البث الحي
تكنولوجيا|العالم

انتشر في الهند.. "واتساب الوردي" قد يخترق الهواتف ويفقد المستخدمين السيطرة على بياناتهم

مستخدمو أندرويد فقط هم الذين يمكن أن يتأثروا بفيروس واتساب الوردي.

النقر على الرابط يمكن أن يسمح للقراصنة بالاستيلاء على الهاتف وحتى توجيه رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم (الأناضول)
النقر على الرابط يمكن أن يسمح للقراصنة بالاستيلاء على الهاتف وحتى توجيه رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم (الأناضول)
21/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202102:49 PM (مكة المكرمة)

حذر الخبراء مستخدمي "واتساب" (WhatsApp) من رابط ضار لتطبيق يدّعي أنه يمكنه تحويل تصميم نظام المراسلة إلى اللون الوردي.

وتم تسليط الضوء على رسالة "واتساب الوردي" (WhatsApp Pink) على أنها عملية احتيال بواسطة الباحث الأمني في الهند، راجشيخار راجاهاريا، الذي قال إنها تحتوي على برامج ضارة قد تسمح للمتسلل بالاستيلاء على هاتفك.

وغرد راجاهاريا عبر حسابه على تويتر (Twitter) قائلا "احذروا من واتساب الوردي. ينتشر فيروس في مجموعات واتساب من خلال رابط تنزيل. لا تنقر فوق أي رابط باسم (WhatsApp Pink). ستفقد إمكانية الوصول الكامل إلى هاتفك. شارك المعلومة مع الجميع".

وذكر الباحث الأمني الهندي في وقت لاحق أن مستخدمي أندرويد فقط هم الذين يمكن أن يتأثروا بفيروس "واتساب الوردي".

وذكر أن النقر على الرابط يمكن أن يسمح للقراصنة بالاستيلاء على الهاتف وحتى توجيه رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم. كما شدد على أن البيانات قد تضيع.

ويبدو أن الرسالة الخبيثة منتشرة في الهند حيث حذرت العديد من وسائل الإعلام مستخدمي "واتساب" منها لتجنب أي رابط مرتبط بـ "واتساب الوردي".

 

وذكر المنشور أيضا أن هناك إصدارات أخرى من البرامج الضارة التي تدّعي تحويل "واتساب" إلى اللون الذهبي بدلا من الأخضر الأساسي. كما تدّعي الرسائل الضارة أيضا أنها تقدم ميزات "واتساب" جديدة.

وينصح الخبراء بعدم تنزيل تطبيق ما لم يكن موجودا على متجر تطبيقات آبل (Apple) الرسمي أو متجر غوغل بلاي (Google Play).

وإذا تلقيت رسالة حول تنزيل إصدار وردي من "واتساب" فلا تنقر على الرابط، ومن الأفضل حذف المحادثة.

وقال متحدث باسم "واتساب" في بيان "يمكن لأي شخص تلقي رسالة غير عادية أو غير معهودة أو مشبوهة على أي خدمة، بما في ذلك البريد الإلكتروني، وفي أي وقت يحدث، نشجع الجميع على توخي الحذر قبل الرد أو المشاركة".

واختتم "في واتساب على وجه الخصوص، نوصي أيضا بأن يستخدم الأشخاص الأدوات التي نقدمها داخل التطبيق لإرسال تقرير إلينا أو الإبلاغ عن جهة اتصال أو حظر جهة اتصال".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

آيباد بقوة الحواسيب وآي ماك مختلف كليا.. إليك أبرز المنتجات التي أعلنت عنها آبل في مؤتمرها

أجهزة "آي ماك" الجديدة ستطرح بمجموعة من الألوان هي الفضي والرمادي الفلكي والأخضر والأزرق السماوي والذهبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

هل يمكن أن تصبح الروبوتات حيواناتنا الأليفة في المستقبل؟

هل ستدمر الروبوتات مستقبل الإنسان على هذه الأرض؟ (غيتي)

اللعبة لم تنته.. “ستة أيام في الفلوجة” تثير الأسئلة حول تحيز ألعاب الفيديو ضد المسلمين

دعاية اللعبة تظهر رقيبا في مشاة البحرية الأميركية في أحد أزقة الفلوجة، وتندفع نيران مدفع رشاش من حوله (مواقع التواصل الاجتماعي)

كارثة تسلا.. انفجار سيارة بعد اصطدامها ومقتل الراكبين بسبب ميزة القيادة الذاتية

في عام 2016 تسببت تسلا في مقتل سائق في فلوريدا في سيارة موديل "إس" (رويترز-أرشيف)
الأكثر قراءة

تحدث عن النضال الاقتصادي ومواجهة الإرهاب.. أردوغان يرد على قيادي معارض تمنى إعدامه في انقلاب عسكري

أردوغان شدد على استعداده للتضحية بروحه في سبيل النهوض بتركيا (الأناضول)

نتائج أهم تجربة في العالم.. هل نحن على مشارف فيزياء جديدة تماما؟!

ماكرون في طريقه لجنازة ديبي.. المعارضة التشادية ترفض المجلس العسكري ودول الجوار تخشى القلاقل

الجنرال محمد ديبي أصبح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب ميثاق انتقالي (رويترز-أرشيف)

في أحد مساجد كندا ولأول مرة.. شرطي مسلم من الخيالة الملكية يرفع أذان المغرب

العريف بشرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الكامل يوم الجمعة 4 رمضان في مسجد أكرم جمعة بمدينة كالغري (مواقع التواصل)