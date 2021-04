أعلنت شركة "إنستغرام" (instagram) عن أداة جديدة ستسمح للمستخدمين تلقائيا بتصفية طلبات الرسائل المباشرة التي تحتوي على كلمات وعبارات ورموز تعبيرية مسيئة.

وتستهدف الأداة المشاهير والشخصيات العامة الذين يتلقون عددا كبيرا من الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها والضارة.

ويعتمد التحديث على عمل إنستغرام لمكافحة الكلام الذي يحض على الكراهية في المنصة. وفي فبراير/شباط الماضي، قالت الشركة إنها ستبدأ تعطيل حسابات المستخدمين الذين أرسلوا رسائل مضايقة متعددة.

وفي عام 2018، وسّعت الشركة تصفية التعليقات المسيئة، لحظر التعليقات التي تهاجم مظهر الشخص أو شخصيته تلقائيا.

ويمكن تشغيل "فلتر" طلبات الرسائل أو إيقاف تشغيله في قسم جديد من التطبيق يسمى "الكلمات المخفية" (hidden words).

وعندما يكون قيد التشغيل، سيتم دفع الرسائل المسيئة إلى ملف منفصل، ويتم إخفاء الرسائل المباشرة الموجودة في هذا الملف، مما يسمح للمستخدمين بتصفح الرسائل دون الحاجة إلى قراءة ما تقوله، وإذا نقر المستخدم على رسالة، فيمكنه قراءتها أو حذفها أو الإبلاغ عنها.

Instagram is rolling out a new tool to automatically filter out abusive DMs https://t.co/CoBIGjQWOu pic.twitter.com/Da53MQ76ZL

— The Verge (@verge) April 21, 2021