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"انتبه لخطوتك".. ميزة تنبيه جديدة من غوغل تحذرك من استخدام الهاتف الذكي أثناء المشي

يموت الآلاف في حوادث بسبب الكتابة أثناء المشي وهو ما جعل غوغل تفكر في خدمة التنبيه "هيدز أب"

يجب تفعيل خدمة هيدز أب حتى تعمل؛ لذلك لن تكون فعالة إذا قرر المستخدم توقيفها (رويترز)
يجب تفعيل خدمة هيدز أب حتى تعمل؛ لذلك لن تكون فعالة إذا قرر المستخدم توقيفها (رويترز)
14/4/2021

تعمل "غوغل" (Google) على اختبار ميزة تقوم بتنبيه مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" (Android) عند قيامهم بكتابة الرسائل النصية أو التصفح أثناء المشي؛ للانتباه ومراقبة إلى أين يتجهون.

وبدأت التحذيرات الجديدة والاختيارية في الظهور بشكل تجريبي لبعض هواتف "بيكسل" (Pixel) من خلال خدمة الصحة الرقمية (Digital Wellbeing) في نظام أندرويد وفقا لموقع "ذي فيرج" (The Verge)، ولكن لا يزال يتعين على غوغل توضيح المزيد حول هذا الإصدار. ومن المحتمل أن المزيد من الهواتف المزودة بخدمة الصحة الرقمية ستتضمن قريبا تحذيرات المشاة.

وتقول صفحة إعداد خدمة "هيدز أب" (Heads Up) "إذا كنت تمشي أثناء استخدام هاتفك فاحصل على إشعار للتركيز بما يدور حولك"، وتتضمن التذكيرات إشعارات موجزة مع تعليمات مثل "انتبه لخطوتك" و "ابق متيقظا" و"ابحث"، بناء على تفكيك التطبيق العام الماضي.

المشي المشتت

يبدو أنه من الغباء أن يحذرك هاتفك من استخدامه أثناء التجول، لكن الآلاف من المشاة يموتون كل عام، وفقا لتقارير نشرها موقع "9 تو 5 غوغل" (9to5Google)، لذا فإن التنبيه الفعلي الذي يذكِّر الأشخاص بالحذر أثناء السير لن يكون أمرا سيئا مقارنة بما فعلته مدينة يابانية والتي حظرت بالفعل استخدام الهاتف أثناء المشي.

وستكون التحذيرات اختيارية، مثلها مثل الجوانب الأخرى لخدمة الصحة الرقمية التي تراقب أيضا استخدام التطبيقات، ويمكن أن تساعد في تصفية الإشعارات لتشجيع الأشخاص على التوقف عن التحقق من هواتفهم.

ويجب تثبيت الإصدار التجريبي يدويا؛ لذا فلن تتفاجأ بظهور الإشعارات بمجرد تحديث هاتفك، وربما سينتهي الأمر بالناس إلى إيقاف الخدمة كي تكف عن إزعاجهم عندما تبدأ هواتفهم بالتنبيه عند قيامهم بإرسال الرسائل النصية أو الكتابة على تويتر أثناء المشي.

 

المصدر : مواقع إلكترونية

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