تعطلت منصة "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams) عبر الإنترنت، حيث انقطعت الخدمة في جميع أنحاء العالم، مما منع المستخدمين من الدردشة وعقد الاجتماعات ومشاركة الملاحظات والمرفقات.

وصممت مايكروسوفت المنصة للعمل بسلاسة مع أدوات "أوفيس 365" (Office 365) الأخرى، مثل "وورد" (Word)، و"إكسل" (Excel)، و"آوت لوك" (Outlook) لتسهيل التعاون بين أعضاء الفريق عند العمل عن بعد قدر الإمكان.

ووجد الآلاف من المستخدمين أنفسهم غير قادرين على الرد على رسائل العمل أو الانضمام إلى مكالمات الفيديو أو التعاون في العمل مع الزملاء من المنزل.

وبدأت المشكلات بالظهور في الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة (الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش)، وذلك وفقا لمنصة "داون ديتكتور" (Downdetector).

وحظرت المشكلات الاتصال للعديد من مستخدمي مايكروسوفت تيمز في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وأوضحت شركة مايكروسوفت أنها على علم بالمشكلات، وتقوم حاليا بالتحقيق في سببها.

وقال حساب مايكروسوفت عبر منصة تويتر: لقد تأكدنا أن هذه المشكلة تؤثر في المستخدمين على مستوى العالم، وسنواصل مراقبة الخدمة لمعرفة سبب التغيرات الأخيرة بهدف عزل مصدر المشكلة.

