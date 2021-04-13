تشتهر "نوانس" ببرنامجها "دراغون"، الذي يستخدم التعلم العميق لنسخ الكلام وتحسين دقته بمرور الوقت من خلال التكيف مع صوت المستخدم

أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) عن شراء شركة "نوانس" (Nuance) للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكلام مقابل 16 مليار دولار؛ مما يعزز إمكانيات عملاقة البرمجيات في التعرف على الصوت، ويمنحها نفوذا إضافيا في سوق الرعاية الصحية.

وتأتي الصفقة بعد أن دخلت الشركتان في شراكة عام 2019 لأتمتة الأعمال الإدارية للمستشفيات مثل التوثيق، وهي تسلط الضوء على طموح الشركة الأميركية لتوسيع ريادتها في مجال الصحة، الذي يسارع نحو التحول الرقمي خلال الوباء. حيث استثمر مقدمو الرعاية الصحية أكثر في التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية والخدمات الصحية الرقمية.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في مكالمة هاتفية مع المستثمرين "هذا الاستحواذ يجلب تقنيتنا مباشرة إلى الطبيب والمريض، وهو أمر أساسي في جميع عمليات تقديم الرعاية الصحية"، وأضاف "إن عملية الاستحواذ ستوسع أيضا من ريادتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن البيومتري في هذه الصناعة".

وتشتهر "نوانس" ببرنامجها "دراغون" (Dragon)، الذي يستخدم التعلم العميق لنسخ الكلام وتحسين دقته بمرور الوقت من خلال التكيف مع صوت المستخدم. كما ساعد البرنامج شركة "آبل" (Apple) في إطلاق المساعد الافتراضي "سيري" (Siri).

وبالإضافة لتقديم تقنيات التعرف على الصوت، تركز الشركة الآن على الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي للمؤسسات بعد فصل وبيع عدد من وحدات الأعمال الأقل ربحية.

وقالت الشركة إنها تخدم 77% من مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية، وتقدم حلولا ذكية بما في ذلك التعرف على الكلام خلال الفحص السريري والنسخ الطبي والتصوير.

كما أدى الارتفاع في العمل عن بُعد إلى إيجاد فرص جديدة، ومع العديد من الاجتماعات التي تعقد عبر الفيديو، أصبح من الأسهل تقديم نسخ مكتوبة للعملاء عبر برنامج مدمج مباشرة في هذه المكالمات.

وسجلت الشركة، التي يقع مقرها في بيرلينغتون بولاية ماساشوستس، من خلال عملياتها في 28 دولة، إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار في السنة المالية 2020، يأتي ثلثاها من الرعاية الصحية.

وقالت الشركة إن مارك بنيامين سيظل الرئيس التنفيذي لشركة نوانس، وسيقدم تقاريره إلى سكوت غوثري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب استحواذ مايكروسوفت مؤخرا على شركة الألعاب "زيني ماكس ميديا" (ZeniMax Media) بقيمة 7.5 مليارات دولار، كما أفادت تقارير بأن مايكروسوفت تجري محادثات لشراء منصة المراسلة "ديسكورد" (Discord)، التي تسمح أيضا بتنظيم فعاليات صوتية مباشرة.

بمجرد إتمام الصفقة، ستكون صفقة نوانس ثاني أكبر صفقة لشركة مايكروسوفت، بعد استحواذها على "لينكدإن" (LinkedIn) بقيمة 26.2 مليار دولار عام 2016.