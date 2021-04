تتعاون شركتا غوغل (Google) ومايكروسوفت (Microsoft) مع عملاق التجارة الإلكترونية أمازون (Amazon)، بالإضافة إلى قادة التكنولوجيا سواء كانوا موجودين في الهند أو خارجها لمساعدة وطنهم أمام الموجة الجديدة والشرسة من فيروس كورونا.

وتعهد ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي في مايكروسوفت وسندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل -وهما من أصول هندية- في 25 أبريل/نيسان الجاري بدعم الهند في مواجهة أحدث موجة من الوباء العالمي.

وقال ناديلا في تغريدة على تويتر، "أشعر بالحزن الشديد بسبب الوضع الحالي في الهند. أنا ممتن لحكومة الولايات المتحدة لتعبئة المساعدة. ستستمر مايكروسوفت في استخدام صوتها ومواردها وتقنيتها للمساعدة في جهود الإغاثة ودعم شراء أجهزة الأكسجين".

بدوره، قام بيتشاي بالتغريد "أنا مدمر لرؤية أزمة كوفيد المتفاقمة في الهند. غوغل وموظفوها قدموا 18 مليون دولار لتمويل مبادرة "اعط الهند" (GiveIndia)، واليونيسيف (UNICEF) للإمدادات الطبية، وكذلك لتمويل المؤسسات التي تدعم المجتمعات، والمنح للمساعدة في نشر المعلومات المهمة".

Devastated to see the worsening Covid crisis in India. Google & Googlers are providing Rs 135 Crore in funding to @GiveIndia, @UNICEF for medical supplies, orgs supporting high-risk communities, and grants to help spread critical information.https://t.co/OHJ79iEzZH

— Sundar Pichai (@sundarpichai) April 26, 2021