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تعطل منصة مايكروسوفت تيمز في جميع أنحاء العالم

المستخدمون في جميع أنحاء أوروبا وآسيا تأثروا بمشكلة تعطل مايكروسوفت تيمز

مايكروسوفت صممت المنصة للعمل بسلاسة مع أدوات "أوفيس 365" (مواقع التواصل الاجتماعي)
مايكروسوفت صممت المنصة للعمل بسلاسة مع أدوات "أوفيس 365" (مواقع التواصل الاجتماعي)
27/4/2021

تعطلت منصة "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams) عبر الإنترنت، حيث انقطعت الخدمة في جميع أنحاء العالم، مما منع المستخدمين من الدردشة وعقد الاجتماعات ومشاركة الملاحظات والمرفقات.

وصممت مايكروسوفت المنصة للعمل بسلاسة مع أدوات "أوفيس 365" (Office 365) الأخرى، مثل "وورد" (Word)، و"إكسل" (Excel)، و"آوت لوك" (Outlook) لتسهيل التعاون بين أعضاء الفريق عند العمل عن بعد قدر الإمكان.

ووجد الآلاف من المستخدمين أنفسهم غير قادرين على الرد على رسائل العمل أو الانضمام إلى مكالمات الفيديو أو التعاون في العمل مع الزملاء من المنزل.

وبدأت المشكلات بالظهور في الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة (الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش)، وذلك وفقا لمنصة "داون ديتكتور" (Downdetector).

وحظرت المشكلات الاتصال للعديد من مستخدمي مايكروسوفت تيمز في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وأوضحت شركة مايكروسوفت أنها على علم بالمشكلات، وتقوم حاليا بالتحقيق في سببها.

وقال حساب مايكروسوفت عبر منصة تويتر: لقد تأكدنا أن هذه المشكلة تؤثر في المستخدمين على مستوى العالم، وسنواصل مراقبة الخدمة لمعرفة سبب التغيرات الأخيرة بهدف عزل مصدر المشكلة.

وأبلغ بعض مستخدمي المنصة عن ظهور الخطأ (401) عند محاولة الوصول إلى الخدمة عبر الويب، فيما رأى الآخرون القنوات لكنهم كانوا غير قادرين على إرسال الرسائل.

ورأى العديد من الأشخاص الذين كافحوا لاستخدام المنصة رسالة خطأ تفيد بأن العملية فشلت بسبب خطأ غير متوقع.

وقد يستمر تسجيل دخول الآخرين إلى الخدمة، لكن مايكروسوفت تحذر من أنهم قد يواجهون أداء متدهورا للعديد من الميزات في استخدام المنصة، وأن أي مستخدم قد يتأثر بهذه المشكلة.

ويمثل هذا الانقطاع الثاني لمنصة مايكروسوفت تيمز هذا الشهر، وذلك بعد حدوث مشكلات في الخدمة في بداية أبريل/نيسان الجاري.

وواجهت مايكروسوفت أيضا مشكلات في مايكروسوفت تيمز لأكثر من 4 ساعات خلال الشهر الماضي بعد أن أدى تغيير المصادقة إلى تعطيل الوصول إلى تطبيق الاتصالات.

المصدر : مواقع إلكترونية

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