون سائق، فإن جميعها تقريبا ما يزال لديها سائقون احتياطيون خلف عجلة القيادة عندما تكون على الطريق.

ولوحظت التوقفات المفاجئة في سيارات الشركة لسنوات، وعادة ما كان يُنظر إلى الاصطدامات الخلفية على أنها خطأ السائق الذي لم يتوقف في الوقت المناسب، بينما المشكلة في هذه الحالة هو توقف السيارة ذاتية القيادة بشكل مفاجئ في وسط الطريق دون أي سبب.

ففي حادثة 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت سيارة بيضاء من طراز وايمو تتجه غربا في منتصف 3 ممرات في وضعية القيادة الذاتية، عندما توقفت بشكل غير متوقع دون سبب.

وأخبر سائق احتياطي في وايمو خلف عجلة القيادة في ذلك الوقت شرطة تشاندلر بأن "السيارة بدأت في التوقف بشكل مفاجئ دون سابق إنذار".

وانحرفت سيارة بيك آب شيفروليه سيلفرادو حمراء خلف السيارة إلى اليمين لكنها قطعت اللوحة الخلفية، مما تسبب في أضرار طفيفة، ولم يصب أحد.

وقام الضابط الذي كتب تقرير التصادم بوضع علامة في المربعات التي تشير إلى أن سيارة وايمو "توقفت في طريق حركة المرور"، ولكن أيضا كتب أن السيارة الأخرى كانت تسير "بسرعة كبيرة جدا".

سيارات غوغل ذاتية القيادة تجوب شوارع أريزونا (رويترز)

إلى أي مدى هي آمنة؟

بينما تمت الإشادة بإنجازات وايمو في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة في جميع أنحاء العالم، فما تزال المركبات ذاتية القيادة نادرة على الطرق، حتى في تشاندلر، حيث تتمركز عمليات وايمو المحلية.

واختبرت الشركة المركبات في منطقة مترو فينيكس منذ عام 2016. أما أوبر الشركة الأخرى التي تختبر المركبات بشكل بارز في ولاية أريزونا، فقد غادرت الولاية بعد أن اصطدمت إحدى مركباتها بأحد المشاة وقتلته في تيمبي، واتُّهم السائق الاحتياطي، رافائيلا فاسكيز، بالقتل بسبب الإهمال.

تهديد ورمي بالبيض

وتشير تقارير منطقة تشاندلر أيضا إلى تفاصيل التخريب أو التهديدات الضمنية للمركبات وسائقيها الاحتياطيين، والتي يتعرضون لها من سكان الولاية، وهي ظاهرة تم الإبلاغ عنها لأول مرة في أواخر عام 2018، فقد رأى ضابط شرطة سيارة تنعكس بسرعة نحو سيارة وايمو، وبالكاد تجنبت الاصطدام.

وتم القبض على السائق لقيادته برخصة ملغاة، كما ألقى شخص الآيس كريم في النافذة المفتوحة لسيارة وايمو، وألقى رجل في سيارة سوداء البيض على عدة سيارات وايمو.

وبعد أن استدارت سيارة وايمو إلى اليسار أمام دراجتين ناريتين، قام راكبا الدراجة النارية بالصراخ على السائق الاحتياطي للمركبة، والذي تمكن من الفرار.

ولم تقدم وايمو أي فيديو للشرطة، على الرغم من أن المركبات مزودة بعدة كاميرات خارجية، كما لم يتم إجراء مزيد من التحقيق.