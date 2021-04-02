برقيات تقنية.. هاتف سامسونغ القابل للف ولكزس أخيرا تقتنع بالسيارات الكهربائية

تتضمن هذه البرقيات التقنية فيديو لهاتف "سامسونغ" (samsung) الجديد القابل للف، وفيديو لسيارة لكزس، ونظارة "مايكروسوفت" (Microsoft) لتدريب الجنود على القتال، وأخيرا طائرة فيرجن للسياحة الفضائية.

هاتف سامسونغ القابل للف

سرّبت بعض المواقع الإلكترونية أن شركة سامسونغ الكورية سجلت براءة اختراع لتطوير شاشات قابلة للف، تشبه بفكرتها الشاشات، التي أعلنت عنها شركة "إل جي" (LG) خلال حدث "المنتجات الاستهلاكية 2021" (CES 2021).

ويرى المحللون أن تطوير سامسونغ لهذا النوع من الشاشات يعني أنها ستنتقل لتصميم أجيال جديدة كليا من الأجهزة، التي ستجمع قدرات الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية في آن واحد، إذ سيكون الجهاز في وضعه العادي بحجم هاتف ذكي عادي، وبعد أن تفتح شاشته التي ستكون ملفوفة داخل الهيكل سيتحول إلى حاسب لوحي صغير.

الجيش الأميركي ونظارات مايكروسوفت

فازت شركة "مايكروسوفت" بعقد لتزويد الجيش الأميركي بنظارات الرأس المستندة إلى تقنية "هولولنس" (HoloLens)، بقيمة 21.88 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ويشمل العقد تزويد الجيش بـ120 ألف نظارة.

وتقدم النظارة الموصولة ببرنامج "آزور كلاود سيرفس" (Azure Cloud Services) بيئة معززة ببيانات واقعية؛ مما يتيح مشاركة المعلومات واتخاذ القرار في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، ويسمح للقادة بشكل فعال بمشاركة البيانات والأهداف التكتيكية مع الجنود في الميدان بالإضافة إلى توفير قدرات الرؤية الليلية.

ويستفيد النظام من الواقع المعزز والتعلم الآلي؛ لتمكين بيئة تدريب للواقع المختلط، تشبه الحياة بحيث يمكن لمجموعة القتال القريبة التدرب.

سفينة فضاء من فيرجن غلاكتيك

كشفت شركة "فيرجن غلاكتيك" (Virgin Galactic) للسياحة الفضائية التابعة لرجل الأعمال ريتشارد برانسون عن طائرة فضائية جديدة أطلق عليها اسم "في إس إس إميجين" (VSS Imagine).

صممت "في إس إس إميجين" بحيث تكون قابلة لإعادة الاستخدام بشكل أسرع من "سبايس شب تو" (SpaceShipTwo)، وهي الركيزة الحالية لجهود الشركة لبدء أعمالها في مجال السياحة الفضائية في 2022.

لكزس الفاخرة اقتنعت أخيرا بالسيارات الكهربائية

قدمت شركة تويوتا عبر علامتها التجارية الفاخرة "لكزس" (Lexus) مفهومها للسيارات الكهربائية؛ من خلال نموذج سيارة "إل إف-زد" (LF-Z)، التي تنبِّئ برسم مسار الشركة نحو مستقبل كهربائي.

ومع أن لكزس لم تكن متحمسة للغاية للسيارات الكهربائية؛ لذلك لا تتوقع وصول إل إف-زد إلى مرحلة الإنتاج بدون تغييرات كبيرة، حيث إنها تمثل مجموعة من التقنيات التي تريد لكزس تحقيقها بحلول عام 2025، عندما يكون لكل طراز عادي تنتجه الشركة إصدارا آخر كهربائيا أوهجينا.

وقالت الشركة إنها ستقدم 20 سيارة جديدة بحلول عام 2025، و10 منها فقط تكون كهربائية بالكامل أو هجينة أو تعمل بالهيدروجين.