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بالفيديو.. نسخة شبه حقيقية من عالم الفيزياء الشهير "أينشتاين" تجيب عن أسئلتك

يمكنك أن تسأل أينشتاين عن أي شيء تقريبًا، بدءا من المفاهيم الأساسية للفيزياء إلى أسئلة الحياة الشخصية، ستجيب النسخة الرقمية للفيزيائي الراحل عن أسئلتك

22/4/2021

تعاونت شركة إنتاج المحتوى الصوتي "آفلورثمك" (Aflorithmic) وشركة "يوني كيو" (UneeQ) لإنشاء نسخة رقمية من العالم الشهير ألبرت أينشتاين.

يقوم اختبار مفهوم جديد تقدمه شركة "يوني كيو" على عرض شخصية رقمية لأينشتاين ليبدو واقعيا بشكل لا يصدق، بالإضافة إلى حاسوب يستخدم الذكاء الاصطناعي لحل المسائل الحسابية المتقدمة ليكون بمثابة دماغ أينشتاين الجديد.

اختار الفريق أينشتاين لمشروعه لأنه معروف جدا، وكان عبقريا حقيقيا، ومهتما بالتكنولوجيا، فضلا عن أن معظم الناس حريصون على إجراء محادثة معه.

وبفضل عمل "آفلورثمك" و"يوني كيو"، يمكنك أن تسأل أينشتاين عن أي شيء تقريبًا، بدءا من المفاهيم الأساسية للفيزياء إلى أسئلة الحياة الشخصية، ستجيب النسخة الرقمية للفيزيائي الألماني المولد عن أسئلتك.

قال الفريق إن أحد أصعب أجزاء المشروع كان تكوين صوت أينشتاين بطريقة واقعية قدر الإمكان.

ولعمل ذلك أخذ الفريق وقتا إضافيا أطول، نظرًا لأن أينشتاين كان يتمتع بلكنة ألمانية واضحة نسبيا، ونظرا لأن التسجيلات الصوتية من خطبه لم تكن واضحة تمامًا، فقد قرر الفريق تخفيف لهجته لتسهيل فهمه.

وكانت الخطوة التالية حاسمة أيضًا وهي ضمان الرد على النسخة الرقمية في وقت معقول، ويجب -بعد كل هذا- أن تبدو التجربة وكأنها محادثة واقعية بدلاً من نظام حاسوب آلي.

وقد غير المطورون صوت أينشتاين المركب بلكنة ألمانية أخف، لكنه ما يزال يحافظ على صوت العبقري الودود والبطيء وعالي النبرة وطريقة التحدث. وفوق كل ذلك، يستجيب في الوقت الفعلي تقريبًا، أي في أقل من 3 ثوانٍ.

لذا، يمكنك الآن "التحدث" مع ألبرت أينشتاين بنفسك عبر تجربة فريق أينشتاين الرقمية، وطرح أسئلتك الأكثر إلحاحًا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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