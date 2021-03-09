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برقيات تقنية: نظارات الجيش الأميركي تخترق الجدران وفيديو مسرب لشاحنة تسلا

نظارة الجيش الجديدة تمكّن الجنود من التحقق من الزوايا والرؤية في الظلام (مواقع التواصل الاجتماعي)
نظارة الجيش الجديدة تمكّن الجنود من التحقق من الزوايا والرؤية في الظلام (مواقع التواصل الاجتماعي)
9/3/2021

تتضمن هذه البرقيات التقنية، اليوم الثلاثاء، نظارات تخترق الجدران، وفيديو يرصد شاحنة تسلا أثناء الاختبار، وبدلة الرجل الحديدي تحصل على الموافقة، ونظارة آبل آتية في 2022.

نظارات الجيش الأميركي تخترق الجدران

تسمح النظارات الواقية الجديدة للجيش للقوات بالرؤية من خلال الجدران الصلبة، إذ يقوم الجيش الأميركي بتطوير نظارات نظام الرؤية المعزز المتكامل المسمى "إيفاس" (IAVS) لاستخدامها في القوات الخاصة والمشاة.

وتمكن النظارة الجنود من التحقق من الزوايا، والرؤية في الظلام، وحتى عرض الخرائط الرقمية والبيانات التكتيكية الأخرى على عدسات النظارات الواقية. ونظرا لأن النظارات الواقية الجديدة تستخدم التغذية من الكاميرات متعددة الاتجاهات الموضوعة على الجزء الخارجي من المركبات المدرعة أو الطائرات المسيّرة، فإنها تعطي للجنود مجال رؤية أشمل للمنطقة.

فيديو يظهر شاحنة تسلا أثناء الاختبار

حصل مصور الفيديو كريس نغوين على لقطات لشاحنة "تسلا سيمي" (Tesla simi) أثناء تجربة طائرته المسيرة فوق المسار التجريبي لمصنع فريمونت التابع لشركة تسلا الأسبوع الماضي.

ويتوقع أن تدخل الشاحنة مرحلة التصنيع التجريبي في يوليو/تموز المقبل، لذلك يتوقع أن يكون تصوير الشاحنة على مسار الاختبار لأغراض تسويقية.

البدلة النفاثة في طريقها إلى الجيش الأميركي

دعت وكالة مشروعات البحوث المتطورة الدفاعية والمعروفة اختصارا بـ"داربا" (DARPA) إلى تقديم البدلة النفاثة (jetpacks) وغيرها من تقنيات منصات الطيران الشخصية للعمل عليها من قبل مؤسسة أبحاث ابتكار الأعمال الصغيرة وفرصة نقل تكنولوجيا الأعمال الصغيرة المعروفة بـ"إس بي أو" (SBO).

وأوضحت وكالة داربا أن "هذه البدلة يمكن أن تخدم مجموعة متنوعة من المهام العسكرية، مما يتيح فائدة من حيث انخفاض التكلفة وخفة الحركة في مجالات مثل لوجستيات الأفراد، ومساندة القوات في المناطق الحضرية، والبحث والإنقاذ، والاعتراض البحري والعمليات الخاصة وتسلل القوات.

البدلة النفاثة يمكن أن تخدم مجموعة متنوعة من المهام العسكرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

 

نظارات آبل آتية في 2022

قال المحلل الشهير مينغ تشي كو، من شركة "تي إف إنترناشونال" (TF International) للأوراق المالية، في مذكرة بحثية جديدة "إن شركة آبل تخطط لإطلاق نظارة الواقع المختلط التي يشاع عنها منذ مدة طويلة في منتصف عام 2022، تليها نظارات الواقع المعزز بحلول عام 2025".

وحسب كو، فإن عددا من النماذج الأولية لنظارات الواقع المختلط من آبل تزن حاليًا بين 200 و300 غرام، لكن من المفترض تخفيض الوزن النهائي إلى ما بين 100 و200 غرام، مما يجعلها أخف وزنًا بكثير من العديد من أجهزة الواقع الافتراضي الحالية.

وبالنظر إلى التصميم المعقد، يتوقع كو أن يبلغ سعر نظارة الرأس نحو ألف دولار في الولايات المتحدة.

آبل تخطط لإطلاق نظارة الواقع المختلط التي يشاع عنها منذ مدة طويلة في منتصف عام 2022، تليها نظارات الواقع المعزز بحلول عام 2025 (مواقع التواصل الاجتماعي)
المصدر : مواقع إلكترونية

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