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بعد أن رأى تأثيرها خلال الجائحة.. البطل العالمي كاسباروف يتبنى التكنولوجيا ويقدم منصته الخاصة للشطرنج

ستتضمن منصة كاسباروف للشطرنج أفلاما وثائقية ومدونات صوتية ومقالات ومقابلات بين الخبراء واللاعبين المعروفين في مجتمع الشطرنج

كاسباروف أصبح أصغر بطل عالمي للشطرنج في عام 1985 عند عمر 22 عاما (رويترز)
كاسباروف أصبح أصغر بطل عالمي للشطرنج في عام 1985 عند عمر 22 عاما (رويترز)
17/4/2021

أطلق أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف منصة "كاسباروف شيس" (KasparovChess) -التي استغرق تطويرها سنوات- بتمويل من مستثمرين من القطاع الخاص وتكتل وسائل الإعلام "فيفيندي" (Vivendi).

وكانت "ماستر كلاس" (MasterClass) -وهي منصة تقدم دروسا ينتجها المشاهير- قامت بدعوة كاسباروف لتدريس فصل دراسي، والذي سرعان ما أحس بالانزعاج وأدرك أنه اضطر إلى التقليل من أهمية المفاهيم والالتزام بهيكل معين تتبعه المنصة.

وتُمثل "كاسباروف شيس" منصة يتمتع فيها لاعبو الشطرنج بحرية مشاركة النصائح والحيل مع اللاعبين من مختلف المستويات.

وتتضمن المنصة أفلاما وثائقية ومدونات صوتية ومقالات ومقابلات بين الخبراء واللاعبين المعروفين في مجتمع الشطرنج.

وقال كاسباروف "إنه تم تسجيل أكثر من ألف مقطع فيديو حتى الآن، وبخلاف المحتوى، لدى المنصة خادم (server) حصري مرفق بها".

وكذلك تمثل المنصة -من نواح عديدة- نسخة مكبرة من دروس لعبة الشطرنج التي قُدمت عبر "ماستر كلاس" قبل سنوات، مع تركيز كبير على المجتمع والتنوع.

ويمكن الانضمام لكاسباروف شيس باشتراك شهري قدره 13.99 دولار أو سنوي بـ119.99 دولار، وتوجد في غالبية الدروس خبراء وتحليلات ما بعد المباريات التي لُعبت في النظام مدفوع الاشتراك.

كما يمنح نظام الاشتراك المدفوع المستخدمين إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم 50 ألفا من الألغاز التي تم إنشاؤها يدويا، والتي تتيح للاعبين التدرب على مهارات معينة.

ويوجد منافس مشهور لهذه المنصة وهو منصة "شيس كوم" (Chess.com)، والتي تتمثل في خادم شطرنج ومنتدى وموقع شبكة تم إطلاقه في عام 2005، مع اشتراك يتراوح بين 5 دولارات شهريا أو 29 دولارا سنويا.

ويقول كاسباروف "إن ما يميز المنصة هو التركيز على المجتمع، حيث إن الهدف الطويل المدى لها هو ربط مجتمعات الشطرنج العالمية بعضها ببعض، واكتشاف اللاعبين ذوي المهارات" إضافة إلى منح الآخرين إمكانية الوصول إلى خبراته (خبرات كاسباروف).

ويعتقد أن التعليم عن بعد أثناء الوباء أظهر الحاجة إلى حلول أكثر تفاعلية، ويقول "حان الوقت للانتقال من الذي ندرسه إلى كيفية تطبيقه للطلاب".

وأصبح كاسباروف أصغر بطل عالمي للشطرنج في عام 1985 عند عمر 22 عاما، وتقاعد في 2005، وأطلق مؤسسة لمساعدة الأطفال للوصول إلى الشطرنج في جميع أنحاء العالم.

وساعد كاسباروف حديثا في تقديم المشورة بشأن مسلسل "مناورة الملكة" (The Queen’s Gambit)، وهو مسلسل درامي حول فتاة أصبحت معجزة الشطرنج، وقد حظي بمشاهدة كبيرة عبر منصة "نتفليكس" (Netflix).

المصدر : مواقع إلكترونية

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