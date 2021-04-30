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ما الفرق بين إطارات السيارات التقليدية والكهربائية؟

يستغرق تطوير إطار جديد لسيارة جديدة حوالي عامين، بغض النظر عما إذا كان للسيارات ذات محرك احتراق أو محرك كهربائي

في الغالب تكون للسيارات الكهربائية الإطارات نفسها مثل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي مع بعض الاختلافات القليلة بينهما (الألمانية)
في الغالب تكون للسيارات الكهربائية الإطارات نفسها مثل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي مع بعض الاختلافات القليلة بينهما (الألمانية)
30/4/2021

تحدد جودة الإطارات في السيارات الكهربائية العديد من خصائص السيارة وسلوكيات القيادة مثل الكبح والثبات على الطريق، فضلا عن أنها تؤثر على مدى السير، وهو الأمر الحاسم مع السيارات الكهربائية.

وتقدم شركات الإنتاج إطارات خاصة بالسيارات الكهربائية والهجين، وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: ما الفرق بين إطارات السيارات التقليدية والسيارات الكهربائية؟

وللإجابة عن هذا السؤال أوضح البروفيسور ماركوس لينكامب أنه في الغالب تكون للسيارات الكهربائية الإطارات نفسها مثل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، لكن هناك بعض الاختلافات القليلة بينهما اعتمادا على بعض الفروق الموجودة بينهما مثل البطارية.

وأوضح رئيس قسم تكنولوجيا المركبات بالجامعة التقنية في مدينة ميونخ الألمانية، أن الإطارات تزيد مع زيادة حجم ووزن البطارية، على سبيل المثال تقف فولكس فاجن "آي دي 3" (ID3) الكهربائية على عجلات قياس 18 بوصة، في حين تعتمد فولكس فاجن غولف (Golf) ذات محرك الاحتراق على عجلات قياس 16 بوصة.

تقليل الضوضاء

الفرق الآخر هو تقليل الضوضاء، ففي السيارة الكهربائية لا يوجد صوت للمحرك مما يخفي ضوضاء الدوران، كما أن هناك مادة خاصة في الإطارات تقلل اهتزازات الهواء، وبالتالي الضوضاء.

ويستغرق تطوير إطار جديد لسيارة جديدة حوالي عامين، بغض النظر عما إذا كان للسيارات ذات محرك احتراق أو محرك كهربائي.

من جانبه، قال دانيال بونينج مطور الإطارات لدى شركة كونتيننتال إن الإطار لا يعرف تقنية عمل السيارة، لذا فإن الإطارات هي واحدة في الأساس، لكن الاختلاف يكمن في بعض التفاصيل.

مقاومة منخفضة

نظرا لثقل البطارية والوزن الأعلى للسيارات الكهربائية، فإن إطارات هذه النوعية من السيارات يجب أن تتحمل وزنا أكبر وتسير بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والهدوء. ونظرا لسعة البطارية المحدودة تعتبر المقاومة المنخفضة مهمة بشكل خاص لتوسيع مدى السير.

وأضاف بوينينج أن الاختلاف الأهم يتمثل في نوعية المواد المستخدمة في إطارات السيارات الكهربائية، والتي تتآكل بسرعة أكبر بسبب تطوير عزم الدوران الأقصى عليها دفعة واحدة، لذا فهي تتمتع بمقاومة أعلى للدوران والتآكل.

وهذا ما أكده أيضا مايكل إيورت، من شركة ميشلان المصنعة للإطارات (Michelin)، والذي أوضح أن شركته تنتج إطارات خاصة بمؤشر حمولة متزايد ومقاومة منخفضة.

وعند شراء إطارات جديدة، يوصي خبير الإطارات إيورت بصفة عامة بأنواع من العلامات التجارية الشهيرة، التي تمت الموافقة عليها بشكل خاص من قِبَل الشركة المصنّعة للسيارة ولهذا الطراز، لأنه تم تحسينها وتخصيصها لنوع وطراز السيارة.

المصدر : الألمانية

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