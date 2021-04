برقيات تقنية.. هاتف سامسونغ القابل للف ولكزس أخيرا تقتنع بالسيارات الكهربائية

تتضمن هذه البرقيات التقنية فيديو لهاتف "سامسونغ" (samsung) الجديد القابل للف، وفيديو لسيارة لكزس، ونظارة "مايكروسوفت" (Microsoft) لتدريب الجنود على القتال، وأخيرا طائرة فيرجن للسياحة الفضائية.

سرّبت بعض المواقع الإلكترونية أن شركة سامسونغ الكورية سجلت براءة اختراع لتطوير شاشات قابلة للف، تشبه بفكرتها الشاشات، التي أعلنت عنها شركة "إل جي" (LG) خلال حدث "المنتجات الاستهلاكية 2021" (CES 2021).

ويرى المحللون أن تطوير سامسونغ لهذا النوع من الشاشات يعني أنها ستنتقل لتصميم أجيال جديدة كليا من الأجهزة، التي ستجمع قدرات الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية في آن واحد، إذ سيكون الجهاز في وضعه العادي بحجم هاتف ذكي عادي، وبعد أن تفتح شاشته التي ستكون ملفوفة داخل الهيكل سيتحول إلى حاسب لوحي صغير.

Samsung Display will develop rollable and sliding screens in 2021.

Read more: https://t.co/7ZWqlRrDmA#technology #Samsung #smartphone #future pic.twitter.com/OUQlXFUclA

