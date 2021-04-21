مستخدمو أندرويد فقط هم الذين يمكن أن يتأثروا بفيروس واتساب الوردي.

حذر الخبراء مستخدمي "واتساب" (WhatsApp) من رابط ضار لتطبيق يدّعي أنه يمكنه تحويل تصميم نظام المراسلة إلى اللون الوردي.

وتم تسليط الضوء على رسالة "واتساب الوردي" (WhatsApp Pink) على أنها عملية احتيال بواسطة الباحث الأمني في الهند، راجشيخار راجاهاريا، الذي قال إنها تحتوي على برامج ضارة قد تسمح للمتسلل بالاستيلاء على هاتفك.

وغرد راجاهاريا عبر حسابه على تويتر (Twitter) قائلا "احذروا من واتساب الوردي. ينتشر فيروس في مجموعات واتساب من خلال رابط تنزيل. لا تنقر فوق أي رابط باسم (WhatsApp Pink). ستفقد إمكانية الوصول الكامل إلى هاتفك. شارك المعلومة مع الجميع".

وذكر الباحث الأمني الهندي في وقت لاحق أن مستخدمي أندرويد فقط هم الذين يمكن أن يتأثروا بفيروس "واتساب الوردي".

وذكر أن النقر على الرابط يمكن أن يسمح للقراصنة بالاستيلاء على الهاتف وحتى توجيه رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم. كما شدد على أن البيانات قد تضيع.

ويبدو أن الرسالة الخبيثة منتشرة في الهند حيث حذرت العديد من وسائل الإعلام مستخدمي "واتساب" منها لتجنب أي رابط مرتبط بـ "واتساب الوردي".

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don’t click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2 — Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021

وذكر المنشور أيضا أن هناك إصدارات أخرى من البرامج الضارة التي تدّعي تحويل "واتساب" إلى اللون الذهبي بدلا من الأخضر الأساسي. كما تدّعي الرسائل الضارة أيضا أنها تقدم ميزات "واتساب" جديدة.

وينصح الخبراء بعدم تنزيل تطبيق ما لم يكن موجودا على متجر تطبيقات آبل (Apple) الرسمي أو متجر غوغل بلاي (Google Play).

وإذا تلقيت رسالة حول تنزيل إصدار وردي من "واتساب" فلا تنقر على الرابط، ومن الأفضل حذف المحادثة.

وقال متحدث باسم "واتساب" في بيان "يمكن لأي شخص تلقي رسالة غير عادية أو غير معهودة أو مشبوهة على أي خدمة، بما في ذلك البريد الإلكتروني، وفي أي وقت يحدث، نشجع الجميع على توخي الحذر قبل الرد أو المشاركة".

واختتم "في واتساب على وجه الخصوص، نوصي أيضا بأن يستخدم الأشخاص الأدوات التي نقدمها داخل التطبيق لإرسال تقرير إلينا أو الإبلاغ عن جهة اتصال أو حظر جهة اتصال".