البث الحي
تكنولوجيا|العالم

برقيات تقنية.. هاتف سامسونغ القابل للف ولكزس أخيرا تقتنع بالسيارات الكهربائية

تطوير سامسونغ لهذا النوع من الشاشات يعني أنها ستنتقل لتصميم أجيال جديدة كليا من الأجهزة، التي ستجمع قدرات الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية في آن واحد (مواقع التواصل)
تطوير سامسونغ لهذا النوع من الشاشات يعني أنها ستنتقل لتصميم أجيال جديدة كليا من الأجهزة، التي ستجمع قدرات الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية في آن واحد (مواقع التواصل)
2/4/2021-|آخر تحديث: 2/4/202108:00 PM (مكة المكرمة)

تتضمن هذه البرقيات التقنية فيديو لهاتف "سامسونغ" (samsung) الجديد القابل للف، وفيديو لسيارة لكزس، ونظارة "مايكروسوفت" (Microsoft) لتدريب الجنود على القتال، وأخيرا طائرة فيرجن للسياحة الفضائية.

هاتف سامسونغ القابل للف

سرّبت بعض المواقع الإلكترونية أن شركة سامسونغ الكورية سجلت براءة اختراع لتطوير شاشات قابلة للف، تشبه بفكرتها الشاشات، التي أعلنت عنها شركة "إل جي" (LG) خلال حدث "المنتجات الاستهلاكية 2021" (CES 2021).

ويرى المحللون أن تطوير سامسونغ لهذا النوع من الشاشات يعني أنها ستنتقل لتصميم أجيال جديدة كليا من الأجهزة، التي ستجمع قدرات الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية في آن واحد، إذ سيكون الجهاز في وضعه العادي بحجم هاتف ذكي عادي، وبعد أن تفتح شاشته التي ستكون ملفوفة داخل الهيكل سيتحول إلى حاسب لوحي صغير.

الجيش الأميركي ونظارات مايكروسوفت

فازت شركة "مايكروسوفت" بعقد لتزويد الجيش الأميركي بنظارات الرأس المستندة إلى تقنية "هولولنس" (HoloLens)، بقيمة 21.88 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ويشمل العقد تزويد الجيش بـ120 ألف نظارة.

وتقدم النظارة الموصولة ببرنامج "آزور كلاود سيرفس" (Azure Cloud Services) بيئة معززة ببيانات واقعية؛ مما يتيح مشاركة المعلومات واتخاذ القرار في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، ويسمح للقادة بشكل فعال بمشاركة البيانات والأهداف التكتيكية مع الجنود في الميدان بالإضافة إلى توفير قدرات الرؤية الليلية.

ويستفيد النظام من الواقع المعزز والتعلم الآلي؛ لتمكين بيئة تدريب للواقع المختلط، تشبه الحياة بحيث يمكن لمجموعة القتال القريبة التدرب.

سفينة فضاء من فيرجن غلاكتيك

كشفت شركة "فيرجن غلاكتيك" (Virgin Galactic) للسياحة الفضائية التابعة لرجل الأعمال ريتشارد برانسون عن طائرة فضائية جديدة أطلق عليها اسم "في إس إس إميجين" (VSS Imagine).

صممت "في إس إس إميجين" بحيث تكون قابلة لإعادة الاستخدام بشكل أسرع من "سبايس شب تو" (SpaceShipTwo)، وهي الركيزة الحالية لجهود الشركة لبدء أعمالها في مجال السياحة الفضائية في 2022.

لكزس الفاخرة اقتنعت أخيرا بالسيارات الكهربائية

قدمت شركة تويوتا عبر علامتها التجارية الفاخرة "لكزس" (Lexus) مفهومها للسيارات الكهربائية؛ من خلال نموذج سيارة "إل إف-زد" (LF-Z)، التي تنبِّئ برسم مسار الشركة نحو مستقبل كهربائي.

ومع أن لكزس لم تكن متحمسة للغاية للسيارات الكهربائية؛ لذلك لا تتوقع وصول إل إف-زد إلى مرحلة الإنتاج بدون تغييرات كبيرة، حيث إنها تمثل مجموعة من التقنيات التي تريد لكزس تحقيقها بحلول عام 2025، عندما يكون لكل طراز عادي تنتجه الشركة إصدارا آخر كهربائيا أوهجينا.

وقالت الشركة إنها ستقدم 20 سيارة جديدة بحلول عام 2025، و10 منها فقط تكون كهربائية بالكامل أو هجينة أو تعمل بالهيدروجين.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

مواد قابلة لتجديد نفسها.. هكذا استفاد الجيش الأميركي من شخصية الشرير في فيلم تيرمناتور

أسرت تقنيات هوليود وشطحاتها العلمية والتقنية عقول العلماء والتقنيين، واستلهموا منها منتجات تقنية عدة نستخدمها في عصرنا الحالي، وكانت مختبرات الجيوش مركزا لهذه البحوث المستمدة من الأفلام.

المزيد من تكنولوجيا

لعلاج المصابين بالشلل.. تجربة ناجحة لوصل أدمغة المرضى بالحاسوب لاسلكيا

التجربة الأخيرة أجريت على مشلولين بسبب إصابات في النخاع الشوكي (غيتي إيميجز)

حددت موعده الشهر القادم.. هذه مفاجآت آبل في حدث المطورين لهذا العام

في العام الماضي، كرّست الشركة جزءا كبيرا من كلمتها الرئيسية للإعلان عن انتقال تشكيلة حواسيب ماك إلى معالجات آبل سيليكون (الفرنسية)

يعرف أوقات التشتت وعدم التركيز.. “التاج” جهاز يستخدم الموسيقى للقضاء على التسويف

التاج في الأساس مشغل موسيقى ويقرأ الدماغ ويقوم بتحليل الموجات الدماغية للمستخدم للحفاظ على تركيزه (نيوروسيتي)

“هذا الشخص غير موجود”.. صور لأشخاص تبدو حقيقية طورتها خوارزميات الحاسوب

النتائج واقعية للغاية في أكثر من 90% من الحالات، لدرجة أن من الصعب الشك في مصداقية الصورة (ذس بيرسون دوزنوت إكزيست)
الأكثر قراءة

دخل في غيبوبة منذ 39 عاما.. بالفيديو: القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان

آدامز بقميص سان جيرمان (يسار) وبعد أن دخل في غيبوبة (مواقع التواصل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟

6 أطعمة تحافظ على صحة الدماغ.. ونصائح للحفاظ على الذكاء

ليبيا.. المجلس الأعلى: نختلف مع فرنسا بشأن من يخرج أولا من المرتزقة والقوات الأجنبية

رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري (يمين) رفقة وزير الخارجية الفرنسي لودريان (الجزيرة)