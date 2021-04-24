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صورك وفيديوهاتك ستدمر ذاتيا.. تحديث واتساب الجديد يثير الجدل

كشف عن الميزة الجديدة موقع وابيتا إنفو المتخصص في معرفة آخر إصدارات التطبيقات

ما زالت ميزة الرسائل ذاتية التدمير قيد التطوير لكن إطلاقها قد يكون قريبا (الأناضول)
ما زالت ميزة الرسائل ذاتية التدمير قيد التطوير لكن إطلاقها قد يكون قريبا (الأناضول)
24/4/2021

تستعد شركة واتساب (Whatsapp) لإصدار تحديث رئيسي لتطبيق الدردشة الذي يحظى بشعبية كبيرة، لكن الميزة الجديدة  التي ستظهر قريبا قد تكون مثيرة للجدل بشكل واسع.

وترددت شائعات بخصوص ذلك منذ شهور، ولكن أخيرا اكتشف فريق في موقع "وابيتا إنفو" (WAbetainfo) أن واتساب تختبر رسميا قدرة تطبيقها على جعل الصور ومقاطع الفيديو تدمّر ذاتيا.

وهذه الميزة التي تشبه إلى حد بعيد ما تقدمه "سناب شات" (Snapchat) منذ سنوات، تعني أنه في اللحظة التي تُفتح فيها الصورة على جهاز المرسل إليه فإنها ستختفي بعد ذلك بطريقة ذاتية وتدمر نفسها بمجرد إغلاقها، وكذلك مقطع الفيديو.

ونشرت لقطات شاشة عبر الإنترنت توضح كيفية عمل الميزة الجديدة على واتساب، موضحة أن هذا الخيار يسمح للمستخدمين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو بطريقة أكثر خصوصية.

ومع ذلك، فإن واتساب تحذّر المستخدمين أيضا من أنه على الرغم من تعذّر مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو إلا مرة واحدة، فلا يوجد ما يمنع المتلقي من أخذ لقطة شاشة لأي شيء تم إرساله.

وفي رسالة معروضة على التطبيق، تقول واتساب "عند تشغيل هذا الإعداد، يمكن للمتلقين فتح صورتك أو مقطع الفيديو الذي أرسلته مرة واحدة فقط قبل اختفائه. ضع في حسبانك أنه لا يزال بإمكانهم أخذ لقطات شاشة قبل أن يختفي".

وهذا يعني أن أي شخص يفكر في إرسال شيء قد يحرجه في المستقبل، فعليه أن يتوخى الحذر قبل الضغط على زر الإرسال.

ووفقا لـ"وابيتا إنفو"، فإن ميزة الرسالة ذاتية التدمير هذه ما زالت قيد التطوير، لكنه مع دفعها الآن إلى مختبر الإصدارات التجريبية، فمن المتوقع أن يكون إطلاقها قريبا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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