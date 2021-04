حذر الخبراء مستخدمي "واتساب" (WhatsApp) من رابط ضار لتطبيق يدّعي أنه يمكنه تحويل تصميم نظام المراسلة إلى اللون الوردي.

وتم تسليط الضوء على رسالة "واتساب الوردي" (WhatsApp Pink) على أنها عملية احتيال بواسطة الباحث الأمني في الهند، راجشيخار راجاهاريا، الذي قال إنها تحتوي على برامج ضارة قد تسمح للمتسلل بالاستيلاء على هاتفك.

وغرد راجاهاريا عبر حسابه على تويتر (Twitter) قائلا "احذروا من واتساب الوردي. ينتشر فيروس في مجموعات واتساب من خلال رابط تنزيل. لا تنقر فوق أي رابط باسم (WhatsApp Pink). ستفقد إمكانية الوصول الكامل إلى هاتفك. شارك المعلومة مع الجميع".

وذكر الباحث الأمني الهندي في وقت لاحق أن مستخدمي أندرويد فقط هم الذين يمكن أن يتأثروا بفيروس "واتساب الوردي".

وذكر أن النقر على الرابط يمكن أن يسمح للقراصنة بالاستيلاء على الهاتف وحتى توجيه رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم. كما شدد على أن البيانات قد تضيع.

ويبدو أن الرسالة الخبيثة منتشرة في الهند حيث حذرت العديد من وسائل الإعلام مستخدمي "واتساب" منها لتجنب أي رابط مرتبط بـ "واتساب الوردي".

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don’t click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021